Германия не даст экспортную лицензию Польше на поставку танков Leopard на Украину. Причина — в неприятном дежавю.
Оказалось, что заявление Польши о том, что она приняла решение поставить тяжёлые танки Leopard ("Леопард") на Украину, вовсе не означает, что это будет сделано.
Польша приняла решение предоставить ВСУ основные тяжёлые танки НАТО "Леопард" в количестве "до роты" (14 танков) "в рамках коалиции" с союзными государствами. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда во Львове после встречи с президентами Украины и Литвы — Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Дуда отметил также, что обязательным условием передачи "Леопардов" является "целый ряд формальных требований и разрешений".
Выяснилось, что речь идёт об экспортном разрешении от Германии — производителя танков.
Как пишет Tagesschau, запрос о поставках "Леопардов" Украине от Польши или Финляндии не поступал в правительство ФРГ,
Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Ему неизвестно также о каких-либо требованиях союзников о том, чтобы Германия сама поставляла танки.
"Я не думаю, что на данный момент это (поставки) очень вероятно", — сказал он, отвечая на вопрос, изменит ли 20 января федеральное правительство свою позицию перед встречей в формате так называемого "Рамштайна" — совещания министров обороны стран НАТО.
Спикер правительства Германии уточнил, что в Берлине не опасаются, что поставки "Леопардов" могут начаться без разрешения Германии. Это было бы нарушением правил международного реэкспорта.
Хебештрайт также подчеркнул, что даже сообщение о том, что британское правительство объявило о своем желании поставить ВСУ свои основные боевые танки Challenger-2, ничего не меняет.
Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) после встречи с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Берлине заявил, что будет продолжать тесно координировать свои действия с партнерами, а затем принимать совместное решение. Он отказался "каждые 10 минут" делать заявления о таких серьезных вещах, как поставки танков. Они "имеют отношение к войне и миру, к безопасности нашей страны, к безопасности Европы, а не просто "раз и вытащили их из рукава", сказал он.
Канцлер также указал, что большинство немцев поддерживают "взвешенную позицию федерального правительства, которое тщательно готовит решени".
Почему Берлин не поддастся "давлению Польши", в чём уверены западные СМИ:
Читайте по теме: Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Совместная группировка РФ и Белоруссии не даст Польше захватить Волынь
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.