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Любовь Степушова

Путин посетил зону СВО: раскладка по итогам инспекции

3:33
Силовые структуры » Министерство обороны

Владимир Путин, посетив зону проведения СВО на бывшей Украине, дал понять, что наступают решающие события.

Путин посетил зону СВО: раскладка по итогам инспекции

Путин без Шойгу и Герасимова приехал в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин посетил с инспекцией штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Там он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Офицеры в изложении своих мнений не были связаны присутствием министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова, что делает честь Верховному главнокомандующему, желающему знать правдивую обстановку в зоне проведения СВО.

Путин подчеркнул, что Теплинский представил доклад в Минобороны, который там был "высоко оценён".

Верховный главнокомандующий также посетил Луганск и принял доклады командующего группировкой войск Нацгвардии "Восток" в ЛНР генерала армии Александра Лапина и других офицеров о ситуации в регионе. Президент поздравил военных с Пасхой и подарил им икону — копию той, что "принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".

Для чего предпринята эта инспекция:

  1. Президент лично проверил боеготовность перед важными событиями, то есть перед контрнаступлением ВСУ — именно на юге и в районе Сватово в ЛНР. Перед парадом Победы в Москве 9 мая важно не только не допустить прорыва ВСУ, но и хорошо бы контратаковать, и даже наступать, освободив не только Артёмовск, но и российские территории на юге и в ЛНР.
  2. В этом плане важно поднять боевой дух российских войск. Не скажем, что он низкий — наоборот, но солдаты будут ожидать более решительных действий от командования. Инспекция состоялась сразу после отъезда из РФ китайского министра обороны Ли Шанфу. Определённо, на этой встрече состоялись договорённости, полезные для проведения наступления ВС РФ.
  3. Пресечены слухи о том, что будут "договорняки" с Западом об оставлении новых территорий в обмен на признание Крыма российским. Инспекция — это сигнал Западу, потому что в РФ все понимают, что "слив" этих территорий невозможен в принципе из-за закрепления в Конституции статуса членов Федерации для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее 19 марта Путин в этом же контексте посетил Мариуполь.
  4. Реабилитированы генералы Теплинский и Лапин, в прошлом подвергнутые критике за Харьковское отступление и отправленные в отпуск. Путин посылает сигнал внутренней аудитории, что разногласия в руководстве армии преодолены.
  5. Переданная икона — то, что нужно российским бойцам. Как известно, неверующих в окопах нет. Президент правильно возвращает армии и народу истинные ценности. Великий русский полководец Александр Суворов говорил: "Чудо богатыри! Бог нас водит, Он нам генерал!".

Путин отлично выглядит. Его опрятный и подтянутый внешний вид резко контрастирует с больным, неряшливым внешним видом украинского визави Владимира Зеленского. Психологически это очень важный фактор: победный для ВС РФ и пораженческий для ВСУ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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