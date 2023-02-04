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Любовь Степушова

Подготовка солдат ВСУ на Западе не обеспечит Зеленскому победу в наступлении

Силовые структуры » Министерство обороны

Cолдаты ВСУ, прошедшие обучение на Западе, не являются "крутыми специалистами", имеют низкий моральный дух и не победят в намечаемом весеннем наступлении.

Подготовка солдат ВСУ на Западе не обеспечит Зеленскому победу в наступлении

Киев бережёт "лучшие резерва" для весеннего наступления

Режим Владимира Зеленского убедил "хозяина" на Западе, что весной начнёт наступление, а пока в тылу готовятся "лучшие резервы", которые прошли обучение на базах НАТО, и ждут поступления западной военной техники.

Утверждается в западном мейнстриме, что накапливаемый кадровый состав отлично подготовлен и совместно с западными танками, дальнобойными ракетами и снарядами обеспечит ВСУ выход утерянному Азовскому морю, а там и до Крыма недалеко.

Это сейчас важный посыл в информационной войне. Сообщается также о грандиозных масштабах подготовки. Например, Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военных и собирается обучить еще 40 тысяч в этом году. Помимо англосаксов — США, Канады и Великобритании, украинских солдат готовят Германия, Польша, Франция, Испания, Чехия, Грузия — легче сказать, где не обучают. На это тратятся огромные деньги налогоплательщиков этих стран.

По мнению Москвы, обучение украинских солдат в странах Запада свидетельствует о прямом участии США и НАТО в украинском конфликте. Но на что они, на самом деле, способны и готовы?

"Крутой специалист" сдался через 20 минут боя

Военнослужащий ВСУ Артём Коваленко сообщил РИА Новости, что группа из 22 человек, которая обучалась в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя.

По его словам, она проходила курс молодого бойца в Воркопе — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий. После завершения обучения группа вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады. Затем Коваленко с "побратимами" поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение четырех дней, и после этого выехали на позиции.

"В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — сказал пленный.

Как пишет Telegram-канал 93 бригады ВСУ, главная проблема обучения военнослужащих ВСУ "в Британии, Германии, Испании в том, что там их обучают локальной войне — то есть со всякими бомжахедами в Ираках и Афганистанах".

Солдат ВСУ, забудь всё, чему тебя учили

А военные действия на Украине, указывает автор, "это не локальная война, а самая что ни на есть классическая война, о которой все вышеперечисленные страны напрочь забыли".

"На той подготовке наших бойцов учат, например, как зачищать населённый пункт от засевших на чердаках террористах, которые жидко обсираются при виде одного танка и ничего не могут с ним поделать со своими карамультуками", — пишет солдат ВСУ.

И не учат — отражению танковых атак, выживанию под массированным огнем РСЗО и "арты" и ведению при этом боя, а также налётам вертолётов и авиации.

"А потом наши военнослужащие возвращаются оттуда в статусе "крутой специалист", который обязывает их отправиться на самые опасные участки. А вместо бомжахедов там — регулярная армия со всеми её элементами. И в который раз врубается одна из главных мудростей жизни: "Забудь всё, чему тебя учили".

Заметим, что 93 бригада, как раз состоящая, в основном, из подготовленных " в Британиях" боевиков, отступила из Артёмовска из-за больших потерь — более 50%.

Таким образом, подготовка солдат ВСУ "в заграницах" не только не соответствует требованиям современной войны, но и никак не влияет на моральный дух и не уменьшает скорость их уничтожения на линии соприкосновения с ВС РФ. Глядя как "мясо" из мобилизованных умирает, "крутые специалисты" сдаются первыми, так как у них было время хорошо подумать.

Британские инструкторы не способны подготовить "крутых специалистов"

Между тем, как пишет Sky News, высокопоставленный американский генерал в частном порядке сообщил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не рассматривается в США как боевая сила высшего уровня. Она имеет проблемы в снабжении, организации ПВО при недостаточном количеством личного состава и финансов для обучения и вооружения.

Около 30% вооруженных сил Великобритании, находящихся в состоянии повышенной готовности, составляют резервисты, которые не могут быть мобилизованы в установленные НАТО сроки. Большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, была построена от 30 до 60 лет назад, и полная замена ожидается не раньше, чем через несколько лет.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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