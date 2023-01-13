Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Польша не поставит "Леопарды" ВСУ. Причина - неприятное дежавю у немцев

Силовые структуры » Министерство обороны

Германия не даст экспортную лицензию Польше на поставку танков Leopard на Украину. Причина — в неприятном дежавю.

Польша не поставит "Леопарды" ВСУ. Причина - неприятное дежавю у немцев

Оказалось, что заявление Польши о том, что она приняла решение поставить тяжёлые танки Leopard ("Леопард") на Украину, вовсе не означает, что это будет сделано.

На немецкие танки Польше нужна экспортная лицензия

Польша приняла решение предоставить ВСУ основные тяжёлые танки НАТО "Леопард" в количестве "до роты" (14 танков) "в рамках коалиции" с союзными государствами. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда во Львове после встречи с президентами Украины и Литвы — Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Дуда отметил также, что обязательным условием передачи "Леопардов" является "целый ряд формальных требований и разрешений".

Выяснилось, что речь идёт об экспортном разрешении от Германии — производителя танков.

Как пишет Tagesschau, запрос о поставках "Леопардов" Украине от Польши или Финляндии не поступал в правительство ФРГ,

Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Ему неизвестно также о каких-либо требованиях союзников о том, чтобы Германия сама поставляла танки.

"Я не думаю, что на данный момент это (поставки) очень вероятно", — сказал он, отвечая на вопрос, изменит ли 20 января федеральное правительство свою позицию перед встречей в формате так называемого "Рамштайна" — совещания министров обороны стран НАТО.

Спикер правительства Германии уточнил, что в Берлине не опасаются, что поставки "Леопардов" могут начаться без разрешения Германии. Это было бы нарушением правил международного реэкспорта.

Хебештрайт также подчеркнул, что даже сообщение о том, что британское правительство объявило о своем желании поставить ВСУ свои основные боевые танки Challenger-2, ничего не меняет.

Шольц отказался отдавать "Леопарды"

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) после встречи с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Берлине заявил, что будет продолжать тесно координировать свои действия с партнерами, а затем принимать совместное решение. Он отказался "каждые 10 минут" делать заявления о таких серьезных вещах, как поставки танков. Они "имеют отношение к войне и миру, к безопасности нашей страны, к безопасности Европы, а не просто "раз и вытащили их из рукава", сказал он.

Канцлер также указал, что большинство немцев поддерживают "взвешенную позицию федерального правительства, которое тщательно готовит решени".

Почему Берлин не согласится на поставки "Леопардов"

Почему Берлин не поддастся "давлению Польши", в чём уверены западные СМИ:

  1. Потому что это та Польша, которая нагло требует репараций от Берлина.
  2. Потому что немецкие танки, воюющие в России,  вызывают неприятное дежавю в Германии, которое может закончиться очередным взятием Рейхстага.
  3. Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения Insa для Bild am Sonntag, 50 % опрошенных немцев выступают против поставки танков ВСУ, 38% — поддерживают.
  4. Американцы не велят. Согласимся, что если бы США надавили, танки были бы поставлены. Почему не даёт разрешение Вашингтон? "Леопарды" — это тяжёлое оружие,  западные основные боевые танки, поставки которых, как заявлял сам президент США Джо Байден, могут привести к втягиванию НАТО в Третью мировую войну.

Читайте по теме: Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ

Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Совместная группировка РФ и Белоруссии не даст Польше захватить Волынь

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу польша германия олаф шольц анджей дуда
Новости
Шмыгаль уверен, что Украина станет членом Евросоюза за два года
Мисс Украина отказалась стоять рядом с россиянкой на конкурсе Мисс Вселенная
Офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что от Байдена скрывают реальное положение дел на Украине
Кива: ВСУ готовятся к наступлению на Крым, понижая уровень воды в Днепре
Daily Mail: бомбардировщики Су-24 ВКС РФ атаковали британский авианосец HMS Queen Elizabeth из-за провокации в Чëрном море
Le Monde: в Офисе президента Украины Ермак назвал бои в Соледаре "Верденом XXI века"
Подоляк: Россия может нанести удар по магистральной распределительной сети Украины
Депутат Водолацкий заявил о большом количестве наёмников в рядах ВСУ в районе Соледара
В Карелии войсковая часть потребовала от курсанта возместить затраты на обучение после разрыва контракта
Sohu: с замороженными Западом российскими активами происходят странные вещи
Популярное
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.

Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
Не все в Европе готовы поддерживать Украину Михаил Плисюк На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев Деньги "отмывают" не только в кухонной раковине Сергей Лебедев
WarGonzo: сотни тел погибших военных ВСУ оставлены в Соледаре
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Немецкий генерал Эрих Вад заявил, что ВС РФ полностью вернут контроль над Донбассом
Немецкий генерал Эрих Вад заявил, что ВС РФ полностью вернут контроль над Донбассом
Последние материалы
Le Monde: в Офисе президента Украины Ермак назвал бои в Соледаре "Верденом XXI века"
Подоляк: Россия может нанести удар по магистральной распределительной сети Украины
В США всерьез взялись за НЛО
Карающую икону убрали из Эрмитажа
Депутат Водолацкий заявил о большом количестве наёмников в рядах ВСУ в районе Соледара
В Карелии войсковая часть потребовала от курсанта возместить затраты на обучение после разрыва контракта
Sohu: с замороженными Западом российскими активами происходят странные вещи
Природа вещих снов легко объяснима
Политолог Александров: Россия будет вынуждена перейти черту в конфликте с НАТО
В Перми планируют провести реконструкцию здания архитектора Мейера за 645 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников