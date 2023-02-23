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Александр Приходько

"Ненормальная ситуация": Суконкин о разрешении инцидента с нехваткой снарядов у ЧВК "Вагнер"

4:23
Силовые структуры » Министерство обороны

Взаимодействие между структурами в зоне СВО должно быть возведено на самый высокий уровень и обязано работать как часы. Такой точкой зрения поделился военный обозреватель Алексей Суконкин, комментируя ситуацию с обеспечением ЧВК "Вагнер" снарядами.

"Ненормальная ситуация": Суконкин о разрешении инцидента с нехваткой снарядов у ЧВК "Вагнер"

Журналист отметил, что снабжение подразделений ЧВК "Вагнер" сдвинулось с мертвой точки. Но он уверен, что конфликт не исчерпан полностью:

"Боеприпасы пошли. По крайней мере, об этом заявил Евгений Пригожин, сказав, что "документы подписаны". И это, конечно, хорошо. Однако есть нюанс.

Смотрите: в системе Вооруженных сил России (а они состоят не только из Министерства Обороны, есть много других структур) возникла конфликтная ситуация между двумя "хозяйствующими субъектами", один из которых (ЧВК "Вагнер") обладает силами и возможностями для решения боевых задач, а у другого (МО РФ) есть средства и инструментарий для обеспечения боевой работы первого "субъекта". Казалось бы, что для достижения общей цели, поставленной Верховным Главнокомандующим, взаимодействие между задействованными структурами должно быть возведено на самый высший уровень, и оно должно работать, скажем так, как часы — точно и своевременно".

Эксперт добавил, что основной проблемой данных взаимоотношений является нежелание выполнения задач по своевременному снабжению "музыкантов". Единственным способом оказать влияние на ситуацию со стороны "оркестра" стал вынос конфликта в публичную сферу.

"Но если ЧВК "Вагнер", несмотря на потери, способно выполнять стоящие перед компанией боевые задачи, а другая сторона, от которой требуется лишь качественное решение вопросов логистики, не справляется с такой простой задачей — о каком взаимодействии и достижении совместного результата может идти речь?

Согласимся, что это совершенно ненормальная ситуация, когда для того, чтобы заставить МО РФ выполнять взятые на себя обязательства, боевой "дружине" Вагнера приходится выносить конфликт в информационное поле, устраивать всенародный флэш-моб #дайснарядывагнерам, тем самым заставляя военных чиновников взяться за исполнение своих должностных обязанностей", — заявил журналист.

По словам Суконкина, не у всех структур получается добиться помощи от МО:

"Хорошо, вот ЧВК "Вагнер" через такой путь, но смог добиться поставки боеприпасов. А как быть другим структурам, выполняющим задачи специальной военной операции?

Как сказал президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию, "их [добровольческих отрядов] столько, что я не берусь перечислять всех". И ведь они все нацелены на результат. А как его достичь, если "единственный поставщик" боеприпасов фактически игнорирует заявки, и эти заявки на свой страх и риск обеспечивают (не везде) люди на местах?".

Привлечение общественности не должно быть единственным выходом для обеспечения снабжения бойцов, уверен Суконкин. По его мнению, только грамотная и организованная работа ответственных лиц и ведомств позволит достигнуть победы.

"Эти люди не могут постоянно решать такие вопросы под угрозой наказания, а ЧВК "Вагнер" не может отсутствие снарядов бесконечно покрывать жизнями своих бойцов.

Так же не должно быть. Победа может быть достигнута только при нормальном взаимодействии, когда поставка снарядов не будет результатом очередного флэш-моба, а будет результатом нормальной работы всех структур. И да, стоит сказать Вагнеру спасибо. За то, что они подняли острейшую тему, трогать которую не решался никто, опасаясь ответной нездоровой реакции тех, кто распределяет боеприпасы. Наверное, "лед тронулся"", — заключил Суконкин.

Ранее предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин заявил о том, что ситуация со снабжением подразделений ЧВК "Вагнер" разрешилась. Он сообщил, что все необходимые документы подписаны и выразил благодарность всем тем, кто принял участие в решении проблемы.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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