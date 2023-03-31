"Ядерное разоружение" может быть в головах, но не в мозгах

4:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Что такое 50 лет для истории? Пётр I за двадцать лет создал великую Российскую империю и армию, а СССР понадобилось всего двадцать лет, чтобы её вновь собрать вместе. Также полвека назад в Женеве собиралось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. И уже успешное завершение работы координационного комитета говорило о том, что все проблемы, которые стоят перед участниками Совещания, будут решены.

Разоружение может быть в головах, но не в мозгах

Даже курирующий работу стран-членов НАТО Вашингтон выступил за скорейшее подписание документов "о разоружении". США можно было понять. Белому дому связывала руки война во Вьетнаме, которая, как дамоклов меч, висела над менталитетом американцев вплоть до развала советской России.

Тем не менее, говорить — одно, а делать — другое. В пику мирного Совещания параллельно шла и ассамблея Ассоциации Североатлантического союза. Тогдашний генсек НАТО Лунс наоборот призвал западные страны увеличить вклад в "общую оборону зоны Северной Атлантики". И разумеется, призвал "не расслабляться" и оказывать всяческий нажим на соцстраны, принимающие участие в Совещании в Женеве.

К сожалению, наше руководство (опускаем социально-экономические провалы в России) почему-то после развала СССР вновь обратилось к "миролюбивой политике", допуская натовцев разрушать нашу стратегическую составляющую. Зато теперь идут крики, почему Штаты куют оружие вдоль наших границ. Это бактериологические лаборатории и ядерная составляющая, которая уже ближе к нам, чем то, что было в Турции и Германии.

И надо понимать: мы не СССР. И говорить, как говорил когда-то Леонид Ильич, о разоружении мы не можем или уже опоздали:

"Разрядка напряжённости в Европе — это общее достояние всех народов. И речь должна идти не о каком-то дипломатическом "товарообмене", а о совместных многосторонних усилиях, чтобы в конечном итоге выработать эффективную систему по обеспечению безопасности всех европейских стран и народов".

Документы Совещания были подписаны и вошли в историю дипломатии, по крайней мере, у нас. Но гонка вооружений продолжалась. И русскую "Сатану" на металлолом Советский Союз всё же не пустил. Зато через двадцать лет наша и западная пресса взахлеб писали, что русские ракетные шахты разрушены, перекрытия технологического блока повреждены, а сами они — частично затоплены. Ракет-то нет. Разоружение может быть в головах, допускаю, но не в мозгах.

В "вооружении" Советский Союз дело своё добре знал

Дело своё Советский Союз знал исправно, справедливо полагая, что разоружение разоружением, но надо и "вооружаться". И не "проектами", которыми теперь пытаются запугать весь мир, а новейшей работающей, пущенной в производство техникой и электроникой. В НАТО это понимали и, если пытались нам нагадить, то только в странах третьего мира. Например, в Африке. Учитывая, что там применялись в основном стрелковое оружие и лёгкая бронетехника, артсистемы. Зато сегодня за штурвалы боевых истребителей садятся наёмники, а нелегально передать "карманную" атомную бомбу — дело времени. Учитывая, что уже в 1970-х годах французы такую бомбочку испытывали.

Для народов так и осталась пустой надеждой вера в мирное сосуществование. Многие искренне верили в тезисы, исходящие из Москвы о том, что "существует возможность радикального, устойчивого оздоровления международного климата". Что может быть создана новая система международных отношений, построенная на честном и последовательном соблюдении принципов невмешательства и неукоснительного соблюдения заключённых договоров и соглашений.

Сколько раз за последнее время "кинули" Россию на ниве "договоров и соглашений", и не сосчитать. Поэтому сегодняшние старики, неважно кто они — дипломаты или генералы — режиссируя пьесу под названием "Разрядка напряжённости", на старости лет, уже обременённые рассеянным склерозом, утверждают, что пьеса то называлась "Блеф разрядки напряжённости". И она после 1991 года окончательно изменила весь мир.