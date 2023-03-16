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Ольга Лебедева

WP: Украинские военные не верят, что будет весеннее контрнаступление

4:00
Силовые структуры » Министерство обороны

Западные союзники Украины, изрядно вложившиеся в страну 404, большие надежды возлагают на "грандиозное весеннее наступление ВСУ", которое, как обещает президент Зеленский, "разгромит Россию".

WP: Украинские военные не верят, что будет весеннее контрнаступление

В СМИ ежедневно появляются сообщения о том, что Киев держит свои основные резервы (которые, судя по бесконечной мобилизации в стране состоят из пацанов и пенсионеров) "за пределами зоны риска, возможно, даже в Польше и других странах НАТО", где "их обучают для отправки в антироссийское наступление".

Поверить в то, что кого-то на самом деле "приберегают" для особого случая, пожалуй, можно, учитывая, что командование украинской армии с завидным постоянством отправляет в "мясорубку” Бахмута (Артёмовска) подростков и плохо обученных новобранцев, заботливо сохраняя более опытных солдат. Ну или обучая их на секретных полигонах союзников.

Весеннее наступление - блеф

В широко анонсированное актёрствующим главой государства "весеннее контрнаступление” ВСУ не верят даже сами украинцы.

Пока на западе СМИ и политики вещают о скорой "перемоге", в местных пабликах в соцсетях люди пишут, что украинские войска слишком слабы, чтобы начать крупную атаку против русских в ближайшем будущем. Справедливости ради стоит отметить, что даже американская пресса начинает признавать "невероятность украинского контрнаступления".

Так, например, в статье в The Washington Post написано, что ВСУ "настолько деградированы” за первый год российской СВО, что "попытка начать контрнаступление после зимы, вероятно, закончится неудачей". В подтверждение этого издание отмечает, что "самые опытные украинские военнослужащие уже были убиты или ранены во время интенсивных боев, которые происходили с февраля прошлого года, и сейчас сил, достаточно квалифицированных для проведения крупного наступления, подобного тому, которое в настоящее время планируется украинскими военными, правительством и стратегами НАТО" у Киева попросту нет.

WP цитирует слова офицера 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Купол", который прямо заявил американским журналистам: "опытные военные у нас в армии все уже мертвы или ранены”, а новобранцы "неподготовлены, неопытны, недостаточно обучены" и вообще "просто бросают все и бегут”, как только начинается бой:

"У нас остро стоит проблема нехватки боеприпасов. Во время наступательных операций мы теряем в два или три раза больше, чем русские, которые обороняются. Я лично не верю, что большое контрнаступление возможно сейчас, поскольку уже понесено так много потерь".

Ну и на какой успех могут рассчитывать киевский режим и его спонсоры, если военные (которые должны будут добывать для них победу) в успех затеваемого предприятия ни на грамм не верят?

Западного обывателя готовят к провалу проекта "Украина"

По мнению исследователя европейского Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроза, статью в The Washington Post можно расценивать как то, что западное общественное мнение потихоньку начинают готовить к провалу анонсированного контрнаступления ВСУ.

Но Владимиру Зеленскому оптимизма не занимать. Он уже прокомментировал статью в американском таблоиде, заявив, что "мир ошибочно не ожидает от украинцев силы".

"Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины", — сказал бывший комик.

Интересно, Зеленский на полном серьёзе делает подобные заявления или на саамом деле живёт в собственном иллюзорном мире?

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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