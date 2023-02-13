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Сергей Лебедев

Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Армии НАТО уже давно привыкли служить в комфортабельных условиях. При службе год и меньше: на выходные — домой, пивко, в свободное от ПХД часов. А ту ещё телефонисток из соседнего подразделения уложат к вам в казарму. Да и всякие ЛГБТ в натовских армиях по настоянию США уже не кажутся чем-то непозволительным. Но казарма — одно, а война — другое. Может быть, поэтому регуляров в окопах мы сегодня видим редко, зато наёмники, как в Средние века, снова в фаворе. Стоит ли это дешевле, чем содержать регулярную армию, или за этим стоит что-то другое — тема открытая.

Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО

И, тем не менее, современная армия Европы познаёт военную историю на примере своих предков. А человеколюбию, гуманизму, даже к пленным и поверженным, здесь места нет.

Английские гренадёры воевали под зонтиками

Это подтвердил бывший английский офицер капитан Гронов, который участвовал в кампаниях 1812 — 1814 годов в Испании и Франции против Наполеона. Он вспоминал, как зимой 1813 года английская гвардия служила прикрытием для главной квартиры в Сен-Жак-де-Люс на границе с Испанией. Служба шла приятно. В отличие от русских союзников, которые изрядно поизносились за годы войны с Наполеоном, англичане получали все витамины от завоёванного русскими Парижа. Как в плане обмундирования, так и еды. Гвардейский прапорщик Даусон вообще приехал на место расквартирования полка с караваном мулов, нагруженных реквизированным у местного населения явствами, и промотал за пару месяцев довольно крупное состояние.

Даже во время боёв англичане умели скрашивать себе жизнь. В бою при Байонне в декабре 1813 года гвардейские гренадёры полковника Типлинга прятались от дождя под зонтиками. Благодаря изнеженности и избалованности английского офицерства, поход на юг Франции они считали верхом трудности. Знали бы они, какие трудности были в снегах и под ледяным дождём в российских лесах и Европе. Тем не менее, офицеры, которые имели высокое покровительство, добивались увольнения. Дома был камин и прочие удовольствия.

За десять лет борьбы с Наполеоном и французской революцией английская армия предпочитала тёплый климат колониальной Индии или Африки. Поэтому не раз офицеры Его Величества, разочаровавшись в возможности сладко обставить свою лагерную жизнь, попросту вьючили лошадей и дезертировали из армии. Последнее можно было обставить под другим углом, ведь офицерское звание в Англии вплоть до конца XIX века продавалось. Называлось — "купить патент".

Ломать, убивать и жечь — лозунг НАТО

Пруссаки в лице Блюхера ставили своей целью не только хорошо пожрать за счёт французов, но и как можно больше нанести ущерб поверженным. Мстя за разгром Берлина в 1806 году, после Иенской битвы, немцы, где только могли, гадили мирному населению Франции. В Булонском лесу они с удовольствием рубили вековые дубы и сжигали их. Союзники-англичане были недовольны — природа, тенёк, гриль. Но немцы не унимались.

Пруссаки тупо закалывали скот в деревнях и городках, с вандализмом и жестокостью били стёкла в домах, ломали зеркала, мебель, распарывали матрасы. Как вспоминал мистер Гронов, в самом Париже немецкие офицеры, ворвавшись в Пале-Рояль, насиловали женщин и избивали мужчин. Лишь вмешательство лорда Джеймса Грея, патруль которого стоял в Пале-Рояле, помогло предотвратить кровопролитие между немцами и французскими жандармами.

Зато немецкий фельдмаршал Блюхер на правах завоевателя потребовал от французских властей полного снабжения его армии. А это личная кровать с тюфяком, подушками, шерстяным одеялом и свежими простынями. Кроме того, немцам должно быть обеспечено приличное питание: каждому солдату ежедневно полтора килограмма хлеба, полкило мяса, бутылка пива, стакан водки, рис и табак. Наложив на Париж контрибуцию в миллионы франков, Блюхер приказал взорвать Иенский мост, как мрачное напоминание о проигрыше Пруссии в войне. Лишь вмешательство британского главнокомандующего Веллингтона позволило убрать немецких пионеров (саперов) и разминировать мост.

Блюхер также хотел уничтожить в Париже памятники зодчества — дома и памятники, но и здесь помог Веллингтон, устроив встречи русского и австрийского императоров и короля Пруссии. А дабы и дальше немцы поумерили свой пыл, пригрозил выводом английских войск из Парижа.

Главный победитель "узурпатора" — русский царь Александр I, который и потерял в той войне больше всего людей, свою армию так не кормил и не обустраивал. Есть немало воспоминаний: от сложенных вповалку раненых русских офицеров и солдат, до довольно скромного питания для русских богатырей, которые прошли с боями все адские муки от Москвы до Парижа. Даже для главного парада победителей в Париже мундиры обносившихся русских гусар латали местные монахини. Надо отдать должное, наших всегда и везде любили и уважали. Чего не скажешь о немцах. Их трупы нередко находили во французских погребах и колодцах.

Британское офицерство предпочитало проматывать награбленное дома за карточным столом. Тогда-то и появились в лондонских клубах ростовщики-евреи, которые начали ссужать деньгами под хорошие проценты любителей азартных игр.

Известным ростовщиком был некий Иуда Кинг. Он всегда был сведущ, где какой британский аристократ имел денежные затруднения. Его соперником по "кредитованию" британской военной аристократии был Соломон Гольдшейд. Аристократические портные, ювелиры, каретники были у них на "кошту". А вот за тысячные шалости отпрысков расплачивались обычно папы и мамы, а следственно, и вся те колонии Великобритании, где красные мундиры кровью устанавливали свою "демократию".

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато армия россия франция история германия великобритания
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