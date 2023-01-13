Польша не поставит "Леопарды" ВСУ. Причина - неприятное дежавю у немцев

Германия не даст экспортную лицензию Польше на поставку танков Leopard на Украину. Причина — в неприятном дежавю.

Оказалось, что заявление Польши о том, что она приняла решение поставить тяжёлые танки Leopard ("Леопард") на Украину, вовсе не означает, что это будет сделано.

На немецкие танки Польше нужна экспортная лицензия

Польша приняла решение предоставить ВСУ основные тяжёлые танки НАТО "Леопард" в количестве "до роты" (14 танков) "в рамках коалиции" с союзными государствами. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда во Львове после встречи с президентами Украины и Литвы — Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Дуда отметил также, что обязательным условием передачи "Леопардов" является "целый ряд формальных требований и разрешений".

Выяснилось, что речь идёт об экспортном разрешении от Германии — производителя танков.

Как пишет Tagesschau, запрос о поставках "Леопардов" Украине от Польши или Финляндии не поступал в правительство ФРГ,

Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Ему неизвестно также о каких-либо требованиях союзников о том, чтобы Германия сама поставляла танки.

"Я не думаю, что на данный момент это (поставки) очень вероятно", — сказал он, отвечая на вопрос, изменит ли 20 января федеральное правительство свою позицию перед встречей в формате так называемого "Рамштайна" — совещания министров обороны стран НАТО.

Спикер правительства Германии уточнил, что в Берлине не опасаются, что поставки "Леопардов" могут начаться без разрешения Германии. Это было бы нарушением правил международного реэкспорта.

Хебештрайт также подчеркнул, что даже сообщение о том, что британское правительство объявило о своем желании поставить ВСУ свои основные боевые танки Challenger-2, ничего не меняет.

Шольц отказался отдавать "Леопарды"

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) после встречи с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Берлине заявил, что будет продолжать тесно координировать свои действия с партнерами, а затем принимать совместное решение. Он отказался "каждые 10 минут" делать заявления о таких серьезных вещах, как поставки танков. Они "имеют отношение к войне и миру, к безопасности нашей страны, к безопасности Европы, а не просто "раз и вытащили их из рукава", сказал он.

Канцлер также указал, что большинство немцев поддерживают "взвешенную позицию федерального правительства, которое тщательно готовит решени".

Почему Берлин не согласится на поставки "Леопардов"

Почему Берлин не поддастся "давлению Польши", в чём уверены западные СМИ:

Потому что это та Польша, которая нагло требует репараций от Берлина. Потому что немецкие танки, воюющие в России, вызывают неприятное дежавю в Германии, которое может закончиться очередным взятием Рейхстага. Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения Insa для Bild am Sonntag, 50 % опрошенных немцев выступают против поставки танков ВСУ, 38% — поддерживают. Американцы не велят. Согласимся, что если бы США надавили, танки были бы поставлены. Почему не даёт разрешение Вашингтон? "Леопарды" — это тяжёлое оружие, западные основные боевые танки, поставки которых, как заявлял сам президент США Джо Байден, могут привести к втягиванию НАТО в Третью мировую войну.

Читайте по теме: Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ

Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Совместная группировка РФ и Белоруссии не даст Польше захватить Волынь