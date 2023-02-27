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Любовь Степушова

Поставки летального оружия в ВС РФ в интересах Китая

5:18
Силовые структуры » Министерство обороны

Китай готовится к войне за Тайвань, которая, возможно, не ограничится территорией острова. Оказание военной помощи РФ позволит Пекину проверить в боевых условиях своё новейшее оружие, определить лучшую тактику ведения боевых действий и ослабить Запад во всех отношениях.

Поставки летального оружия в ВС РФ в интересах Китая

Китай предупреждён о строгих санкциях

Китай несколько дней назад предложил мирный план для урегулирования конфликта вокруг Украины, но тут же был одёрнут из Вашингтона.

Президент США Джо Байден сказал в интервью ABC News в пятницу, что если следовать китайскому плану, то "никто не выиграет, кроме России". Он также дал понять, что "идея о том, что Китай будет посредником в этой совершенно несправедливой войне против Украины, не разумна".

США в тот же день ввели санкции против китайских компаний, "оказывающих военную поддержку России".

В "список организаций" для экспортного контроля добавлены 5 компаний, которые расположены в Китае, а остальные три являются дочерними предприятиями китайских компаний в Европе. Правительство США утверждает, что они "вносят значительный вклад в российскую военную или оборонно-промышленную базу, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Неслучайно также опять всплыла теория о том, что Китай выпустил из своей лаборатории вирус Covid-19, что чревато выдвижением триллионных требований о компенсациях, которые будут выдвинуты и — нет сомнений — удовлетворены западными судами.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 26 февраля, что если Китай пойдёт по пути оказания помощи РФ летальным оружием, то "заплатит реальную цену". В этот же день директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS сказал, что "китайские лидеры рассматривают возможность предоставления летального оружия" России.

Китай должен сделать выбор в своих интересах

Поставки Китаем оружия в Россию — это именно то, чего больше всего опасаются США, и они будут продолжать под этим предлогом санкционировать Китай. Исходя из собственных интересов, Пекину необходимо сделать чёткий выбор.

Сроки начала возможной войны в Азии из-за Тайваня могут сократиться до 4 лет, предсказывают американские аналитики. Пекин должен к ней готовится, и в этой связи военная помощь РФ — шанс сохранить нужного союзника до такого момента, проверить в боевых условиях своё новейшее оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты, и ослабить Запад истощением его арсеналов, союзников и морального духа.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на Мюнхенской конференции заявил, что США не имеют права отдавать Китаю приказы о том, как должны развиваться российско-китайские отношения или оказывать на них давление.

Какое оружие Китай может поставлять РФ

Китай является мировым лидером в производстве артиллерийских систем большой дальности, высокоточных реактивных систем залпового огня, противотанковых ракет и ракет класса "земля-земля", малых тактических беспилотников и барражирующих ракет, которые активно используются на украинском поле боя, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Китай может избежать прямых поставок техники в РФ, поставляя её например, через Белоруссию. Кстати, президент Александр Лукашенко едет в Пекин с визитом на этой неделе. Белоруссия производит реактивную систему залпового огня "Полонез", которая, по словам экспертов, использует модифицированные реактивные снаряды китайского производства.

Можно её поставлять в ВС РФ, но нужно экспортное разрешение Пекина. В этом месяце президент КНР Си Цзиньпин принял у себя президента Ирана Эбрагима Раиси, сказав ему, что Китай "противостоит вмешательству внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыву безопасности и стабильности Ирана". Возможно, Пекин уже дал гарантии Тегерану, что ему будут предоставлена поддержка в условиях западных санкций, если он согласится поставить баллистические ракеты России.

Китай, вероятно, уже помогает РФ, например, разведданными со своих спутников, поставками полупроводников и других ключевых компонентов для ускоренного производства вооружений в РФ.

Но прямые поставки летального оружия более выгодны. Граница с Китаем огромна, товарооборот по железной и автомобильным дорогам — огромен, так что замаскировать поставки — проще простого. На вопрос: поставляете ли, всегда может быть дан ответ — "нет".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай си цзиньпин александр лукашенко
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