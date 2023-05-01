Россия должна отвечать на диверсии также, как отвечает на высылку её дипломатов — зеркально. Тогда уйдут страхи, что 9 мая украинские БПЛА со смертельным грузом долетят до Красной площади.
1 мая произошли две диверсии на "старых" территориях России. На железной дороге в Брянской области после "срабатывания "неустановленного взрывного устройства" с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз. Сгоревший локомотив принадлежал Белорусской железной дороге. Сообщение между российскими городами и белорусским Гомелем нарушено. Это был сигнал и Белоруссии.
Вторая диверсия произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. Диверсанты подорвали опору линии электропередач (ЛЭП) в одном из сельских поселений. Эксперты обнаружили снаряд со взрывателем и на соседней опоре, его обезвредили, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Диверсии на инфраструктуре имеют смысл, когда они являются частью некоего общего плана действий. Вспомним рельсовую войну 1943 года в Белоруссии, известную как часть наступательной операции Красной Армии "Багратион". Тогда дезорганизация работы железной дороги партизанами была массовой и сработала на прорыв немецких позиций.
Очевидно, что в данных случаях материальный урон — не критический, повреждения восстановятся достаточно оперативно. Какая тогда цель у несистемных диверсий?
Чтобы купировать эти цели, несомненно, нужно отвечать. И можно объявить, что отвечаем на все диверсии/теракты, которые против РФ осуществлялись, включая подрыв "Северных потоков". Потому что есть масса доказательств того, что украинские диверсии планируются из-за рубежа.
Например, может "случиться авария" на подводные кабельных линиях через Атлантику. А в Киеве много правительственных зданий силовых ведомств.
Если бы хотя бы одна из этих целей была бы уже поражена, мы бы не опасались сейчас, терактов на 9 мая, потому что ответили на предыдущие жёстко.
Во-вторых, надо создавать спецподразделения в приграничных районах, должны ходить патрули, населению необходимо чётко знать, что о неизвестных надо сообщать в компетентные органы, как и о замеченных дронах.
В-третьих, надо работать с теми, кто приехал с Украины, раскидывать среди них агентурные сети с целью выявления "спящих ячеек". Это не только беженцы, киевский режим может вербовать и этнических украинцев, проживающих на территории РФ.
Нельзя сказать, что власти не работают в этом направлении. Так, генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, заявил, должны быть максимально усилены профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов:
Прокуроры добивались использования комплексной системы "Безопасный город" для мониторинга и предотвращения террористических угроз.
Однако добивались, не значит — добились, между тем, только по Белгородской области за время проведения СВО украинские диверсанты совершили 15 диверсий и минирований.
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ВСУ могут атаковать территорию России 9 мая.