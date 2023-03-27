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Олег Володин

Как, где и зачем в Белоруссии будет размещено российское ТЯО

4:25
Силовые структуры

Владимир Путин заявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. Москва и Минск договорились об этом после того, как в Великобритании приняли решение о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном.

Как, где и зачем в Белоруссии будет размещено российское ТЯО

Путин добавил, что Москва делает то, чем Соединённые Штаты занимаются десятилетиями, храня своё ядерное оружие в странах Европы и проводя учения "с союзниками". Хранилище для тактического ядерного оружия появится в РБ уже 1 июля 2023 года.

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) при этом принципиально отличается от стратегического мощностью, размерами, сложностью и дальностью применения.

  • Стратегическое оружие в состоянии сжигать континенты и города за океаном.
  • Тактическое летит на десятки или сотни километров и сжигает 3-4 гектара с танками, укреплениями и личным составом.

По боевым уставам практически всех ядерных стран, ТЯО могут применять для взламывания линии обороны противника, а также для ударов по штабам, складам техники, транспортным узлам. Впоследствии с необратимым заражением местности борются войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и их иностранные аналоги.

Как ранее писала Pravda.Ru, целями ТЯО могут стать польский аэродром Жешув, Яворский полигон на Украине, пограничные переходы, где Киеву передаётся западное оружие, мосты, транспортные хабы, укрепрайоны ВСУ, военные части и склады, бункеры управления в Польше, Прибалтике и т. д.

В Белоруссии могут появиться:

  1. СпецБЧ для белорусских Су-24 (ракеты и бомбы ~30 килотонн).
  2. Ракеты для "Искандеров-М" (50 килотонн).
  3. Мины и снаряды для "Пионов", "Малок" и "Гиацинтов" (2-3 килотонны).
  4. Ракеты "Кинжал" со спецБЧ для российских Миг-31.

Стоит напомнить, что в Хиросиме был использован заряд в 13 кт.

Что касается подземного хранилища в РБ, то это будет объект с большим количеством охраны, собственным ПВО и масштабным воинским контингентом.

Например, так "работают" американские базы:

  • Kleine Brogel в Бельгии,
  • Büchel в Германии,
  • Aviano и Ghedi-Torre в Италии,
  • Volkel в Нидерландах,
  • Inçirlik в Турции.

Белоруссии нужно ТЯО, и Александр Лукашенко этого никогда не скрывал. Правда, он мечтал управлять атомным оружием сам, а не просто иметь управляемое из Москвы, но в последнее время просил ТЯО в любом виде. "Я говорю: (дай мне) тактическое ядерное оружие. Если вдруг будет нападение на Беларусь <…>, оно должно быть у нас", — говорил президент РБ.

"Окончательно снаряженные, с активированными взрывателями и т. д. ракеты, мины, бомбы и т. д. готовы к применению — запускай и любуйся. Однако активировать или нет, спецБЧ решает Россия, и как минимум формально "Батька" не может дать своим соколам команду: "Жми!" без Москвы", считают эксперты проекта "Мэйдэй".

"Как лидеры РФ и РБ договорились на самом деле, знают только они сами и военное руководство. Вариантов масса — от "в случае чего Лукашенко нанесёт удар, а Россия будет ни при чём" до "Александр Григорьевич, даже не лезь — радуйся, что такая мощь в страну вернулась, но издалека", — рассуждают они.

Также обсуждается вопрос, зачем передавать ТЯО в Белоруссию, если его можно применять из России — и разница в минутах?

Предположим, что поводов для такой передачи несколько:

  • Это ответ на "Хаймерсы", войска и ракеты у самой границы с Калининградом для охлаждения горячих голов в Польше и на Украине.
  • Иногда важны и подлётные минуты, и факт наличия у страны "главного оружия".
  • Демонтаж старого миропорядка и демонстрация того факта, что Россия имеет масштабный потенциал для дальнейшей дестабилизации в случае игнорирования интересов, которые Москва считает критически важными, уверен эксперт РСМД Алексей Наумов.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин александр лукашенко
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