Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Англосаксы готовят победу ВСУ через две масштабные провокации

4:37
Силовые структуры » Министерство обороны

США и Британия готовят две масштабные провокации, чтобы втянуть Европу в военные действия против РФ. Первая — с подрывом "грязной бомбы" на территории России или Украины, вторая — с захватом арсенала в Приднестровье.

Англосаксы готовят победу ВСУ через две масштабные провокации

После Мюнхенской конференции стало ясно, что США и Британия будут добиваться победы Украины в СВО. И это не просто слова, как опрометчиво считают некоторые специалисты.

Ядерные отходы из США прибыли в Ильичёвск

Telegram-канал "Типичная Одесса" провёл журналистское расследование о прибытии радиоактивных отходов из США в ночь с 15 на 16 февраля в Ильичёвский порт. Это, по данным свидетелей, были 6 контейнеров с маркировкой: "USA" и "7-ой класс опасности". Эксперты указывают, что перевозка веществ этого класса "сопряжена с риском поглощения и внешнего радиоактивного излучения, а также ядерной цепной реакции".

Сообщается, что грузчики в порту сразу почувствовали недомогание и были госпитализированы. Сработала система радиоактивного мониторинга "Янтарь", которая затем была отключена, как и индивидуальные дозиметры, подчёркивает "Типичная Одесса".

Автор канала в аудиосообщении обращает внимание на то, что перед этим проводились масштабные тренинги радиозащиты под Киевом среди командиров-наёмников. По его мнению, задача, которую решает некая "третья сила" — инсценировка применения ядерного оружия РФ с реальной последующей реакцией Запада на эскалацию.

В качестве территории для применения, как полагает "Типичная Одесса", могут быть использованы следующие локации:

  1. Район отчуждения вокруг зоны АЭС Чернобыля.
  2. Район "выжженной земли" Донбасса.
  3. Крупный русский город миллионник — Харьков, Одесса для создания максимального медиа-эффекта.
  4. Добавим, что это может быть удар по хранилищам отходов на одной из действующих украинских АЭС, чтобы создать радиоактивное облако от этого удара.

В конце октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии для осуществления провокации. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом в телефонных разговорах министров обороны США, Великобритании, Франции и Турции.

ВСУ готовят нападение на арсенал в Приднестровье

Telegram-канал "Призрак Новороссии" Владимира Грубника сообщает, что на границу с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) стягиваются опытные части ВСУ, вплоть до переброски из-под Бахмута. Они готовы зайти в Приднестровье с целью завладеть крупнейшим в Европе арсеналом в посёлке Колбасне, который расположен в двух километрах от границы с Украиной и охраняется российским контингентом.

По словам автора, единственное, чего украинцы боятся — арсенал заминирован, и его "одновременно подорвут", и тогда "в Кишиневе могут развалиться задания, как в Турции".

"Но не факт, что не попробуют и не обвинят затем во всём русских. Боеприпасов там — на год войны", — указывает Владимир Грубник.

По его словам, под эту цель в Молдавии сменили премьера, и начался "движ с резервистами".

Информацию подтверждает украинский Telegram­-канал "Резидент", который, со ссылкой на источники в ОП, рассказал, что в британскую разведку MI-6 переданы планы Киева по военной операции против Приднестровья. Британия, по замыслу, должна "продавить" президента Молдавии и "добиться молчаливого согласия" на военную операцию в ПМР, "которая позволит нам пополнить запасы боеприпасов для советской техники"

Добавим, что новый премьер Молдавии Дорин Речан заявил в пятницу, что должен добиться "одной фундаментальной вещи" — демилитаризации ПМР.

"Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент будет решено", — сказал Речан.

Читайте по теме: Иваненко: Киев может атаковать Приднестровье и захватить 20 тысяч тонн снарядов

Рогозин: "Диверсии ВСУ на складах ПМР приведут к экологической катастрофе"

Депутат ГД РФ Журавлёв: отказ Украины от ядерного оружия не означает невозможность его производить

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша всу одесса оружие диверсия молдавия сергей шойгу приднестровье великобритания
Новости
Премьер Кисида: Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
Разведчики ЮВО выследили и ликвидировали украинских диверсантов, которые прятались в канаве
Продюсер Клюкин: Леонид Агутин станет хедлайнером на фестивале "Дикая мята"
Читатели Die Welt* назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому
Лор Зайцев: пирсинг ушей может стать причиной патологий внутренних органов
Офис Зеленского: стратегический визит Байдена в Киев ускорит решение "подвисших" вопросов
Украинский пленный рассказал, как офицеры из Британии и Канады служат в ВСУ
Адель и Эд Ширан отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III в Виндзорском замке
Рогов: Байден и Зеленский сделали свой ход, следующий шаг за Путиным
Нефролог Садовская: морской окунь, некоторые виды тунца и акулу лучше не есть
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Эдуард Басурин стал пенсионером
Эдуард Басурин стал пенсионером
Последние материалы
Эксперт Стародубцев: США ищут дивиденды на фоне последствий землетрясения в Турции
Марков объяснил, почему Байден не боится посещать Украину: "Путин честный и цивилизованный"
War on Rocks: американский эксперт Кофман заявил о сценарии СВО на истощение ресурсов войск ВСУ
Больше белка, меньше алкоголя: простые правила помогут похудеть
Байден: Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн от США
Политолог Межуев допустил, что Байден в Киеве призовёт к смене режима в России
Премьер Нидерландов Рютте признал, что с Россией придётся налаживать отношения
Профессор Элти: женщин чаще поражает болезнь Альцгеймера из-за слабого доступа к образованию
Владимир Зеленский рассказал о целях визита Джо Байдена на Украину
Мария Захарова пошутила над визитом Джо Байдена в Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X