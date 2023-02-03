Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире

Сегодня и ТВ, и новостные порталы заполнены военной информацией. Об объективности сложно судить, когда ты не в окопах.

Немало идёт информации, где говорится, что мы или наш противник готовится нанести удар на юге или на севере, оговариваются количество боевых подразделений, приводятся ТТХ военной техники. Меня это настораживает. Тем более, такие прецеденты в области военной журналистики, когда, пусть даже по неведению, военные корреспонденты уже заранее обрекали одну из сторон либо на поражение, либо приводили к большим потерям, были.

Но быть военным корреспондентом и экспертом — это абсолютно разные вещи. Поэтому военных корреспондентов даже сегодня можно пересчитать по пальцам. Они там, где льётся кровь, убивают. А надпись "пресса" на груди никогда и никого не спасала.

Военные корреспонденты — элита журналистики

Первым военным корреспондентом считают англичанина из "Таймс" Генри Робинсона. Он уже в 1808 году прибыл в Испанию, где и описывал боевые действия испанцев против наполеоновских войск. Его письма, по мере возможности, доставлялись морским путём. В годы революционных войн за объединение Италии получил известность сотрудник французской газеты "Темп" Жюль Клярти.

Таким же военные корреспондентом, по сути, был известный впоследствии Лев Николаевич Толстой, который и прославился своими "севастопольскими" репортажами. Причём, он был офицером артиллерии и принимал активное участие в действиях против "натовского" десанта, высадившегося в Крыму полтора века назад.

И уже в годы франко-прусской войны 1870 года словосочетание "военные корреспонденты" прочно входит в наш обиход. Их тогда на театре военных действий было уже немало. Они нередко были на передовой, подвергаясь смертельной опасности. Но уже тогда к ним офицеры начинали относиться с настороженностью. Ведь, как любой журналист, они стремились первыми получить нужную им информацию. Нередко из первых рук, что сегодня попало бы под статью "разглашение тайны".

В 1866 году во время австро-прусской войны генерал Мольтке получает накануне битвы под Садовой телеграмму из Лондона, которая дословно переводит статью из "Таймс". Это был репортаж англичанина, находившегося в австрийской армии. В статье полностью излагался план австрийцев накануне сражения. Понятно, что глава немецкого генштаба сразу же сориентировался, внеся необходимые поправки в свой план сражения.

Через четыре года аналогичный случай, и тоже из лондонской газеты, дал в руки Мольтке планы французского генерала Мак-Магона. Войска немцев были двинуты к Седану. А там уже и до Парижа было недалеко.

"Журналисты в своих листках должны молчать о каких-либо передвижениях армии и флота"

В годы Балканской войны начала прошлого века военных корреспондентов начинают "причёсывать". Все их сообщения должны были быть одобрены генштабом. Материалы цензурировали, сокращали или запрещали. В Турции же, как сообщают журналисты, их вообще держали на положении военнопленных.

Вероятно, не так уж был неправ Наполеон. Ещё будучи консулом, в 1800 году накануне битвы при Маренго он писал начальнику полиции: "Необходимо довести до каждого журналиста, чтобы они в своих листках молчали о каких-либо передвижениях армии и флота".

Позже, в 1811 году, Наполеон говорил генералу Савари, что "наши газеты ведут себя бессмысленно. Но разве можно писать, что у нас мало войск, когда я открыто говорю, что у нас огромная армия". Одно из правил войны — не преуменьшать, а преувеличивать свои силы.

Военным действиям на Украине уже почти год. А если приплюсовать сюда героическую оборону Донбасса силами ополченцев в течение восьми лет? Тем более, становится странным, что за это время у нас не появилось настоящей патриотической художественной литературы, которая заставляла бы объединиться и собраться.

В первые дни Великой Отечественной с передовой идут репортажи и рассказы Аркадия Гайдара, который вскоре погибнет на Украине, Константина Паустовского, Константина Симонова. Написавший "12 стульев" Евгений Петров погибает в 1942 году.

А почитайте военные рассказы Анатолия Софронова. Они потрясают и сегодня.

В одном из освобождённых от немцев сёл местные жители рассказали такую историю. Пьяный фашист отрубил руку малышу за якобы украденную губную гармошку. Идя по деревне и показывая обрубок, малыш всем говорил — "это сделал немец". Малыша убивают.

А для "экспертов", которые сегодня слишком "истерят" по поводу "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров", замечу. Всё это лишь бронированные коробки, которые при грамотной постановке боевой подготовки будут так же хорошо гореть, как их предки на полях Великой Отечественной. О последних нам рассказывали военные корреспонденты времён Второй мировой. А сегодня об этом нам рассказывают партизаны в Йемене и на других ТВД.