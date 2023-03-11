CNN: ВС России применили в ходе СВО на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полёта

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский массированный ракетный удар по Украине 9 марта обсуждается аналитиками и экспертами по сей день. Всё дело в новой стратегии ВС РФ, суть которой заключалась в двух волнах. Во время первой сработали БПЛА "Герань", а после полетели крылатые ракеты.

В Королевском институте объединённых служб Лондона Джастин Бронк отметил и другую особенность последнего удара: Россия увеличила промежуток между атаками, но стала использовать больше единиц ракет. Это истощает систему ПВО ВСУ, противостоять становится сложнее, констатировал научный сотрудник в материале CNN.

Также источник подчеркивает, что ВС РФ в ходе СВО применили сочетание двух видов ракет.

"Большое внимание было приковано к шести пускам баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал", которые особенно трудно остановить. Как и практически все баллистические ракеты, она гиперзвуковая, что означает, что она движется со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука. <…> Она способна атаковать с нескольких направлений потому, что она может маневрировать по мере приближения к цели", — пишет издание.

Неустойчивая траектория полёта и высокая манёвренность значительно усложняют перехват этой уникальной ракеты, заключил источник.