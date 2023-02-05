Откровения экс-премьера Израиля Нафтали Беннета по поводу 17-ти вариантов заключения перемирия с Киевом убеждают в неверности курса Москвы в прокси-войне с НАТО. Что касается обещания не убивать Зеленского, то здесь президент РФ Владимир Путин имеет свои соображения.
В размещенном на YouTube-канале интервью израильскому каналу Channel 12 Нафтали Беннет, который был посредником в переговорах между Москвой и Киевом в первые дни после начала СВО, утверждает, что президент РФ Владимир Путин начал военные действия на Украине из-за намерения последней вступить в НАТО.
"Вся эта война случилась из-за их (украинцев)желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит (на переговорах): "Я отказываюсь от этой идеи", — разоблачил Беннет предложение президента Украины.
По словам экс-премьера, Путин, в свою очередь, отказался от обещания добиваться разоружения Украины, но Беннет заверил, что затем переговоры были прерваны по настоянию НАТО.
"Борис Джонсон выступал за более радикальные меры. А (Эмманюэль) Макрон с (Олафом) Шольцем были более прагматичны, скажем так. А Джо Байден поддерживал оба подхода. Но Запад принял решение, что необходимо и дальше громить Путина, а не договариваться. Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Они прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. Я уверен, что у нас были неплохие шансы на успех — у нас было 17 черновиков договорённостей, если бы они не прервали попытки", — сказал Беннет.
Фактология подтверждает, что Москва после переговоров в Стамбуле марте в качестве "жеста доброй воли" в апреле вывела войска из Киевской и Черниговской областей, как сказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, "для создания благоприятных условий".
Далее Путин, по словам Беннета, пообещал не убивать Зеленского, причём сделал это дважды.
"Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин снова пообещал этого не делать", — рассказывает Беннет.
После этого он позвонил Зеленскому и сообщил, что ему не угрожает смерть. Значит, президент Украины заказывал Беннету этот вопрос Путину.
По словам израильского политика, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет из бункера, где прятался до этого, и снял видео, в котором заявил, что не боится ракетного удара по своей резиденции.
У экс-премьера, который у власти пробыл всего год, есть недовольство отсутствием поддержки в США, которые его "слили" в борьбе с Биньямином Нетаньяху. В данном пятичасовом интервью Беннет его сильно критикует по внутренней повестке, да и по внешней. Это упрёк демократам, мол, сдали своего "левого", получайте трамписта.
Беннет производит в интервью отчетливое впечатление, что намерен вернуться в большую политику, поэтому своими высказываниями привлекает к себе внимание, создавая имидж серьёзного и независимого руководителя.
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, "громить Путина, а не договариваться" — это истинное намерение Запада. Надеемся, что МИД даст указание послу Антонову не ждать железобетонных гарантий от США. Их не будет от слова никогда.
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