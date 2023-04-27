"Репортёр": ВСУ и СБУ готовят России "месяц крови, слёз и беды"

6:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Грядут майские праздники, в которые стоит опасаться провокаций и атак со стороны СБУ, ВСУ и попыток Киева любым способом испортить россиянам жизнь, тем более и власти, и националисты уже описывают "страшные кары" для страны-соседа.

Уже сейчас страна готовится встречать священный для всех россиян День Победы, и уже второй год слышны угрозы Киева сделать из него "день великой беды", — отмечает "Репортёр".

В 2023 году начало мая совпадает с обещанным стартом украинского контрнаступления 12-18 "самых лютых бригад с западным оружием", которым киевский режим пугает почти полгода.

Попытаются ударить "со всех сторон"

Военные эксперты при этом отмечают, что ВСУ и СБУ (под контролем и управлением MI6, ЦРУ, НАТО, Пентагона и АНБ) попытаются ударить "со всех сторон" в расчете, что какая-то часть их кровавых планов осуществится:

Мощное контрнаступление — массированные удары и "москитные атаки" рейнджеров ВСУ, "заваливание мясом" под артиллерию, танковые броски, попытки морских десантов и т. д.

Ракетные обстрелы "старым" и новым западным оружием, а также ОТРК "Гром-2".

Удары БПЛА и морскими беспилотниками.

Террористические атаки на объекты транспорта, энергетической, военной, и прочей важнейшей инфраструктуры.

Панические слухи и вбросы в соцсетях и мессенджерах, попытки устроить панику в толпе (на празднике, в ТЦ, транспорте и т. д.).

Провокации и медийные ЧП.

Другие варианты.

Именно поэтому в шести регионах России отказались от проведения парадов и шествий на День Победы. Из регионов, где введен средний уровень реагирования, парад собираются провести только в Ростове-на-Дону, а также в Воронеже, но без салюта и военной техники.

Как отмечают военные корреспонденты и расследователи, украинские социальные сети и мессенджеры, а также СМИ переполнены угрозами:

"стереть с лица Земли";

"не шашлыки москалям, а самих их на шашлык";

"шашлык будет с кровью их семей и детей";

призывы "сделать день беды",

"кровавый май",

"месяц слез".

Также не отстают официальные лица Украины, грозящие примерно тем же Крыму, старым и новым территориям РФ, мегаполисам, двум столицам и обычным городам.

Запад уже дал разрешение на проведение подобных жестов

Увы, полностью исключать вариант попытки нападения на территорию России нельзя.

ВСУ нужна громкая акция для демонстрации "победительности" Западу и своим гражданам. Запад уже дал разрешение на проведение подобных жестов, это следует из речи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и ряда других официальных лиц и лидеров США, НАТО, ЕС. А что же касается самого населения Украины, то большая его часть только за удары по российским городам.

Красная площадь с Парадом и Путиным, ветеранами и войсками будет полностью "под колпаком"

Одной из вероятных целей может оказаться Москва: атака на нашу столицу нужна Киеву для "медийности", "отчетов" и "поднятия духа нации, мужчин которой перемалывает военная машина РФ в Бахмуте".

Но надо отчетливо понимать, что с точки зрения ПВО (да и наземной безопасности), столица России является одним из самых защищенных городов в мире, а Красная площадь с Парадом и Путиным, ветеранами и войсками будет полностью "под колпаком".

Другое дело, что никто не застрахован от (тьфу-тьфу-тьфу) терактов или атак "спящих" и "ждунов", но здесь главную роль уже играют не военные, а спецслужбы (и бдительные граждане).

И город, и особенно Кремль точно защищены эшелонированной системой ПВО (от дальних С-500/С-400, "Торов", "Буков", "Панцирей" и т. д.), а ответный удар в состоянии снести Киев одним разом. Как стало известно из "слитых" документов Пентагона, Вашингтон уже отговорил Киев от аналогичной акции в годовщину начала СВО, 24 февраля, именно опасаясь ядерного ответа властей РФ.

Крым, его стратегические и инфраструктурные объекты, в сфере интересов ВСУ

Понятно, что значимым шагом должна быть атака на что-то очень символичное, например, Крымский мост. Его украинцы атаковали сразу после дня рождения Владимира Путина (хотели на сам день рождения, но фура задержалась на сутки).

Так что в сфере их интереса однозначно будут числиться Крым и его стратегические и инфраструктурные объекты. Но и здесь ПВО (после атак на аэродром в Новофедоровке, штаб ЧФ РФ) работает на высшем уровне, а регион плотно контролируется "спецами".

Страшные исключения случаются

Однако, как показывает опыт того же Израиля, несмотря на все защитные меры, увы, страшные исключения случаются и нужно быть готовыми их предотвратить или отразить.

"В частности, речь идет об электростанциях, ж/д станциях, мостах и путепроводах, нефтехранилищах, складах с боеприпасами и т. д. Именно эти объекты имеют для нашего противника первоочередной приоритет, и именно там его удар можно ожидать вероятнее всего", — пишут эксперты издания.

Что касается контрнаступления ВСУ, то, возможно, оно будет сопровождаться одним или несколькими отвлекающими атаками. В качестве вероятного направления такого удара иногда называются территории Курской, Белгородской и Брянской областей, а также ДНР и ЛНР. Последние до сих пор находятся в зоне доступа реактивной артиллерии, которую ВСУ особенно любят использовать на праздники.

В мае и военным, и жителям Донбасса придётся быть бдительнее обычного

Что касается новых территорий РФ, то они всегда находятся в состоянии "полной бдительности", правда, если от беспилотников и HIMARS ПВО еще может спасти, то от 155-мм артиллерии или "Градов" — уже нет. Так что в мае и военным, и жителям Донбасса придется быть бдительнее обычного.

Впрочем, всем нам придется — не зря же специалисты считают, что именно в тех регионах, население которых понимает близость военных действий, осознает террористические и иные угрозы, нормально воспринимает установку средств ПВО или контроля на транспорте сейчас наиболее безопасно.

Куда безопаснее, когда каждый знает, что увидев странного незнакомца или беспилотник, нужно звонить в МВД или ФСБ, найденные вещи не трогать и сообщать о них, как действовать в случае ЧП и почему нельзя выкладывать видео и фото расположения ПВО и военных.

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