Англосаксы решили руками Израиля и Азербайджана вынудить Иран ответить на бомбардировки БПЛА своих военных объектов. Ответ Ирана может быть самым неожиданным, например, аннексия азербайджанской Нахичевани.
Иран подвергся атакам пока неопознанных БПЛА в ночь на воскресенье. The Wall Street Journal рассказала об атаке Израиля под покровительством США.
"Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА на оборонный объект Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", — отмечает WSJ.
Нападение на военный объект в Исфахане (склад боеприпасов) последовало по времени сразу вслед за землетрясением магнитудой 6 баллов в северо-западной части Ирана. Одновременно произошёл пожар на заводе моторных масел в городе Азершехр, который вполне могло спровоцировать землетрясение.
Но временное совпадение заставило некоторых говорить о том, что это было не землетрясение, а огромной силы взрыв, возможно, ядерный на одном из иранских ядерных объектов, опять же, после нанесения по нему удара или диверсии.
Отмечаем, что они на объектах в Иране были и ранее:
Но теперь атаки БПЛА вызвали волну паники о "втягивании Израиля в свою СВО" и" развязывании третьей мировой войны". Многие стали цитировать предсказание Владимира Жириновского на эту тему.
Мотивы Израиля давно известны и неоднократно высказывались.
Оживший прогноз Жириновского связан с инцидентом в посольстве Азербайджана в Тегеране, после чего Баку эвакуировал посольство. Это же пообещали сделать в понедельник и немцы. Эвакуация диппредствительств, как известно — предвестник войны.
Затем прошли два теракта в Иерусалиме с жертвами, а затем в Тегеран прилетел главный региональный переговорщик от США с Ираном — глава МИД Катара. При этом директор ЦРУ Уильям Бёрнс, находился в Израиле, туда же прилетел госсекретать США Энтони Блинкен.
В разговоре с Al-Arabiya он сообщил, что "Иран отверг предложение вернуться к соглашению". Блинкен также добавил, что Тегеран поддерживает Россию в войне на Украине, направляя ВС РФ беспилотники и ракеты (что Москва и Тегеран не подтверждают). То есть, ультиматум США Ирану не увенчался успехом.
Как сообщают арабские СМИ, в ночь на понедельник БПЛА атаковали по иранским продовольственным машинам в Сирии. Остальные теракты не подтверждаются Ираном, но, очевидно, что ситуация резко осложнилась — идёт сильнейшая информационная атака на Иран.
К ней присоединилась Украина.
"Война яростно преследует преступников и пособников. Взрывная ночь в Иране، Производство БПЛА и ракет, нефтеперерабатывающий завод. Украина вас предупредила", — написал советник офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"После сегодняшнего дня Украину ждут очень тяжёлые дни!" — пишет в Telegram "Канал КСИР", обещая усиление сотрудничества РФ с Ираном.
Этот же канал сообщает, что Израиль может устроить "страшную и ужасную провокацию" в Азербайджане, в организации которой будет обвинён Иран, что повлечёт за собой серьёзные последствия вплоть до полномасштабной войны. Если учесть, что англосаксы стоят за операцией, то это не кажется невыполнимым.
В Иране тщательно показывают, что трагедия в посольстве Азербайджана — личная. Ирану сейчас совсем не нужен конфликт, так как внутри страна дестабилизирована.
Как пишет Telegram-канал Yuzik Talk с сентября режим верховного руководителя Али Хаменеи шатают протестами. Точкой их отсчёта считается смерть курдянки Махсы Амини 16 сентября. За это время самыми протестующими стали 4 национальных провинции Ирана. Это:
Помимо этого "внутри страны ветераны разведки (MOIS) пытаются сокрушить влияние КСИР (ВС Ирана), планируя постхаменеистскую эру уже сегодня", пишет Yuzik.
Автор считает, что Хаменеи никакое "сопротивление" против возглавляемой США военной коалиции "не вытянет". Это смешно, "сколь бы не распушали перья ксировские генерал-ораторы".
Отметим, что Тегеран раньше отвечал на такие атаки ударами по израильским кораблям в Персидском заливе и в Красном море. Армия Ирана насчитывает 1,5 млн человек и хорошо вооружена. Иран, вероятно, уже создал свою ядерную бомбу или создаст её в ближайшие дни. Иран имеет сплочённый шиитский мир — объединение шиитских территорий Ирака, Сирии, Ливана, Йемена, Афганистана. И работает эта ось весьма удачно.
Как пишет политолог Мика Бадалян в своём Telegram-канале, иранские прокси — шиитские боевики, в том числе танкисты из афганского Бамиана, помогли сохранить государственность Сирии. А против Израиля у Тегерана есть "целая ливанская Хезболла — государство в государстве".
"Поддержанный Ираном нищий Йемен в итоге отбился от Саудовской Аравии за которую воевали американские ЧВК", — указывает политолог.
Бадалян считает, что баллистическими ракетами иранцы удар по Израилю "точно не нанесут". А будет усиление Хезболлы, закрепление в южной Сирии. А когда Тегеран будет уверен в успехе, "бахнут обязательно, без малейших рефлексий".
Есть ещё одна версия ответа — это ответ Ирана Азербайджану, раз уж его руками нагнетают войну — Иран аннексирует Нахичевань, потому что есть заявление "Нахичеванского народного движения" о том, что народ Нахичевани хочет присоединиться к Ирану.
Также президент Азербайджана Ильхам Алиев внезапно начал брать под свой контроль данный автономный анклав, который за 30 лет превратился больше в автономный анклав Турции, чем Азербайджана.
США намереваются одним ударом "убить двух зайцев". Вашингтону важно положить конец планам России о создании южного транспортного коридора через Иран в Индию, а также прервать любое другое сотрудничество. Известно, что ЦБ России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций с установлением прямой связи между иранскими и российскими банками. Соглашение предусматривает, что Иран будет напрямую соединён со 106 зарубежными банками, финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются, заявил председатель ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин.
Политолог Юрий Баранчик в своём Telegram-канале пишет, что если против Ирана открыто выступят США, то помощь Ирану со стороны России будет выражена в поставках более совершенных и современных систем ПВО, которые позволят КСИР более эффективно сбивать воздушные цели.
К тому же, по его словам, конфликт на Ближнем Востоке вынудит США снизить давление на Россию по украинскому вопросу, где англосаксы значительно повышают ставки, в том числе в ядерной эскалации, а также может развязать руки Си Цзиньпину в тайваньском вопросе.
Но англосаксы здесь могут попасть в свою же ловушку, указывает Юрий Баранчик.
Добавим, что если конфликт разгорится, это отразится на цене нефти и газа в мире. Будет снова рост цены этих ресурсов, что выгодно РФ.
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