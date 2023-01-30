Иран ответит Азербайджану за участие в войне против него аннексией Нахичевани

Англосаксы решили руками Израиля и Азербайджана вынудить Иран ответить на бомбардировки БПЛА своих военных объектов. Ответ Ирана может быть самым неожиданным, например, аннексия азербайджанской Нахичевани.

Прогноз Жириновского сбывается

Иран подвергся атакам пока неопознанных БПЛА в ночь на воскресенье. The Wall Street Journal рассказала об атаке Израиля под покровительством США.

"Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА на оборонный объект Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", — отмечает WSJ.

Нападение на военный объект в Исфахане (склад боеприпасов) последовало по времени сразу вслед за землетрясением магнитудой 6 баллов в северо-западной части Ирана. Одновременно произошёл пожар на заводе моторных масел в городе Азершехр, который вполне могло спровоцировать землетрясение.

Но временное совпадение заставило некоторых говорить о том, что это было не землетрясение, а огромной силы взрыв, возможно, ядерный на одном из иранских ядерных объектов, опять же, после нанесения по нему удара или диверсии.

Отмечаем, что они на объектах в Иране были и ранее:

в июле 2020 года и в апреле 2021 года — на ядерном объекте в Натанзе,

на ядерный объект в Карадже в июне 2021 года, и тогда никаких долгосрочных прогнозов на ухудшение обстановки не было.

Но теперь атаки БПЛА вызвали волну паники о "втягивании Израиля в свою СВО" и" развязывании третьей мировой войны". Многие стали цитировать предсказание Владимира Жириновского на эту тему.

Мотивы Израиля давно известны и неоднократно высказывались.

Главные действующие лица будущей войны определились

Оживший прогноз Жириновского связан с инцидентом в посольстве Азербайджана в Тегеране, после чего Баку эвакуировал посольство. Это же пообещали сделать в понедельник и немцы. Эвакуация диппредствительств, как известно — предвестник войны.

Затем прошли два теракта в Иерусалиме с жертвами, а затем в Тегеран прилетел главный региональный переговорщик от США с Ираном — глава МИД Катара. При этом директор ЦРУ Уильям Бёрнс, находился в Израиле, туда же прилетел госсекретать США Энтони Блинкен.

В разговоре с Al-Arabiya он сообщил, что "Иран отверг предложение вернуться к соглашению". Блинкен также добавил, что Тегеран поддерживает Россию в войне на Украине, направляя ВС РФ беспилотники и ракеты (что Москва и Тегеран не подтверждают). То есть, ультиматум США Ирану не увенчался успехом.

Как сообщают арабские СМИ, в ночь на понедельник БПЛА атаковали по иранским продовольственным машинам в Сирии. Остальные теракты не подтверждаются Ираном, но, очевидно, что ситуация резко осложнилась — идёт сильнейшая информационная атака на Иран.

Украина подтвердила свою причастность к событиям

К ней присоединилась Украина.

"Война яростно преследует преступников и пособников. Взрывная ночь в Иране، Производство БПЛА и ракет, нефтеперерабатывающий завод. Украина вас предупредила", — написал советник офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"После сегодняшнего дня Украину ждут очень тяжёлые дни!" — пишет в Telegram "Канал КСИР", обещая усиление сотрудничества РФ с Ираном.

Конфликт с Ираном развяжут руками Баку

Этот же канал сообщает, что Израиль может устроить "страшную и ужасную провокацию" в Азербайджане, в организации которой будет обвинён Иран, что повлечёт за собой серьёзные последствия вплоть до полномасштабной войны. Если учесть, что англосаксы стоят за операцией, то это не кажется невыполнимым.

В Иране тщательно показывают, что трагедия в посольстве Азербайджана — личная. Ирану сейчас совсем не нужен конфликт, так как внутри страна дестабилизирована.

Как пишет Telegram-канал Yuzik Talk с сентября режим верховного руководителя Али Хаменеи шатают протестами. Точкой их отсчёта считается смерть курдянки Махсы Амини 16 сентября. За это время самыми протестующими стали 4 национальных провинции Ирана. Это:

Курдский регион Керманшах (граничит с Ираком). Ахвазы на юго-западе — этнические арабы, которые граничат через Персидский залив с суннитскими монархиями — это самые нефтеносные провинции. Суннитский Белуджистан на юго-востоке, который очень зол на мулл, так как "те за протесты их вешали пачками". "Иранские азери" — почти 1/3 населения, проживающие на границе с Азербайджаном.

Помимо этого "внутри страны ветераны разведки (MOIS) пытаются сокрушить влияние КСИР (ВС Ирана), планируя постхаменеистскую эру уже сегодня", пишет Yuzik.

Как ответит Иран Израилю и Азербайджану

Автор считает, что Хаменеи никакое "сопротивление" против возглавляемой США военной коалиции "не вытянет". Это смешно, "сколь бы не распушали перья ксировские генерал-ораторы".

Отметим, что Тегеран раньше отвечал на такие атаки ударами по израильским кораблям в Персидском заливе и в Красном море. Армия Ирана насчитывает 1,5 млн человек и хорошо вооружена. Иран, вероятно, уже создал свою ядерную бомбу или создаст её в ближайшие дни. Иран имеет сплочённый шиитский мир — объединение шиитских территорий Ирака, Сирии, Ливана, Йемена, Афганистана. И работает эта ось весьма удачно.

Как пишет политолог Мика Бадалян в своём Telegram-канале, иранские прокси — шиитские боевики, в том числе танкисты из афганского Бамиана, помогли сохранить государственность Сирии. А против Израиля у Тегерана есть "целая ливанская Хезболла — государство в государстве".

"Поддержанный Ираном нищий Йемен в итоге отбился от Саудовской Аравии за которую воевали американские ЧВК", — указывает политолог.

Бадалян считает, что баллистическими ракетами иранцы удар по Израилю "точно не нанесут". А будет усиление Хезболлы, закрепление в южной Сирии. А когда Тегеран будет уверен в успехе, "бахнут обязательно, без малейших рефлексий".

Есть ещё одна версия ответа — это ответ Ирана Азербайджану, раз уж его руками нагнетают войну — Иран аннексирует Нахичевань, потому что есть заявление "Нахичеванского народного движения" о том, что народ Нахичевани хочет присоединиться к Ирану.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев внезапно начал брать под свой контроль данный автономный анклав, который за 30 лет превратился больше в автономный анклав Турции, чем Азербайджана.

Каковы будут роль и позиция РФ

США намереваются одним ударом "убить двух зайцев". Вашингтону важно положить конец планам России о создании южного транспортного коридора через Иран в Индию, а также прервать любое другое сотрудничество. Известно, что ЦБ России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций с установлением прямой связи между иранскими и российскими банками. Соглашение предусматривает, что Иран будет напрямую соединён со 106 зарубежными банками, финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются, заявил председатель ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

Политолог Юрий Баранчик в своём Telegram-канале пишет, что если против Ирана открыто выступят США, то помощь Ирану со стороны России будет выражена в поставках более совершенных и современных систем ПВО, которые позволят КСИР более эффективно сбивать воздушные цели.

К тому же, по его словам, конфликт на Ближнем Востоке вынудит США снизить давление на Россию по украинскому вопросу, где англосаксы значительно повышают ставки, в том числе в ядерной эскалации, а также может развязать руки Си Цзиньпину в тайваньском вопросе.

Но англосаксы здесь могут попасть в свою же ловушку, указывает Юрий Баранчик.

Добавим, что если конфликт разгорится, это отразится на цене нефти и газа в мире. Будет снова рост цены этих ресурсов, что выгодно РФ.

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