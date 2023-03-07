Любая попытка США сбить северокорейскую межконтинентальную ракету в Тихом океане будет расценена Пхеньяном как "явное объявление войны".
Об этом сегодня, 7 марта, заявила Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщается на сайте государственного агентства ЦТАК.
Поводом для резкого предупреждения стали публикации в южнокорейских СМИ, которые цитировали "предупреждения" командующего Индо-Тихоокеанской группировкой США Джона Акилино о том, что "если Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Тихого океана, Вашингтон немедленно перехватит ее".
"Тихий океан не принадлежит ни США, ни Японии, — подчеркнула Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя директора отдела ЦК Трудовой партии Кореи. — Очень интересно наблюдать, как Соединенные Штаты, военные которых каждый год часто проводят испытательные пуски стратегических вооружений в Тихом океане, как если бы океан был их внутренним двором, отреагируют, если третья страна попытается перехватить их с целью противодействия".
По словам сестры Ким Чен Ына, если Вашингтон на самом деле решится на перехват северокорейской ракеты, Пхеньяном это будет расценено как явное объявление ему войны. Ким Ё Чжон напомнила "заинтересованным лицам", что военные её страны, проводя "испытания стратегических вооружений, не наносят ущерб безопасности соседних стран в открытом море и воздухе".
В понедельник Вашингтон и Сеул провели в Жёлтом море воздушные учения, на которых был развернут бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие. По словам южнокорейских военных, "это действие демонстрирует способность и решительную позицию альянса по сдерживанию и реагированию на растущие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи".
Бомбардировщик был поднят в воздух накануне крупномасштабных военных манеров под названием "Щит свободы " (по-английски — Freedom Shield), которые пройдут с 13 по 23 марта и, как заявил представитель вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), полковник Исаак Тейлор, призваны "укрепить обороноспособность и возможности реагирования союзников, уделяя особое внимание таким аспектам, как меняющаяся обстановка в сфере безопасности, агрессия Северной Кореи и уроки, извлеченные из недавних войн и конфликтов".
В свою очередь Пхеньян обвинил США в "продолжении преднамеренного обострения ситуации на Корейском полуострове и в регионе":
"Опасность ядерной войны на Корейском полуострове переходит из воображаемого сценария в реалистичный из-за безответственных действий США и Южной Кореи", — заявило северокорейское министерство иностранных дел.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.