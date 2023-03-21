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Ольга Лебедева

Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"?

3:34
Силовые структуры » Министерство обороны

Поздно вечером в понедельник (20 марта) крымский город республиканского значения, находящийся в северной части полуострова, подвергся атаке украинских беспилотников. В соцсетях жители сообщают, что "птичек" в небе было, как минимум, три. И в полёте они издавали звук, подобный звуку работающего мопедного мотора.

Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"?

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, целью всех БПЛА, сбитых над Джанкоем, были гражданские объекты.

"Летательные аппараты были начинены не только взрывчаткой, но и шрапнелью", — сообщил сегодня утром советник Аксёнова Олег Крючков, отметив, что упали они в тех точках города, где нет никаких военных объектов — на территории техникума, на одной из центральных улиц Джанкоя, возле овощехранилища.

ГУР Украины заявил о "перемоге"

Одновременно с заявлениями властей Крыма СМИ Украины опубликовали комментарий ГУР Минобороны, в котором заявляется "об уничтожении "Калибров", которые транспортировались по ЖД". Что, как отмечает Telegram-канал Легитимный (между прочим, украинский), является "полным бредом":

"Все же знают какой гриб поднимается от одной ракеты Калибр, когда она попадает в цель. Представляете если их везли штук 5-10, какой должен был быть фейерверк. Каждый военный вам скажет, что когда попадают в склад боеприпасов, то столб дыма и разлет осколков можно наблюдать достаточное время. Местные бы этот салют точно засняли. В России нет запрета на публикации видео и фото, а никто не снял "фейерверка"", — пишет автор канала (орфография и пунктуация сохранены) и резюмирует: — "ГУР как обычно кормит украинцев "сказками" на ночь. Возможно, как раз это было целью, но промазали или "не долетели", а перед кураторами, кто слил им инфу, надо отчитаться".

Вот и получается, что тут уж одно из двух: либо в очередной раз командование ВСУ пытается ложью прикрыть свои людоедские приёмы ведения боевых действий (а как ещё назвать удары по гражданским?), либо работал очередной криворукий оператор.

Мне почему-то первая версия кажется более близкой к реальности…

Испытания новых "подачек"?

О том, что рано или поздно у Украины появятся беспилотники-камикадзе дальнего радиуса "работы", разговоры в западной прессе шли давно. Да и политики не скрывали — они намерены передать Киеву такие игрушки.

Видимо, передали. И украинцы принялись ими "пуляться".

Пока на обломках сбитых в Джанкое беспилотников не нашли "фирменных" знаков изготовителя. Это и неудивительно. Вероятнее всего, кто-то из спонсоров передал Незалежной БПЛА не в собранном виде, а "по частям". И теперь Киев начнёт собирать их под брендом какой-нибудь своей фирмы, выдавая за местную разработку, чтобы не светить страну-производителя.

Но даже если это и так, то все равно этих "дальнолётных" беспилотников будет много и какая-то часть из них будет прорываться вглубь российской территории.

Прецедент ранее уже был — ДРГ атаковали Брянскую область. Тогда российские военные ответили массированным ракетным ударом. Теперь, думается, последует новый. И вот тут возникает резонный вопрос: не провоцируют ли таким образом западные кукловоды Зеленского Россию на применение стратегических вооружений?

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы крым украина
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