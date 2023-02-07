Арестович о поставках 178 танков Leopard-1 на Украину: "Величайшая драгоценность по нынешним временам"

Алексей Арестович рассказал, сколько танковых бригад смогут сформировать ВСУ с помощью поставок танков Leopard-1 на Украину.

Украинский военный аналитик сообщил, что Германия одобрила передачу Украине 178 танков Леопард-1.

"Две танковые бригады. Величайшая драгоценность по нынешним временам", — сказал Арестович и поблагодарил Германию на немецком языке за помощь.

Ранее Алексей Арестович объяснил, возможно ли "полномасштабное нападение со всех сторон" российской армии.