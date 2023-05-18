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Любовь Степушова

В НАТО готов новый подробный план войны с Россией

5:04
Силовые структуры » Министерство обороны

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле должен быть принят новый план блока по "отражению атаки" Москвы после успеха ВС РФ в СВО. Что о нём известно?

В НАТО готов новый подробный план войны с Россией
Фото: https://t.me/RtrDonetsk/15497

В НАТО понимают, что Россия — равный противник

О том, что план готов, пишут многие западные издания. Агентство Reuters называет его "секретным". По его данным, впервые со времен холодной войны будет "на тысячах страниц" расписано, как альянс будет действовать в условиях войны с "равным противником".

Кроме самого плана, НАТО даст странам-членам рекомендации "относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение".

По мнению опрошенных агентством экспертов, альянс больше не готовится вести крупномасштабную ядерную войну против Москвы и её союзников, "указывая, скорее, на региональные конфликты".

"Хорошая новость заключается в том, что мы говорим о прозрачности поля боя. Со всеми спутниками, со всей информацией мы можем видеть назревающий кризис", — сказал Reuters генерал-лейтенант Хьюберт Коттеро, заместитель начальника Центрального штаба объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE).

Эта прозрачность является одной из причин, по которой НАТО, вопреки требованиям стран Балтии, не видит неотложной необходимости наращивать численность войск на востоке.

"Если русские стягивают войска к границе, это заставит нас нервничать, если мы стягиваем войска к границе, это заставит их нервничать".

В полной готовности Россию ждут 300 тысяч солдат НАТО

С 1990 года блок расширился примерно на 1000 км на восток и вырос с 12 до 31 участников. Присоединение Финляндии в прошлом месяце вдвое увеличило границу НАТО c РФ — примерно до 2500 км. В 2022 году в альянсе договорились иметь в состояние повышенной боевой готовности 300 тыс. военнослужащих по сравнению с 40 тыс. в начале века.

Как пишет Politico, первый эшелон НАТО может состоять примерно из 100 тыс. военнослужащих, готовых к отправке в течение десяти дней. Они могут быть набраны из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы. Второй эшелон — резервы, они должны быть готовы к переброске, например, из Германии, в течение 10-30 дней.

По мнению издания, согласно новому плану, некоторым странам придется активизировать набор в армию, многим — увеличить расходы на оборону, а всем — покупать больше оружия, боеприпасов и снаряжения. По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации нового плана потребуется несколько лет

А как насчёт немедленного реагирования?

Эксперты указывают на недостатки нынешнего состояния НАТО:

  • отсутствие базы для производства достаточного количества оружия и боеприпасов;
  • логистика не соответствует задачам быстрого развертывания войск по железной дороге или автомобильным транспортом;
  • недостаточность финансирования.

О способности немедленного ответа РФ есть разные мнения. Коттеро считает, что НАТО готово к нему, также думает председатель Военного комитета НАТО (ВКН) Роб Бауэр.

Но бывший высокопоставленный командующий НАТО, генерал Ричард Ширрефф заявил Newsweek, что альянс не готов вступать в войну с Москвой, в случае успеха РФ в СВО, что он называет "худшим сценарием".

"Быть готовым к худшему — значит мобилизовать резервы", — сказал он. "Это означает восстановление утраченных возможностей, выброшенных за годы сокращений обороны".

Принцип коллективной безопасности НАТО — это миф

В НАТО свято верят (или убеждают сами себя), что принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного является нападением на всех, спасёт каждого — Вашингтон обязательно поддержит страны НАТО в их защите. Но, судя по опыту истории, верность США своим клятвам — это миф.

Во-вторых, идти или не идти на "прямую конфронтацию" с Россией должны решать коллективно лидеры стран-членов НАТО, а не Бауэр или генсек Йенс Столтенберг.

А в столицах НАТО имеются разные мнения на этот счет. Большинство лидеров Европы против масштабной европейской войны. К тому же они не готовы жертвовать социальными гарантиями и нормальным экономическим ростом своих стран в угоду военным задачам НАТО.

Альянсу гораздо выгоднее вести долгую прокси-войну с РФ на Украине, чтобы противостоять и ослабить Россию.

Поэтому если и будет утверждён новый оборонительный план НАТО, то лишь на бумаге. Известно, что требование о направлении 2% ВВП на оборону блока выполнили в прошлом году только семь стран из 30.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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