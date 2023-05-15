Чеченский командир Алаудинов: нужны удары по городам стран НАТО

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Европа и Зеленский устроили показательный спектакль для Москвы: больше новых видов оружия ВСУ. Чеченский командир Апты Алаудинов уверен, что надо ответить симметрично — ударами по городам стран НАТО.

Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

Зеленскому в Европе пообещали новые виды оружия

Европейские тяжеловесы пригласили президента Украины Владимира Зеленского на "европейский марафон", чтобы продемонстрировать, что Запад ещё не устал от военного конфликта и будет помогать Киеву.

И для этого все высшие чины в Риме, Берлине, Париже и Лондоне улыбались, обнимались, награждали президента Украины, обещали ему оружие, и все они знали, что Зеленский откажется от посредничества в мире "на условиях России" при встрече с Папой римским Франциском. Право слово, Папу подставили, но чего не сделаешь, чтобы "утереть Москве нос".

Детали того, что было выделено на этот раз киевскому режиму не раскрываются, но известно, что Германия обязалась оказать военную поддержку в размере 2,7 млрд евро. Среди прочего, немецкая оборонная промышленность должна поставить ВСУ ещё 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1 и четыре зенитных комплекса Iris-T SLM.

Франция пообещала поставить десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC, а также "системы ПВО большой дальности". Кроме того, в текущем году Франция должна обучить ещё тысячи украинских военных.

Великобритания к недавно поставленным крылатым ракетам радиуса действия до 300 км Storm Shadow, которые в последние дни атакуют непрестанно Луганск, обязалась поставить ещё "сотни зенитных ракет, и сотни боевых БПЛА с радиусом действия более 200 километров", сообщило правительство в Лондоне.

"Этот материал поможет Украине в её ожидаемом военном наступлении на российские силы в ближайшие месяцы", — заявило британское правительство.

Кроме того, с лета Великобритания начнёт подготовку украинских военных лётчиков, о которой было объявлено в феврале. То есть поставка самолётов уже в планах Лондона.

"Украина получила свыше 600 видов вооружения для контрнаступления. Это больше, чем есть у любой армии в мире", — заявил спикер командования ВС США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннел.

Алаудинов предложил "не стесняться" в "ответке"

Посольство России в британской столице направило ноту на Даунинг-Стрит, в которой отмечает, что Лондон продолжает "планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт". Ранее МИД РФ предупредил Лондон о "кровавом урожае", который он рискует получить, если поставит Киеву самолёты западного производства.

Боевой командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов заметил в Telegram, что если Киев получает новое оружие, то обязательно использует его против мирного населения. Сейчас, по его словам, английские ракеты летят в мирный город Луганск.

Чеченский командир считает, что настала пора дать "ответку на полную катушку" тем, кто осуществляет эти пуски. Он предупредил, что "играть в кошки-мышки дальше нельзя, пора начать работу против стран, которые поставляют это вооружение".

"Мы воюем с блоком НАТО. Так чего нам стесняться то?! Нужно отвечать им так же! Симметрично! Пусть их население поймет, что прилететь может и им. А мы имеем такую мощь. Российское государство в состоянии ответить!", — написал Алаутдинов.

Остановить обнаглевших и ошалевших от безнаказанности натовцев и их ставленника в Киеве можно только так, для этого нужно политическое решение первого лица РФ.

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