Кимаковский: ВС РФ взяли в плен солдат ВСУ, обученных инструкторами из Грузии и Франции

Вооружённые силы РФ захватили в плен украинских солдат, обучавшихся у инструкторов из Грузии и Франции, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Игоря Кимаковского.

В интервью РИА Новости он отметил, что российские военные, представляющие 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк, пленили боевиков ВСУ во время наступательных действий в районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики.

"Захватили опорный пункт противника, захватили пленных, которые находились в наркотическом опьянении", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, националисты, попавшие в российский плен, обучались во Львовской области у инструкторов, прибывших из Грузии и Франции.

Как пояснил советник врио главы ДНР, армия РФ уничтожила около 50 украинских военнослужащих в ходе наступления. Он также добавил, что российским солдатам удаётся выбивать ВСУ из укрепрайонов и истощать военный потенциал противника.