России мало сил для наступления? Военнослужащие КНДР закроют вопрос

5:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея будет в "одном окопе с Россией". РФ должна использовать этот военный ресурс.

100-200 тысяч корейских солдат можно привлечь в СВО

Эту уверенность выразил в своём Telegram-канале военкор Александр Сладков.

По его словам, надо брать пример с Украины, которая привлекает бойцов ЧВК со всего мира, и пригласить для участия в СВО на стороне РФ "100-200 тысяч" северокорейских военнослужащих.

Но для этого Москве надо выходить из санкций ООН, "в которые мы умудрились вляпаться", добавил военкор.

Речь идёт об экономической блокаде КНДР, чтобы не позволить Пхеньяну разработать собственное ядерное оружие. Но оно у него уже есть, поэтому логично было бы принять Северную Корею в ядерный клуб, сняв санкции. Москва и Пекин могли бы уже вчера это сделать и вывести КНДР из ранга "страны-изгоя", навязанного США, что для мира было бы более безопасно.

Сладков отметил также, что у северных корейцев высокая воинская подготовка, железная дисциплина, плюс идеологическая мотивация. А вот боевого опыта нет, и с этим РФ может помочь.

КНДР полезна РФ собственным оружием

Согласимся, что если военные КНДР будут знать, что их враги — американцы, они будут супермотивированы. Кроме того, страна обладает собственными разработками мощного оружия, которое может "захватить" с собой. Это:

около 10 тысяч зенитных установок различных типов, самой мощной из которых является гусеничная зенитная установка ЗСУ-23-4 "Шилика". Многоствольная 23-мм пушка управляется радаром, её скорострельность — 4 тыс. выстрелов в минуту и это смертельно для низколетящих целей.

реактивная система залпового огня РСЗО KN-09 (класс "Смерч"), состоящая из восьми ракет калибра 300 мм, установленных на грузовике китайского производства.

Ответные шаги РФ в помощь КНДР

Москва может в ответ поддержать КНДР:

1. Дипломатически. Учитывая, что американцы предупредили о применении ядерного удара "при защите Южной Кореи", можно открыть границу с Северной Кореей в качестве превентивной меры. Обвинят в "провокациях"? Можно предупредить о возможном применении ядерного оружия при защите населения России в СВО.

2. Экономически. Привлечь рабочих из КНДР для восстановления Донбасса. Как сообщает южно-корейская пресса, компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction получили правительственное распоряжение о начале отбора 20 января.

К весне на присоединенные Россией территории могут быть отправлены до 500 молодых людей в возрасте до 27 лет. Они будут заняты в восстановительных работах для пополнения казны КНДР иностранной валютой. А это уже, по сути, обход санкций.

Китай будет помогать России через КНДР

Конечно, многое будет зависеть и от позиции Китая, который снабжает северных корейцев продуктами, топливом и удобрениями. Китай выступил с заявлением после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, что до конца февраля обнародует план мирного урегулирования на Украине. Очевидно, что он будет в основном адресован Западу, а не России.

После визита иранского лидера в Пекин стало ясно, что "Третья мировая война будет выглядеть как блок НАТО против блока России, Китая и Ирана", пишет политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

"Зная китайцев, они выберут прокси-вариант помощи (через КНДР и Иран)", — указывает он.

Цель гибридной войны Запада против России — окружить, превратить её в "страну-изгоя", сказал, выступая в Думе, министр иностранных дел Сергей Лавров. России надо объединяться с теми, кто также стоит американцам поперек горла. Надо учить мир, что страны-изгои — как раз США и их вассалы. Это они устраивают теракты, подобные взрыву на "Северных потоках".

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И (бывший министр иностранных дел) на встрече с руководителем немецкого МИД Анналеной Бербок предупредил, что "подобные случаи могут повториться" в связи с тем, что "украинский кризис продолжается".

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