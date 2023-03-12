Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Версия: "Кинжалы" поразили на Украине американских офицеров с техникой

4:47
Силовые структуры » Министерство обороны

Удар ВКС РФ 9 марта гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", скорее всего, поразил позиции размещения американского оружия на Украине совместно с американским персоналом.

Версия: "Кинжалы" поразили на Украине американских офицеров с техникой

Вероятные объекты удара "Кинжалами" — системы ПВО Patriot

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 7 марта в интервью испанской газете Razon, что системы ПВО Patriot американского производства прибыли на Украину.

А 9 марта ВКС РФ был нанесён массированный, в том числе, "Кинжалами" ""удар возмездия по военной инфраструктуре ВСУ. В итоге, "были сорваны попытки переброски резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения", говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, удар гиперзвуковыми дорогостоящими "Кинжалами" мог быть нанесён по технике ВСУ, получаемой со стороны НАТО и накопленной в тыловых районах. По его словам, нет смысла применять "Кинжалы" "по целям типа электроподстанции", ведь по ним "штатно отработали другие ракетные системы".

12 марта спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что атака 9 марта имела одной из целей поиск установок ПВО Patriot. По её словам, сначала пошли дроны-камикадзе, обстреливая определенные объекты и отвлекая украинскую ПВО. Далее последовал массированный удар ракет различного базирования, потом опять — беспилотников, уже для проверки результатов ударов. И наконец, была новая волна ракет, среди них — "Кинжалов".

Украинский Тelegram-канал "Легитимный" сообщил, со ссылкой на источник, что были попадания по западным установкам (Iris-r и Nasams) и "потери среди офицерского состава".

Источник канала не назвал системы Patriot, но американский персонал, очевидно, уже прибыл на место, чтобы развернуть комплекс на позиции, привязать к местности и ввести предварительные данные, настройки. ВСУ это не под силу, это могут сделать только американские инструкторы.

Кадровые военные США давно работают на Украине

При этом кадровые американские военные давно находятся на Украине для координации логистики и поставок оружия в связи с массовым его потоком на Украину

Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер на официальном брифинге признал, что действующие американские военнослужащие "продолжают действовать" на Украине "вдали от посольства США в Киеве".

В октябре журналист Джеймс Райзен сообщил, что администрация Байдена санкционировала тайное развертывание сил специального назначения США в Украине.

"Американские тайные операции внутри Украины сейчас гораздо более масштабны, чем в начале войны", — написал Райзен, которого цитирует WSWS.

Со стороны РФ эти разоблачения совсем уверенные. Так, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в конце декабря в ходе выступления на коллегии Министерства обороны, что в зоне спецоперации работают офицеры НАТО.

16 сентября подполковник армии ЛНР Андрей Марочко информировал в октябре, что выявлено "прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область для организации взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями".

Вашингтон дал указание провести акцию устрашения

Россия пыталась донести до Вашингтона, что все американские системы, и в первую очередь Patriot, будут легитимными целями для ударов наших военных. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Какова будет реакция (на эти удары) здесь, в Вашингтоне?", — риторически спросил он.

Реакция последовала — 11 марта. Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести ядерное оружие, вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу в районе острова Готланд — это 200 км от северной столицы. Долгое время самолет следовал в направлении города, сымитировав удар, после чего резко развернулся и проследовал в сторону Прибалтики.

Читайте по теме: CNN: ВС России применили в ходе СВО на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полёта

"Кинжалы" и "Калибры" сорвали подготовку к наступлению ВСУ

Эскалация или мир с РФ: Байден и Шольц решили на секретной встрече

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато
Новости
RV: РЦБС в ДНР предупредил военных ВС России о вреде энергетиков на передовой в зоне СВО
Вице-премьер Стефинишина: Киев планирует наступление и ждёт от Запада оружие
Марков об учебном пуске бомбардировщиком США ядерных ракет по РФ: Обнаглели от безнаказанности
Кулеба отреагировал на обвинение Украины в подрыве "Северных потоков": Киев тут ни при чём
РИА Новости: российские военные заявили о готовности к встрече в боях в зоне СВО на Украине с танками НАТО
Житель Ростова-на-Дону открыл на площади огонь из травматического оружия
Подозреваемого в убийстве сына депутата Госдумы Иванюженкова задержали в Подмосковье
Пограничники ВСУ повесили на белорусской границе манекен в форме ВС РФ и назвали его Валерой
Новое приложение Uber содержит фотогиды, которые ведут пользователей от выходов на посадку до мест встречи в самых загруженных аэропортах мира
Генерал-майор Чарльз Коллинз заявил об отставании Британии в ПВО, РЭБ и БПЛА
Популярное
Отряд наёмников ВСУ уничтожен при попытке выйти из Бахмута

Под Артёмовском при попытке выйти из города артиллерийским огнём ликвидирован отряд украинских боевиков, куда входили иностранные наёмники.

Руденко: при попытке выйти из Артёмовска уничтожен отряд ВСУ с иностранными наёмниками
РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля
Наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
Стоимость газа в ЕС поднялась выше $500 за тысячу кубометров
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве
Медведев объяснил, как будет называться Украина в ответ на попытки навязать Московию
Три ошибки Запада станут смертельными для Украины
Три ошибки Запада станут смертельными для Украины
Последние материалы
Марков об учебном пуске бомбардировщиком США ядерных ракет по РФ: Обнаглели от безнаказанности
Кулеба отреагировал на обвинение Украины в подрыве "Северных потоков": Киев тут ни при чём
РИА Новости: российские военные заявили о готовности к встрече в боях в зоне СВО на Украине с танками НАТО
Житель Ростова-на-Дону открыл на площади огонь из травматического оружия
Подозреваемого в убийстве сына депутата Госдумы Иванюженкова задержали в Подмосковье
Версия: "Кинжалы" поразили на Украине американских офицеров с техникой
Выжил ли кто-нибудь из Романовых?
Пограничники ВСУ повесили на белорусской границе манекен в форме ВС РФ и назвали его Валерой
Новое приложение Uber содержит фотогиды, которые ведут пользователей от выходов на посадку до мест встречи в самых загруженных аэропортах мира
Генерал-майор Чарльз Коллинз заявил об отставании Британии в ПВО, РЭБ и БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников