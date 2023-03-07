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Ольга Лебедева

Ким шутить не будет: Пхеньян прочертил для США предельно чёткую красную линию

3:02
Силовые структуры » Министерство обороны

Любая попытка США сбить северокорейскую межконтинентальную ракету в Тихом океане будет расценена Пхеньяном как "явное объявление войны".

Ким шутить не будет: Пхеньян прочертил для США предельно чёткую красную линию

Об этом сегодня, 7 марта, заявила Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщается на сайте государственного агентства ЦТАК.

Поводом для резкого предупреждения стали публикации в южнокорейских СМИ, которые цитировали "предупреждения" командующего Индо-Тихоокеанской группировкой США Джона Акилино о том, что "если Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Тихого океана, Вашингтон немедленно перехватит ее".

"Тихий океан не принадлежит ни США, ни Японии, — подчеркнула Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя директора отдела ЦК Трудовой партии Кореи. — Очень интересно наблюдать, как Соединенные Штаты, военные которых каждый год часто проводят испытательные пуски стратегических вооружений в Тихом океане, как если бы океан был их внутренним двором, отреагируют, если третья страна попытается перехватить их с целью противодействия".

По словам сестры Ким Чен Ына, если Вашингтон на самом деле решится на перехват северокорейской ракеты, Пхеньяном это будет расценено как явное объявление ему войны. Ким Ё Чжон напомнила "заинтересованным лицам", что военные её страны, проводя "испытания стратегических вооружений, не наносят ущерб безопасности соседних стран в открытом море и воздухе".

Рост напряжённости

В понедельник Вашингтон и Сеул провели в Жёлтом море воздушные учения, на которых был развернут бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие. По словам южнокорейских военных, "это действие демонстрирует способность и решительную позицию альянса по сдерживанию и реагированию на растущие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи".

Бомбардировщик был поднят в воздух накануне крупномасштабных военных манеров под названием "Щит свободы " (по-английски — Freedom Shield), которые пройдут с 13 по 23 марта и, как заявил представитель вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), полковник Исаак Тейлор, призваны "укрепить обороноспособность и возможности реагирования союзников, уделяя особое внимание таким аспектам, как меняющаяся обстановка в сфере безопасности, агрессия Северной Кореи и уроки, извлеченные из недавних войн и конфликтов".

В свою очередь Пхеньян обвинил США в "продолжении преднамеренного обострения ситуации на Корейском полуострове и в регионе":

"Опасность ядерной войны на Корейском полуострове переходит из воображаемого сценария в реалистичный из-за безответственных действий США и Южной Кореи", — заявило северокорейское министерство иностранных дел.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша пхеньян ким чен ын тихий океан северная корея
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