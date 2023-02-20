Англосаксы готовят победу ВСУ через две масштабные провокации

4:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

США и Британия готовят две масштабные провокации, чтобы втянуть Европу в военные действия против РФ. Первая — с подрывом "грязной бомбы" на территории России или Украины, вторая — с захватом арсенала в Приднестровье.

После Мюнхенской конференции стало ясно, что США и Британия будут добиваться победы Украины в СВО. И это не просто слова, как опрометчиво считают некоторые специалисты.

Ядерные отходы из США прибыли в Ильичёвск

Telegram-канал "Типичная Одесса" провёл журналистское расследование о прибытии радиоактивных отходов из США в ночь с 15 на 16 февраля в Ильичёвский порт. Это, по данным свидетелей, были 6 контейнеров с маркировкой: "USA" и "7-ой класс опасности". Эксперты указывают, что перевозка веществ этого класса "сопряжена с риском поглощения и внешнего радиоактивного излучения, а также ядерной цепной реакции".

Сообщается, что грузчики в порту сразу почувствовали недомогание и были госпитализированы. Сработала система радиоактивного мониторинга "Янтарь", которая затем была отключена, как и индивидуальные дозиметры, подчёркивает "Типичная Одесса".

Автор канала в аудиосообщении обращает внимание на то, что перед этим проводились масштабные тренинги радиозащиты под Киевом среди командиров-наёмников. По его мнению, задача, которую решает некая "третья сила" — инсценировка применения ядерного оружия РФ с реальной последующей реакцией Запада на эскалацию.

В качестве территории для применения, как полагает "Типичная Одесса", могут быть использованы следующие локации:

Район отчуждения вокруг зоны АЭС Чернобыля. Район "выжженной земли" Донбасса. Крупный русский город миллионник — Харьков, Одесса для создания максимального медиа-эффекта. Добавим, что это может быть удар по хранилищам отходов на одной из действующих украинских АЭС, чтобы создать радиоактивное облако от этого удара.

В конце октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии для осуществления провокации. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом в телефонных разговорах министров обороны США, Великобритании, Франции и Турции.

ВСУ готовят нападение на арсенал в Приднестровье

Telegram-канал "Призрак Новороссии" Владимира Грубника сообщает, что на границу с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) стягиваются опытные части ВСУ, вплоть до переброски из-под Бахмута. Они готовы зайти в Приднестровье с целью завладеть крупнейшим в Европе арсеналом в посёлке Колбасне, который расположен в двух километрах от границы с Украиной и охраняется российским контингентом.

По словам автора, единственное, чего украинцы боятся — арсенал заминирован, и его "одновременно подорвут", и тогда "в Кишиневе могут развалиться задания, как в Турции".

"Но не факт, что не попробуют и не обвинят затем во всём русских. Боеприпасов там — на год войны", — указывает Владимир Грубник.

По его словам, под эту цель в Молдавии сменили премьера, и начался "движ с резервистами".

Информацию подтверждает украинский Telegram­-канал "Резидент", который, со ссылкой на источники в ОП, рассказал, что в британскую разведку MI-6 переданы планы Киева по военной операции против Приднестровья. Британия, по замыслу, должна "продавить" президента Молдавии и "добиться молчаливого согласия" на военную операцию в ПМР, "которая позволит нам пополнить запасы боеприпасов для советской техники"

Добавим, что новый премьер Молдавии Дорин Речан заявил в пятницу, что должен добиться "одной фундаментальной вещи" — демилитаризации ПМР.

"Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент будет решено", — сказал Речан.

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