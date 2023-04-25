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Daily Mail: генералы НАТО оценили сценарии контрнаступления ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Западные эксперты ждут весеннего наступления ВСУ, причём, по мнению генералов США и НАТО, реальны всего три сценария развития событий: один большой удар или разделение атак на несколько направлений.

Daily Mail: генералы НАТО оценили сценарии контрнаступления ВСУ

По мнению Криса Плизанса, которого цитирует Daily Mail, наступает момент истины. Российское и украинское зимние наступления "заморожены", а земля подсыхает.

Украина собрала до 100 тысяч солдат, сформировав из них как минимум 12, а может быть и все 18, боевых бригад, чтобы нанести удар по русским, считают генералы НАТО.

У ВСУ на сегодняшний день точно есть:

  • 200 западных танков,
  • 800 бронемашин,
  • 150 западных артиллерийских орудий, которыми оснащены девять бригад.

Выставить для атаки, как считают генералы, они смогут до 400 танков, 1 600 бронемашин и 300 орудий, "если всего у них будет 18 бригад".

Генералы уверены, что в любом случае эти 12-18 бригад будут "самыми лютыми (в оригинале — "опасно дикими"), которым предстоит идти на смертный бой".

Австралийский генерал Мик Райан считает, что Киев может провести одно большое наступление, бросив в бой всё, что у него есть. Но вероятны и наступления на юге и востоке. Или проведение там же наступлений меньшего масштаба, которые не будут скоординированы по времени.

Американский генерал в отставке Стивен Твитти считает приемлемым для Киева третий вариант, чтобы Украина могла "откусывать от яблока небольшие кусочки".

Райан отмечает, что "русские опасаются атаки на Мелитополь, потому что его потеря будет означать утрату "сухопутного моста" между войсками на юге и на востоке, и обстрелы Крыма "Хаймарсами".

Именно поэтому "в тех краях" устроены невероятно мощные рубежи обороны с танками, ВКС, ПВО, и так далее.

Эксперты рассуждают о факторе внезапности, так как Россия не сможет круглосуточно "караулить" весь фронт протяжённостью в 1200 километров. Впрочем, Киев вряд ли пойдёт в наступление, пока не просохнет земля, и пока ВСУ не получат всё обещанное оружие. А ещё у Украины просто нет тыла, и ей нужно будет взламывать "гигантскую" оборону русских.

Цель Зеленского — захватить Крым (в Киеве заявили — после этого будут "адские чистки"). В эту цель, впрочем, почти никто не верит, но Запад настаивает, что цель украинского наступления должна состоять "в освобождении от России больших территорий на юге и на востоке".

Почти все генералы считают, что в этом году боевые действия не закончатся, ведь обанкротившемуся Киеву нужно убедить западных союзников Украины, что они не зря поставили ей военную помощь.

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Обратной дороги у СВО нет - придется занять всю Украину
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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