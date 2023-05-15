Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Чеченский командир Алаудинов: нужны удары по городам стран НАТО

4:01
Силовые структуры » Министерство обороны

Европа и Зеленский устроили показательный спектакль для Москвы: больше новых видов оружия ВСУ. Чеченский командир Апты Алаудинов уверен, что надо ответить симметрично — ударами по городам стран НАТО.

Чеченский командир Алаудинов: нужны удары по городам стран НАТО
Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

Зеленскому в Европе пообещали новые виды оружия

Европейские тяжеловесы пригласили президента Украины Владимира Зеленского на "европейский марафон", чтобы продемонстрировать, что Запад ещё не устал от военного конфликта и будет помогать Киеву.

И для этого все высшие чины в Риме, Берлине, Париже и Лондоне улыбались, обнимались, награждали президента Украины, обещали ему оружие, и все они знали, что Зеленский откажется от посредничества в мире "на условиях России" при встрече с Папой римским Франциском. Право слово, Папу подставили, но чего не сделаешь, чтобы "утереть Москве нос".

Детали того, что было выделено на этот раз киевскому режиму не раскрываются, но известно, что Германия обязалась оказать военную поддержку в размере 2,7 млрд евро. Среди прочего, немецкая оборонная промышленность должна поставить ВСУ ещё 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1 и четыре зенитных комплекса Iris-T SLM.

Франция пообещала поставить десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC, а также "системы ПВО большой дальности". Кроме того, в текущем году Франция должна обучить ещё тысячи украинских военных.

Великобритания к недавно поставленным крылатым ракетам радиуса действия до 300 км Storm Shadow, которые в последние дни атакуют непрестанно Луганск, обязалась поставить ещё "сотни зенитных ракет, и сотни боевых БПЛА с радиусом действия более 200 километров", сообщило правительство в Лондоне.

"Этот материал поможет Украине в её ожидаемом военном наступлении на российские силы в ближайшие месяцы", — заявило британское правительство.

Кроме того, с лета Великобритания начнёт подготовку украинских военных лётчиков, о которой было объявлено в феврале. То есть поставка самолётов уже в планах Лондона.

"Украина получила свыше 600 видов вооружения для контрнаступления. Это больше, чем есть у любой армии в мире", — заявил спикер командования ВС США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннел.

Алаудинов предложил "не стесняться" в "ответке"

Посольство России в британской столице направило ноту на Даунинг-Стрит, в которой отмечает, что Лондон продолжает "планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт". Ранее МИД РФ предупредил Лондон о "кровавом урожае", который он рискует получить, если поставит Киеву самолёты западного производства.

Боевой командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов заметил в Telegram, что если Киев получает новое оружие, то обязательно использует его против мирного населения. Сейчас, по его словам, английские ракеты летят в мирный город Луганск.

Чеченский командир считает, что настала пора дать "ответку на полную катушку" тем, кто осуществляет эти пуски. Он предупредил, что "играть в кошки-мышки дальше нельзя, пора начать работу против стран, которые поставляют это вооружение".

"Мы воюем с блоком НАТО. Так чего нам стесняться то?! Нужно отвечать им так же! Симметрично! Пусть их население поймет, что прилететь может и им. А мы имеем такую мощь. Российское государство в состоянии ответить!", — написал Алаутдинов.

Остановить обнаглевших и ошалевших от безнаказанности натовцев и их ставленника в Киеве можно только так, для этого нужно политическое решение первого лица РФ.

Читайте по теме: Бумеранг вернулся: Москва ответила Лондону на поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном

"Штормовая тень" надвигается на Россию. Как Москва ответит Лондону

Путин выигрывает СВО: главы постсоветских стран едут в Москву

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

АРТАМОНОВ: "Может пора удары наносить, а не красные линии чертить?"
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир зеленский
Новости
Перерождения бывшего завода Тoyota в России
Леопард Leo283F попала в объективы фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда"
Российский турист сообщил, почему граждане РФ начали выбирать для отдыха Сочи, а не Турцию
Эндокринолог перечислила продукты для здоровья глаз
В нацпарке Южного Урала погибла краснокнижная птица из-за небрежности рыбаков
Виталий Милонов назвал бессовестным Галкина*, желающего оспорить статус иноагента через суд
Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Военные РФ ювелирно попали боеприпасом с дрона в открытый люк натовского БТР
Доктор Абакумов рассказал, как организовать себе здоровый сон и начать высыпаться
Опытные водители ездят по большим лужам, чтобы помочь своему автомобилю
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Последние материалы
Волгоградцы могут подхватить на дачу опасную лихорадку
Некоторые автолюбители скупают битые фары, чтобы сэкономить
Чеченский командир Алаудинов: нужны удары по городам стран НАТО
Перерождения бывшего завода Тoyota в России
Леопард Leo283F попала в объективы фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда"
Российский турист сообщил, почему граждане РФ начали выбирать для отдыха Сочи, а не Турцию
Эндокринолог перечислила продукты для здоровья глаз
В нацпарке Южного Урала погибла краснокнижная птица из-за небрежности рыбаков
Виталий Милонов назвал бессовестным Галкина*, желающего оспорить статус иноагента через суд
Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников