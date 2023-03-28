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Ольга Лебедева

CNN: Весеннее наступление ВСУ ликвидирует сухопутный коридор в Крым

3:21
Силовые структуры » Министерство обороны

Очередную сенсацию выдала CNN, сославшись на "украинскую разведку".

CNN: Весеннее наступление ВСУ ликвидирует сухопутный коридор в Крым

Американский таблоид сообщает, что крупномасштабное контрнаступление ВСУ, ранее анонсированное на весну, несмотря на прогнозы военных аналитиков и признания президента Зеленского о том, что у Украины нет нужного количества оружия, "всё же состоится".

"Киев намерен радикально изменить баланс сил на поле боя и добиться промежуточной победы над армией России. Наиболее вероятное направление весеннего удара — Запорожье", — пишет CNN.

Главной же "стратегической целью", отмечает издание, в Киеве считают "ликвидацию" сухопутного коридора между полуостровом Крым (CNN называет его "аннексированной Россией территорией Украины") и Азовским морем. После этого в планах Зеленского стоит "освобождение” Крыма.

Справедливости ради стоит отметить, что в этот раз CNN, "снимает ответственность" за это решение — заранее! — с западных кураторов украинских властей, отмечая, что Киев "должен будет самостоятельно" решиться напасть на полуостров, поскольку многие из его союзников не "поддерживают применение там силы", опасаясь эскалации конфликта.

Пока же, по информации американского таблоида, "планируется нанести удар на юг в направлении Мелитополя и в прилегающих к Крыму районах Херсона".

Кстати, ранее уже сообщалось, что Генштаб ВСУ "разрабатывал план контрнаступления на Крым" под руководством Пентагона. И в этой редакции наступление планировалось проводить в два этапа:

  1. наземная операция в сторону Мелитополя, с "заходом" в Токмак и Васильевку, форсированием Днепра в Голой Пристани, Старой и Новой Каховке, Каменке и Энергодаре и наступление на Армянск и Геническ;
  2. через 10 дней после захвата плацдармов на левом берегу Днепра, ВСУ, по замыслу стратегов, должны выйти к Азовскому морю, захвать Мелитополя, Геническ и Армянск.

И всё это задумывалось на первую половину апреля.

"Гладко было на бумаге"

Несмотря на то, что общая тональность материала CNN о "весеннем наступлении ВСУ" оптимистична, создаётся ощущение, что даже его автор не очень верит в то, о чём пишет.

"…русские идут на многое, чтобы укрепить полуостров…"

"… спутниковые снимки в феврале показали значительное наращивание российской техники и брони в нескольких точках на севере Крыма…"

"… россияне начали минировать часть дельты реки Днепр, чтобы помешать любой высадке десанта на юге Херсона. В большинстве дней российские войска наносят десятки артиллерийских и ракетных ударов по находящимся за рекой районам Херсона, удерживаемым Украиной".

Ну и, наконец:

"В то время как изоляция Крыма — это одно, входить, атаковать и удерживать такой сильно укрепленный регион, охраняемый российским военно-морским флотом, — совсем другое”, — признаёт CNN.

А тут ещё и замглавы российского Совбеза страху нагнал, заявив, что Россия применит "абсолютно любое оружие”, если Украина попытается атаковать Крым…

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу крым украина
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