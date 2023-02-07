Алексей Арестович рассказал, сколько танковых бригад смогут сформировать ВСУ с помощью поставок танков Leopard-1 на Украину.
Украинский военный аналитик сообщил, что Германия одобрила передачу Украине 178 танков Леопард-1.
"Две танковые бригады. Величайшая драгоценность по нынешним временам", — сказал Арестович и поблагодарил Германию на немецком языке за помощь.
Ранее Алексей Арестович объяснил, возможно ли "полномасштабное нападение со всех сторон" российской армии.
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