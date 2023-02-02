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Любовь Степушова

144 мсд ВС РФ прорвала фронт в районе Кременной и вышла к Ямполовке

Силовые структуры » Министерство обороны

Поздно вечером 1 февраля ВС РФ прорвали фронт на участке фронта Сватово-Кременная и вышли к населённому пункту Ямполовка. Это облегчит уничтожение группировки ВСУ в Северске.

144 мсд ВС РФ прорвала фронт в районе Кременной и вышла к Ямполовке

144 мсд ВС РФ перешла в контрнаступление в ЛНР

Об этом сообщил участник боевых действий, автор Telegram-канала "Старше Эдды".

По его словам, в прорыве участвовала 144 гвардейская мотострелковая дивизия (мсд), которая пополнилась мобилизованными из Брянской и Смоленской областей. ВСУ ставили задачу выбить дивизию из опорников и с запада войти в Кременную. Однако, после недели тяжёлых оборонительных боёв россияне перешли в контрнаступление.

"Подразделения 144 дивизии продвинулись на разных участках фронта от 300 до 700 метров, закрепились на достигнутых рубежах. Штурмовики, тем временем, пошли дальше, и несмотря на тёмное время суток, продолжают ведение наступательных действий. Противник, обороняющийся в полосе наступления наших гвардейцев, понеся существенные потери, отошёл на вторую линию обороны. До Ямполовки остаётся чуть больше 2 км", — пишет автор.

"Старше Эдды" отмечает героическую работу сапёров, круглосуточно занимающихся проделыванием проходов для наступающих войск, под непрекращающимся артиллерийским огнём противника. А также работу БМПТ "Терминатор", действующего в связке с танкистами.

Автор подчёркивает "кураж наступающих ", а также то, что атаки ВСУ мобильными группами — на пикапах и "Хамви" при поддержке танков и БМП — на этот раз не сработали.

"Этой тактикой можно добиваться серьёзных результатов только в одном случае, если противник боится и бежит. Если же он, как воины 144 мсд, стоит на месте и бьётся, то ничего кроме потерь тебе она не принесёт", — отметил "Старше Эдды".

Блогер также указал, что здесь же, на участке Кременная-Сватово, военнослужащие 3 мсд ВС РФ при поддержке артиллерии ведут наступление в районе Балки Журавки (Невское-Площанка). Этот овраг чрезвычайно важен для развития наступления. Из малой балки Журавка противник, большей частью, выбит, теперь "белгородская и воронежская пехота штурмует Большую Журавку".

Развитие наступления пойдёт на Северск

Военный эксперт Юрий Подоляка отмечает в своём Тelegram-канале, что, "судя по подготовке и характеру операции под Кременной, это, явно, только первой её этап". Далее могут быть продвижения южнее точки атаки (для создания "северной клешни" окружения ВСУ под Северском) и западнее — форсирование рубежа реки Жеребец, чтобы, приступить к операции по освобождению Славянска и Краматорска.

Telegram-канал "Рыбарь" сообщает о переброске под Угледар десантно-штурмового батальона 80-й бригады ВСУ. Именно это подразделение входит в состав наступательной группировки ВСУ в направлении на Кременную.

"Наступление 114 мсд в совокупности с продвижением ЧВК "Вагнера" на Сакко и Ванцетти существенно осложняет положение подразделений ВСУ в Северске и Серебрянском лесничестве", — пишет Telegram-канал "Южный ветер"".

Тактика "Не зацикливаться на Бахмуте" сработала

"Тактика не зацикливаться на Бахмуте (Артёмовске) постепенно даёт свои плоды — сформировано несколько перспективных направлений с возможностью фланговых охватов и дальнейшим окружением украинских подразделений", — указывает автор.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу армия война бахмут россия украина северск
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