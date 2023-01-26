Западные танки могут быть источником радиации

Разговоры о поставках западных танков на Украину закончились. Теперь это вопрос решённый.

Современный западный танк — новая дополнительная угроза для российской армии на поле боя. Но военному человеку, в общем-то, понятно как бороться с этой силой. Другое дело, что применение этих танков несёт новые риски, которые сложно оценить и измерить.

В некотором роде, мы все уже привыкли к тому, что на Украине вовсю "работает" натовская артиллерия. И в этом смысле появление западных танков вряд ли чем-то может удивить. Но у танков, в отличие от полевой крупнокалиберной артиллерии, есть одна неприятная особенность.

В качестве бронебойных снарядов для танковых пушек применяется особый тип боеприпаса — с сердечником из обеднённого урана. И этот снаряд может преподнести немало скрытых сюрпризов.

Использование урана в снарядах — это не свидетельство какой-то патологической жестокости натовских военных по отношению к противнику. Хотя, порой такое ощущение возникает, судя по поведению западных политиков. В снарядах всё-таки используется нерадиоактивный уран.

Тогда зачем он нужен?

В применении урана лежит простой прагматический подход. Уран, как химическое вещество, обладает высокой массовой плотностью и пирофорностью, то есть способностью воспламеняться при разрушении. Именно эти качества делают уран незаменимым, если стоит задача максимально эффективно пробить броню.

Снаряд, изготовленный по такой технологии, фактически представляет собой иглу длиной от 60 до 80 см, которая пробивает броню исключительно за счёт кинетической энергии выстрела. А уже в процессе пробития брони происходит дробление уранового сердечника и его самовоспламенение, что практически не оставляет шансов выжить экипажу поражённого бронеобъекта.

Урановый сердечник — не какое-то современное изобретение. США активно применяли такие боеприпасы и в Ираке, и в Югославии. Правда, по Югославии в основном применялись не снаряды, а авиабомбы с содержанием урана. А там, как мы помним, у НАТО была цель не столько уничтожать бронетехнику Сербии, сколько объекты критической инфраструктуры. Заодно доставалось гражданским сооружениям и мирным жителям. И, как оказалось, в уничтожении обычных зданий урановые бомбы тоже "хороши". Использование урана многократно усиливает разрушительный эффект.

Но и это не самое страшное.

Специалисты больше опасаются того негативного эффекта, который может возникнуть при попадании ураносодержащих веществ в землю и воду, хотя в снарядах используется обеднённый уран, который не должен оставлять радиоактивный след. Да и замеры радиационного фона в местах натовских бомбардировок в Югославии какого-то аномального увеличения не показали.

И, тем не менее, экспертов пугает рост статистики онкологических заболеваний у жителей Сербии и прилегающих стран. Может ли это быть случайным фактором, никак не связанным с натовским ураном? Причём, бьют тревогу не только на Балканах, в Ираке или других странах, испытавших на себе натовский каток. Много вопросов по этому поводу было и внутри американского общества. У людей вызывал подозрение подозрительно высокий уровень заболеваемости среди тех военнослужащих армии США, которые вернулись из командировок в Югославию и Ирак.

И хотя официальные лица США всячески пытались успокоить общественность, доказывая абсолютную безвредность такого типа боеприпасов, недоверие сохранилось.

В европейских официальных кругах к потенциальной урановой опасности относились гораздо внимательнее. Ещё во время войны в Югославии в 1999 году Финляндия отказалась отправлять свой миротворческий контингент на Балканы. Президент Мартти Ахтисаари, представлявший Евросоюз на переговорах НАТО, ЕС и России с руководством Югославии и немало сделавший для подписания мирных соглашений, официально заявил, что в результате продолжавшихся почти три месяца бомбардировок в Косове сложилась настолько опасная экологическая обстановка, что ни одного финского солдата в составе миротворческих сил не будет.

20 лет назад эта тема была очень популярна в западной прессе. Суды европейских стран были завалены исками натовских военнослужащих, которые потеряли здоровье после возвращения из горячих точек. И надо сказать, что в значительной степени эти иски удовлетворялись, военные получали денежные компенсации.

То есть, де-факто европейские элиты признавали большую опасность боеприпасов с урановым сердечником. А вот США и Великобритания заняли более отстранённую позицию по этому вопросу, ограничившись запретом для своих военнослужащих пить воду из открытых источников и прикасаться к урановыми снарядам голыми руками.

Тема была потихоньку спущена на тормоза.

Сейчас волей-неволей вопрос ураносодержащих снарядов вновь становится в центре информационной повестки. На Украину едут натовские танки. И, кстати, урановые снаряды используются не только в танковых пушках и авиабомбах. Для 30-мм пушки M242 также существует бронебойный снаряд с урановым сердечником. А эта пушка стоит на тех самых БМП M2 "Брэдли", которые тоже уже на Украине.

Для России сейчас самое время ударить в колокол и поднять на международном уровне вопрос о запрете ураносодержащих боеприпасов. Ведь эта та самая "зелёная повестка", за которую так ратует Запад.