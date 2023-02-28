Война на истощение: НАТО начинает и проигрывает

5:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

В январе НАТО пообещал Киеву к весне предоставить 320 танков. На сегодня уже совершенно точно понятно: к апрелю будут поставлены 50 бронемашин. По этому поводу в Киеве уже началась паника, поскольку там ждут крупного российского наступления. Причём именно весной.

А между тем союзники, кажется, нисколько по этому поводу не переживают, с головой уйдя в собственные внутренние разборки на тему "надо ли поставлять Украине тяжёлое вооружение".

Например, глава Минобороны Германии Борис Писториус довольно резко раскритиковал страны НАТО — Данию, Нидерланды, Польшу — за то, что они "позволили себе оказать давление" на ФРГ, требуя разрешения на поставку ВСУ танков Leopard 2, хотя ни Копенгаген, ни Варшава, ни Гаага не имеют возможности дать Киеву столько машин, сколько ему бы хотелось, ибо у них самих их попросту нет. А те, что есть на складах, списаны лет 20 назад.

Что же касается самой Германии, которая Leopard 2 производит, то и её запас невелик — вместо ожидаемых 60 машин (Украина надеялась сформировать два танковых батальона), по данным The Times, воевать за Незалежную поедут семь.

Великобритания, на словах горячо поддерживающая Украину, отправит всего четыре танка Challenger 2, вместо обещанных 12.

Время поджимает, но "короба" пусты

У Украины уже ощущается нехватка танков. По данным журнала Forbes, по состоянию на февраль 2022 года, когда началась российская СВО, у ВСУ было 800 танков Т-64 российского, кстати, производства. На сегодня большая их часть уничтожена без возможности восстановления.

Так что отчаянные просьбы (или требования?) Владимира Зеленского о помощи в виде поставок большого количества мощных и современных танков понятны. Только вот, как бы ни надували щёки немецкий канцлер, французский президент или глава ЕК, ничем помочь бывшему лицедею они не могут — нет у них бронетехники для него. Самим бы хватило, ведь, например, на вооружении Франции имеются всего 200 танков Leclerc.

При таком раскладе "упаднические настроения" в стане союзников логически обоснованы. Вот даже воинственный президент Польши Анджей Дуда признал, что Россия победит, "если НАТО не сможет быстро оказать существенную помощь Украине вооружением и боеприпасами".

Журнал Forbes недавно сообщил, что Киеву "для победы" нужно ни много ни мало, а 1500 единиц бронетехники., чтобы "иметь возможность противостоять Москве". На чем основана эта цифра — не очень понятно. Не исключено, что на информации другого издания. Согласно Foreign Policy, Россия выставит "для предстоящего наступления на Украину" 1800 танков, 3950 бронетранспортеров, 2700 артиллерийских систем, 810 самоходных орудий "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов.

Стрелять тоже нечем

На текущий момент союзники-спонсоры не имеют возможности продолжать накачивать Украину вооружениями. Причём, это касается не только бронетехники, но и боеприпасов. Напомню, генсек НАТО Йенс Столтенберг в прошлый понедельник подтвердил, что "гонка логистики" с Россией "усилила серьезность военно-промышленного кризиса, который парализует НАТО":

"Нынешний уровень расходов Украиной боеприпасов в несколько раз превышает наш нынешний уровень производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов было увеличено с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года", — сказал глава Североатлантического альянса.

НАТО проигрывает по всем статьям

В унисон со Столтенбергом выступили "четыре официальных лица США", заявив в интервью Politico, что Соединенные Штаты "в конечном итоге" не смогут отправить Киеву "армейские тактические ракетные комплексы", поскольку "их нет в резерве".

Это означает, на мой взгляд, только одно:

НАТО переживает мощнейший военно-промышленный кризис.

То есть, устроенная Вашингтоном "гонка вооружений", показала, что НАТО не был готов вести затяжную прокси-войну против России. У него просто нет достаточного количества ресурсов, чтобы "прокормить" ВСУ.

Затевая заваруху в центре Европы, НАТО, Брюссель и Штаты делали ставку на то, что Россия не выдержит натиска санкций. Но просчитались. На деле оказалось, что 20 совокупных оборонных бюджетов стран НАТО не смогли конкурировать с одним российским. А тут ещё и Китай выступил с предупреждением: мы, дескать, готовы, если надо Москве помочь. Да и собственное население на улицы выходить начало с требованием прекратить поддерживать Киев в ущерб себе...

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