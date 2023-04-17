Eurasian Times: "умные" бомбы США недостаточно умны — российские глушилки умнее

Сверхсекретные документы Пентагона, которые то ли "утекли", то ли были сознательно "слиты", свидетельствуют, что "комплекты бомб американского производства, используемых украинскими силами для нанесения точных ударов по ценным российским военным объектам" не оправдали возлагавшихся на них ожиданий. Попросту говоря, хвалёные "умные" бомбы отказываются лететь туда, куда их нацеливают.

"Соединенные Штаты предоставили украинским ВВС свои бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER), которые могут быть использованы для поражения крупных российских целей, таких как мосты и укрепленные укрепления, с больших расстояний. <…> Отказ этих комплектов бомб частично объясняется проблемами с сигналом GPS, потенциально вызванными российскими попытками создания помех", — пишет Eurasian Times.

Напомню, сообщения об использовании украинскими военными поставляемых США бомб JDAM-ER начали появляться в начале марта. Так, например, украинское издание Klimenko Time 10 марта сообщило, что украинские военные впервые применили бомбу JDAM в Донбассе, в районе Курдюмовки близ Артемовска. И даже опубликовало видеозапись взрыва, которая распространялась по каналам Telegram.

Тогда советник исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин предположил, что ВСУ попытались "проверить возможность применения JDAM с самолетов советского производства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Как сообщало в феврале агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США комплекты JDAM- ER "позволят преобразовать стандартные боеприпасы воздушного базирования в управляемое оружие":

"Комплект GPS-наведения прикреплен к авиабомбе весом от 226 кг до 907 кг, а его крыло в сборе позволяет боеприпасу скользить к цели на максимальную дальность 72 км".

Стоит один такой комплект $24 тысячи.

"Бомбы JDAM могут предоставить Украине возможность точного наведения "выстрели и забудь", что должно позволить украинским пилотам истребителей отвернуть сразу после запуска, тем самым увеличивая дистанцию между собой и вражескими системами ПВО", — расхваливали свой "подарок" спецы из Пентагона.

Гладко было на бумаге…

На деле же всё оказалось не так красиво, как обещали американцы украинцам. Во всяком случае, пресловутые "просочившиеся" документы рассказывают совсем другую историю: "комплекты бомб JDAM, используемые украинскими ВВС, могли оказаться бесполезными в результате российской радиоэлектронной борьбы" (цитата ET".

Российские помехи сигналам GPS, вызывают сбой JDAM-ER

Как пишет Eurasian Times, документ, помеченный "секретно" и озаглавленный "Почему JDAMS терпят неудачу? BDA от недавнего удара?” содержит исследование, почему бомбы JDAM-ER не сработали на поле боя на Украине:

"Два фактора потенциально объясняют, почему были "неисправности и / или промахи”:

неправильное включение взрывателей бомб украинскими ВВС; проблемы с сигналом GPS, вызванные российскими попытками создания помех (глушилками), которые привели к промахам".

В цитируемом документе также отмечается, что "аналогичные проблемы с сигналом GPS препятствовали работе украинских управляемых ракетных систем залпового огня (GMLR)".

Интересный вывод. Особенно, если вспомнить, что американцы уверяли:

"комплект JDAM основан на инерциальной навигационной системе (INS) с поддержкой GPS, что означает, что часть бомбы INS обеспечивает сохранение точности в значительной степени, даже если сигнал GPS заглушен или иным образом потерян".

Опять обманули подопечных?

К слову, Россия располагает одними из самых передовых средств радиоэлектронной борьбы в мире. И недостатка в опытных сотрудниках, умеющих работать с таким оборудованием, у нас нет. Это подтверждается многочисленными сообщениями о том, что российские войска регулярно глушили (и продолжают это делать) сигналы американской системы глобального позиционирования (GPS) в рамках спецоперации на Украине.

Вот, к примеру, что ранее писал AP:

"Они глушат все, до чего могут дотянуться их системы”, — сказал представитель аэроразведки ВСУ, занимающийся БЛА.

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