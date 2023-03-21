Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"?

3:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Поздно вечером в понедельник (20 марта) крымский город республиканского значения, находящийся в северной части полуострова, подвергся атаке украинских беспилотников. В соцсетях жители сообщают, что "птичек" в небе было, как минимум, три. И в полёте они издавали звук, подобный звуку работающего мопедного мотора.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, целью всех БПЛА, сбитых над Джанкоем, были гражданские объекты.

"Летательные аппараты были начинены не только взрывчаткой, но и шрапнелью", — сообщил сегодня утром советник Аксёнова Олег Крючков, отметив, что упали они в тех точках города, где нет никаких военных объектов — на территории техникума, на одной из центральных улиц Джанкоя, возле овощехранилища.

ГУР Украины заявил о "перемоге"

Одновременно с заявлениями властей Крыма СМИ Украины опубликовали комментарий ГУР Минобороны, в котором заявляется "об уничтожении "Калибров", которые транспортировались по ЖД". Что, как отмечает Telegram-канал Легитимный (между прочим, украинский), является "полным бредом":

"Все же знают какой гриб поднимается от одной ракеты Калибр, когда она попадает в цель. Представляете если их везли штук 5-10, какой должен был быть фейерверк. Каждый военный вам скажет, что когда попадают в склад боеприпасов, то столб дыма и разлет осколков можно наблюдать достаточное время. Местные бы этот салют точно засняли. В России нет запрета на публикации видео и фото, а никто не снял "фейерверка"", — пишет автор канала (орфография и пунктуация сохранены) и резюмирует: — "ГУР как обычно кормит украинцев "сказками" на ночь. Возможно, как раз это было целью, но промазали или "не долетели", а перед кураторами, кто слил им инфу, надо отчитаться".

Вот и получается, что тут уж одно из двух: либо в очередной раз командование ВСУ пытается ложью прикрыть свои людоедские приёмы ведения боевых действий (а как ещё назвать удары по гражданским?), либо работал очередной криворукий оператор.

Мне почему-то первая версия кажется более близкой к реальности…

Испытания новых "подачек"?

О том, что рано или поздно у Украины появятся беспилотники-камикадзе дальнего радиуса "работы", разговоры в западной прессе шли давно. Да и политики не скрывали — они намерены передать Киеву такие игрушки.

Видимо, передали. И украинцы принялись ими "пуляться".

Пока на обломках сбитых в Джанкое беспилотников не нашли "фирменных" знаков изготовителя. Это и неудивительно. Вероятнее всего, кто-то из спонсоров передал Незалежной БПЛА не в собранном виде, а "по частям". И теперь Киев начнёт собирать их под брендом какой-нибудь своей фирмы, выдавая за местную разработку, чтобы не светить страну-производителя.

Но даже если это и так, то все равно этих "дальнолётных" беспилотников будет много и какая-то часть из них будет прорываться вглубь российской территории.

Прецедент ранее уже был — ДРГ атаковали Брянскую область. Тогда российские военные ответили массированным ракетным ударом. Теперь, думается, последует новый. И вот тут возникает резонный вопрос: не провоцируют ли таким образом западные кукловоды Зеленского Россию на применение стратегических вооружений?

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