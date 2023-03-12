Версия: "Кинжалы" поразили на Украине американских офицеров с техникой

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Удар ВКС РФ 9 марта гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", скорее всего, поразил позиции размещения американского оружия на Украине совместно с американским персоналом.

Вероятные объекты удара "Кинжалами" — системы ПВО Patriot

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 7 марта в интервью испанской газете Razon, что системы ПВО Patriot американского производства прибыли на Украину.

А 9 марта ВКС РФ был нанесён массированный, в том числе, "Кинжалами" ""удар возмездия по военной инфраструктуре ВСУ. В итоге, "были сорваны попытки переброски резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения", говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, удар гиперзвуковыми дорогостоящими "Кинжалами" мог быть нанесён по технике ВСУ, получаемой со стороны НАТО и накопленной в тыловых районах. По его словам, нет смысла применять "Кинжалы" "по целям типа электроподстанции", ведь по ним "штатно отработали другие ракетные системы".

12 марта спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что атака 9 марта имела одной из целей поиск установок ПВО Patriot. По её словам, сначала пошли дроны-камикадзе, обстреливая определенные объекты и отвлекая украинскую ПВО. Далее последовал массированный удар ракет различного базирования, потом опять — беспилотников, уже для проверки результатов ударов. И наконец, была новая волна ракет, среди них — "Кинжалов".

Украинский Тelegram-канал "Легитимный" сообщил, со ссылкой на источник, что были попадания по западным установкам (Iris-r и Nasams) и "потери среди офицерского состава".

Источник канала не назвал системы Patriot, но американский персонал, очевидно, уже прибыл на место, чтобы развернуть комплекс на позиции, привязать к местности и ввести предварительные данные, настройки. ВСУ это не под силу, это могут сделать только американские инструкторы.

Кадровые военные США давно работают на Украине

При этом кадровые американские военные давно находятся на Украине для координации логистики и поставок оружия в связи с массовым его потоком на Украину

Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер на официальном брифинге признал, что действующие американские военнослужащие "продолжают действовать" на Украине "вдали от посольства США в Киеве".

В октябре журналист Джеймс Райзен сообщил, что администрация Байдена санкционировала тайное развертывание сил специального назначения США в Украине.

"Американские тайные операции внутри Украины сейчас гораздо более масштабны, чем в начале войны", — написал Райзен, которого цитирует WSWS.

Со стороны РФ эти разоблачения совсем уверенные. Так, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в конце декабря в ходе выступления на коллегии Министерства обороны, что в зоне спецоперации работают офицеры НАТО.

16 сентября подполковник армии ЛНР Андрей Марочко информировал в октябре, что выявлено "прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область для организации взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями".

Вашингтон дал указание провести акцию устрашения

Россия пыталась донести до Вашингтона, что все американские системы, и в первую очередь Patriot, будут легитимными целями для ударов наших военных. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Какова будет реакция (на эти удары) здесь, в Вашингтоне?", — риторически спросил он.

Реакция последовала — 11 марта. Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести ядерное оружие, вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу в районе острова Готланд — это 200 км от северной столицы. Долгое время самолет следовал в направлении города, сымитировав удар, после чего резко развернулся и проследовал в сторону Прибалтики.

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