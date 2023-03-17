Тайные причины финансирования конфликта на Украине Вашингтоном

4:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Поставка оружия на Украину позволяет США сэкономить на его утилизации, так как срок эксплуатации этого оружия истекает.

По мнению обозревателя французского издания Observateur Continental Александра Лемуана, это главная причина щедрости Вашингтона в адрес Киева.

"По оценкам American Thinker, на их утилизацию Вашингтону пришлось бы потратить около $35 миллиардов, — написал француз Лемуан, отметив, что этот очевидный факт старательно замалчивается "в дискуссиях о прокси-войне между Россией и НАТО на Украине". — Многие делают упор на расходах на закупку оружия и боеприпасов, которые передаются вооруженным силам Украины из арсеналов США и НАТО, которые с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года составили $76,8 миллиарда, в том числе $46,6 миллиарда на военные цели".

А между тем, отмечает французский обозреватель, последняя цифра "в основном относится к оружию, которое было закуплено несколько десятилетий назад", то есть, морально устаревшему и лишь занимающему место на складах. Это оружие, если по-хорошему, должно было быть снято с вооружения, выведено из эксплуатации и переработано. Но это долго и дорого для США и их союзников.

Гораздо проще и выгоднее сделать широкий жест, отправив весь этот хлам Украине. Ведь даже если Киев не сможет рассчитаться по оружейным долгам, добрые спонсоры всё равно ничего не потеряют. Даже наоборот — сэкономят.

"Процесс вывода вооружений из эксплуатации очень затратен. Поставляя Украине старое оружие, срок эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто избавляют себя от подобных расходов".

Сколько сэкономили Штаты на поставках оружия Украине?

По словам Лемуана, рассчитать стоимость расходов на утилизацию оружия, уехавшего на Украину, сложно, поскольку "реальные данные" не разглашаются. Что и понятно. Но прикинуть в первом приближении французский аналитик все же рискнул.

Он взял в качестве примера покупку химического оружия во время холодной войны и затраты на его обезвреживание в конце срока службы:

"Согласно отчету Управления по подотчетности правительства США за 1985 год, озаглавленному "Смета расходов на демилитаризацию и производство химических боеприпасов ", стоимость создания американского арсенала химического оружия, необходимого для того, чтобы помешать СССР использовать его против союзников по НАТО, рассчитывалась по формуле "общая стоимость производства трех систем двойного оружия в течение следующих восьми лет" и составила $2,749 миллиарда, из которых $178 миллионов пошли на научные исследования и экспериментальные разработки, $312 миллионов — на производственные мощности и $2,259 миллиарда — на само производство". Стоимость обезвреживания и утилизации этого оружия оценивалась примерно в $1,7 миллиарда".

Если взять за основу этот пример, то получается, что вывод из эксплуатации и утилизация переданного Украине оружия и боеприпасов на сумму $46,6 миллиарда обошлись бы примерно в $35 миллиардов.

Что дальше?

Сейчас, когда оружейные склады США и НАТО практически освобождены от всего ненужного, стоит ожидать, что политика изменится, поскольку дальнейшие поставки Украине потребуют от спонсоров вкладываться в производство новых вооружений. То есть, не экономить на утилизации ненужного, а покупать новое оружие. Готовы на это американцы, умеющие считать свои деньги? Вряд ли.

Если посмотреть на поставки оружия ВСУ под таким углом, то недавнее заявление главы Минобороны США вполне можно расценить, как желание поскорее развязаться с этим, ставшим очень обременительным, проектом:

"Мы должны быстро и в полном объеме выполнить наши обещанные обязательства, — сказал Ллойд Остин. — Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку, необходимые им для использования этих систем".

Дескать, сейчас мы им всё дадим, чтобы они "весеннее наступление" провели, а дальше… А дальше, видимо, в Вашингтоне будут решать, что делать.

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