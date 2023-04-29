Решаем самые острые вопросы с передовой: замглавы Института исследования современных войн рассказал о работе на победу в СВО

5:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Московский Институт исследования современных войн является мощной поддержкой для "ЧВК Вагнер Центра" при разработке и внедрении инновационных технологий для ЧВК.

Эксперты института хорошо понимают проблематику современных военных конфликтов и осуществляют качественный отбор проектов и физических принципов, на основании которых "ЧВК Вагнер Центр" ведет разработки средств для бойцов ЧВК, позволяющих давать нелинейный ответ противнику.

Уже сейчас в "ЧВК Вагнер Центре" и на передовой активно проходят тестирование или используются такие уникальные изделия, как беспилотные аппараты, летающие в самостоятельном режиме полной радиотишины, в условиях подавления как спутниковых, так и любых других радиочастот, а также радиосвязь, дешифрование которой крайне затруднено. И еще одна разработка — бесшумные минометы.

Рабочий коллектив Института исследования современных войн состоит из профессионалов, которые на своем опыте знают, что нужно нашим бойцам на передовой. Возглавляет Институт бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Мы связались с его заместителем.

Николай Белевец в эксклюзивном интервью рассказал нам об основных направлениях работы организации.

— Расскажите подробнее, чем занимается Институт исследования современных войн.

— В настоящее время подразделение, которое я сейчас представляю как заместитель генерального директора, имеет несколько направлений по тем задачам, которые являются самыми актуальными. Это БПЛА, РЭБ, связь, РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение), инженерная служба, тыловое обеспечение, медицинское обеспечение и логистика. Это самые востребованные вопросы на сегодняшний день.

Сотрудники, которые возглавляют эти направления, являются бывшими военнослужащими, дослужившимися до определенных должностей, профессионалы своего дела, знающие, что, как, где работает.

Поэтому у нас собрался не просто клуб по интересам, а высококвалифицированные люди, которые знают, как это работает.

— Скажите, речь идет о новых разработках?

— Все, что у нас есть на сегодняшний день, все, что мы поставляем "за ленточку", мы отслеживаем практически все. Все, что полезно. То, что "ЧВК Вагнер Центр" ставит нам задачи и просит, чтобы мы рассмотрели те или иные вопросы. То, что будет полезно там, "за ленточкой". Поэтому мы отбираем всевозможные экземпляры, их рассматриваем, тестируем, и если понимаем, что можем внести какие-то коррективы в данное изделие, скажем, усовершенствовать данный экземпляр, то мы этими вопросами занимаемся. И программным обеспечением, и так далее.

Соответственно, после разработки или отработки какого-то изделия все передаем в "ЧВК Вагнер Центр" с последующей отправкой на территорию, где непосредственно уже профессионалы отрабатывают эти все вопросы и дают свою оценку. Говорят, допустим, что это то, что нужно на сегодняшний день. Или это хорошо, но в тех условиях, в которых они находятся, необходима какая-то доработка. Мы данный экземпляр дорабатываем до тех требований, которые нас просят усовершенствовать, и снова отдаем.

Мы непосредственно работаем с командирами, которые находятся там, и, как говорится, не через определенное звено, которое передает, а непосредственно со штурмовиками, с командирами, которые работают сегодня практически в онлайн-режиме. Мы обходим все бюрократические моменты, которые существуют, тем самым достигаем цели, которая сейчас нужны именно там.

— Спасибо большое за интервью, за вашу работу, а также передайте поклон Дмитрию Витальевичу.

— Дмитрий Витальевич — это наша легенда. Это профессионал с большой буквы. Если бы все были такие люди, мы бы давно уже все закончили.

Благодаря возможностям института, в "ЧВК Вагнер Центр" поступают не только новейшие технологии, но и различные разработки советских и российских КБ, которые не были приняты на вооружение Министерством обороны.

Так, "ЧВК Вагнер Центр" смог получить и доработать для боевого применения лазерные комплексы контрснайперской борьбы, СВЧ подавители БПЛА, которые помогают бороться с беспилотными аппаратами всех типов.

Здесь же старые советские ПТРК оснащаются новейшими тепловизионными прицелами, что делает их не менее эффективными, чем современные натовские образцы. Активно применяется сейсмическая станция контрбатарейной борьбы.

Даже в таких, казалось бы, хорошо изученных вопросах, как смазочные материалы, были разработаны нетривиальные виды смазок, которые обеспечивают повышение ресурса узлов как стрелкового оружия, так и, что немаловажно, артиллерии.

На базе "ЧВК Вагнер Центра" активно развивается ряд проектов, которые нацелены на повышение обороноспособности России. Речь идет об инженерных разработках, IT-технологиях, а также в пространстве центра могут работать представители медиасферы — блогеры и журналисты.