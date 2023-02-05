Откровения экс-премьера Израиля Беннета убеждают в неверности курса Москвы

Откровения экс-премьера Израиля Нафтали Беннета по поводу 17-ти вариантов заключения перемирия с Киевом убеждают в неверности курса Москвы в прокси-войне с НАТО. Что касается обещания не убивать Зеленского, то здесь президент РФ Владимир Путин имеет свои соображения.

Москва не убедила Запад в своей силе

В размещенном на YouTube-канале интервью израильскому каналу Channel 12 Нафтали Беннет, который был посредником в переговорах между Москвой и Киевом в первые дни после начала СВО, утверждает, что президент РФ Владимир Путин начал военные действия на Украине из-за намерения последней вступить в НАТО.

"Вся эта война случилась из-за их (украинцев)желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит (на переговорах): "Я отказываюсь от этой идеи", — разоблачил Беннет предложение президента Украины.

По словам экс-премьера, Путин, в свою очередь, отказался от обещания добиваться разоружения Украины, но Беннет заверил, что затем переговоры были прерваны по настоянию НАТО.

"Борис Джонсон выступал за более радикальные меры. А (Эмманюэль) Макрон с (Олафом) Шольцем были более прагматичны, скажем так. А Джо Байден поддерживал оба подхода. Но Запад принял решение, что необходимо и дальше громить Путина, а не договариваться. Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Они прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. Я уверен, что у нас были неплохие шансы на успех — у нас было 17 черновиков договорённостей, если бы они не прервали попытки", — сказал Беннет.

Фактология подтверждает, что Москва после переговоров в Стамбуле марте в качестве "жеста доброй воли" в апреле вывела войска из Киевской и Черниговской областей, как сказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, "для создания благоприятных условий".

Зеленский попросил гарантий безопасности и получил их

Далее Путин, по словам Беннета, пообещал не убивать Зеленского, причём сделал это дважды.

"Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин снова пообещал этого не делать", — рассказывает Беннет.

После этого он позвонил Зеленскому и сообщил, что ему не угрожает смерть. Значит, президент Украины заказывал Беннету этот вопрос Путину.

По словам израильского политика, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет из бункера, где прятался до этого, и снял видео, в котором заявил, что не боится ракетного удара по своей резиденции.

Выводы можно сделать следующие:

С нацистским режимом Москва пыталась договориться. В случае успеха, это стало бы тяжёлой ошибкой с катастрофическими последствиями, в том числе, внутри страны. И сейчас никто не уверен, что очередного "черновика" нет. Так недавно, посол в США Анатолий Антонов заявил, что России "нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу".

заявил, что России "нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу". Раз были 17 черновиков мирных переговоров и была армейская перегруппировка "доброй воли", значит переговоры двигались. Отказ от них говорит о недоговороспособности Запада, о его способности обманывать, имея в виду совсем другие переговорные цели. Это вполне в духе откровений экс-лидеров своих стран Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о Минских соглашениях, что они были заключены, чтобы дать Киеву усилить ВСУ.

и о Минских соглашениях, что они были заключены, чтобы дать Киеву усилить ВСУ. Обещание Путина не убивать Зеленского вполне укладывается в его мировоззрение миротворца. Путин не склонен угрожать, поэтому, когда на прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Би-би-си, что Путин угрожал ему ракетным ударом, который "займет всего минуту" — это ложь.

заявил Би-би-си, что Путин угрожал ему ракетным ударом, который "займет всего минуту" — это ложь. Кроме того, раз Зеленский — признанный в РФ президент, то есть негласная международная договорённость — первых лиц не трогать. Это тоже "плюс в карму" Путину.

Нельзя также исключать, что Зеленский нужен Путину живым, чтобы организовать показательный трибунал над ним и бандеровской идеологией после его пленения. Мёртвый же Зеленский становится знаменем нацистов. Если уж убивать, то пусть его убивают свои.

Зеленский актёр, а не политик, он позёр, врун и трус. Беннет прямо бьёт по его мифу "героя", который пережил "миллион покушений", и что он был цель номер один. Все экс-политики говорят правду, потому что уже не связаны обязательствами с США.

Зачем Беннет выступил с откровениями:

У экс-премьера, который у власти пробыл всего год, есть недовольство отсутствием поддержки в США, которые его "слили" в борьбе с Биньямином Нетаньяху. В данном пятичасовом интервью Беннет его сильно критикует по внутренней повестке, да и по внешней. Это упрёк демократам, мол, сдали своего "левого", получайте трамписта.

Беннет производит в интервью отчетливое впечатление, что намерен вернуться в большую политику, поэтому своими высказываниями привлекает к себе внимание, создавая имидж серьёзного и независимого руководителя.

Реакция России на откровения Беннета

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, "громить Путина, а не договариваться" — это истинное намерение Запада. Надеемся, что МИД даст указание послу Антонову не ждать железобетонных гарантий от США. Их не будет от слова никогда.

Читайте по теме: Скотт Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского

Подготовка солдат ВСУ на Западе не обеспечит Зеленскому победу в наступлении

Грузия удержалась от эскалации отношений с РФ и пожинает плоды