Военный аналитик Владимир Гундаров заявил, что возможное контрнаступление украинских националистов может привести к развитию космических боёв. Об этом он рассказал в беседе с "МК".
Поскольку США используют Украину для проведения испытаний своего новейшего оружия, это даёт возможность опробовать новые космические технологии, особенно связанные с управлением БПЛА и передачей разведывательной информации с помощью спутников.
Вашингтон давно снабжает Киев разведданными. По мнению Гундарова, будущее наступление будет высокотехнологичным и включать все современные средства подавления сигналов. Он подчёркивает, что космические технологии окажутся на первом плане.
Однако Россия готова ответить. Она может применить "облака" плазмы — это потоки высокоэнергетических заряженных частиц, которые обволакивают космическое тело и способны вывести любой спутник из строя.
Гундаров сообщил, что США развивают концепцию "трёхсредной войны" — на земле, в воздухе и космосе. Эксперт предполагает, что Вашингтон обязательно попытается проверить её на территории Украины.
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