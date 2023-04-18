Владимир Путин, посетив зону проведения СВО на бывшей Украине, дал понять, что наступают решающие события.
Президент РФ Владимир Путин посетил с инспекцией штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Там он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
Офицеры в изложении своих мнений не были связаны присутствием министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова, что делает честь Верховному главнокомандующему, желающему знать правдивую обстановку в зоне проведения СВО.
Путин подчеркнул, что Теплинский представил доклад в Минобороны, который там был "высоко оценён".
Верховный главнокомандующий также посетил Луганск и принял доклады командующего группировкой войск Нацгвардии "Восток" в ЛНР генерала армии Александра Лапина и других офицеров о ситуации в регионе. Президент поздравил военных с Пасхой и подарил им икону — копию той, что "принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".
Путин отлично выглядит. Его опрятный и подтянутый внешний вид резко контрастирует с больным, неряшливым внешним видом украинского визави Владимира Зеленского. Психологически это очень важный фактор: победный для ВС РФ и пораженческий для ВСУ.
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