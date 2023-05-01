России необходимо зеркально отвечать на диверсии Запада и Украины

4:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Россия должна отвечать на диверсии также, как отвечает на высылку её дипломатов — зеркально. Тогда уйдут страхи, что 9 мая украинские БПЛА со смертельным грузом долетят до Красной площади.

Две диверсии в праздник 1 мая

1 мая произошли две диверсии на "старых" территориях России. На железной дороге в Брянской области после "срабатывания "неустановленного взрывного устройства" с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз. Сгоревший локомотив принадлежал Белорусской железной дороге. Сообщение между российскими городами и белорусским Гомелем нарушено. Это был сигнал и Белоруссии.

Вторая диверсия произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. Диверсанты подорвали опору линии электропередач (ЛЭП) в одном из сельских поселений. Эксперты обнаружили снаряд со взрывателем и на соседней опоре, его обезвредили, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Диверсии на инфраструктуре имеют смысл, когда они являются частью некоего общего плана действий. Вспомним рельсовую войну 1943 года в Белоруссии, известную как часть наступательной операции Красной Армии "Багратион". Тогда дезорганизация работы железной дороги партизанами была массовой и сработала на прорыв немецких позиций.

Цели небольших диверсий

Очевидно, что в данных случаях материальный урон — не критический, повреждения восстановятся достаточно оперативно. Какая тогда цель у несистемных диверсий?

Создать панику среди населения и в армии, чтобы разбалансировать российскую оборону, чтобы бойцы, условно говоря, на второй линии обороны бросили позиции при наступлении ВСУ. "Считает враг: морально мы слабы", — писал Владимир Высоцкий. Создать картинку для пропагандистских целей. На свою аудиторию — поднять её моральный дух, для западной — выпросить деньги, оружие и так далее. Дать понять российскому руководству, что даже если ВСУ отступят, то глубинку РФ ожидает террористическая волна атак, вплоть до методов ичкерийских террористов времён 90-х годов, благо украинцев в России много миллионов, есть среди них и враги.

Бить или не бить? Однозначно, бить.

Чтобы купировать эти цели, несомненно, нужно отвечать. И можно объявить, что отвечаем на все диверсии/теракты, которые против РФ осуществлялись, включая подрыв "Северных потоков". Потому что есть масса доказательств того, что украинские диверсии планируются из-за рубежа.

Например, может "случиться авария" на подводные кабельных линиях через Атлантику. А в Киеве много правительственных зданий силовых ведомств.

Если бы хотя бы одна из этих целей была бы уже поражена, мы бы не опасались сейчас, терактов на 9 мая, потому что ответили на предыдущие жёстко.

Во-вторых, надо создавать спецподразделения в приграничных районах, должны ходить патрули, населению необходимо чётко знать, что о неизвестных надо сообщать в компетентные органы, как и о замеченных дронах.

В-третьих, надо работать с теми, кто приехал с Украины, раскидывать среди них агентурные сети с целью выявления "спящих ячеек". Это не только беженцы, киевский режим может вербовать и этнических украинцев, проживающих на территории РФ.

Что делается в России

Нельзя сказать, что власти не работают в этом направлении. Так, генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, заявил, должны быть максимально усилены профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов:

транспортной инфраструктуры,

избирательных участков,

в местах массового пребывания людей,

в пунктах размещения вынужденных переселенцев.

Прокуроры добивались использования комплексной системы "Безопасный город" для мониторинга и предотвращения террористических угроз.

Однако добивались, не значит — добились, между тем, только по Белгородской области за время проведения СВО украинские диверсанты совершили 15 диверсий и минирований.

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