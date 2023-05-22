Истребители F-16 в ВСУ: США ещё и не начинали прокси-войну с РФ

В Вашингтоне уверены, что РФ пойдёт на заморозку конфликта на Украине. Поэтому начата реализация долгосрочного плана по переходу ВСУ на стандарты НАТО, в частности, поставками истребителей F-16.

Фото: w-dog.ru

Запад выразил готовность поставлять ВСУ истребители F-16 после того, как принял такое же решение о тяжёлых танках и дальнобойных ракетах.

США будут остервенело защищать свои активы на Украине

Президент США Джо Байден так объяснил свой разворот на 180 градусов по поставкам истребителей F-16 ВСУ.

"Относительно F-16, если ВСУ добьются успеха, и в конечном итоге, будет достигнуто соглашение, при котором будет не прекращение огня, а будет выработано мирное соглашение, то у них будет уверенность в своей способности противостоять ответу русских, если они изменят свою позицию", — сказал он на пресс-конференции 21 мая.

Витиевато, но, по сути, налицо уверенность в заморозке конфликта на Украине, при котором в Киеве останется лояльное США правительство.

Вот тогда и будет проведён комплексный переход ВСУ на стандарты НАТО, с целью защитить то, что уже принадлежит на Украине западным компаниям.

А принадлежит им немало. Киев находится в долговой яме, и кредиты должны быть возвращены. Кроме того, уже скуплены чернозёмы и госпредприятия. Американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) назначена посредником для тотальной распродажи за долги украинской энергосистемы и других госактивов.

Представить, что всё это "нажитое непосильным трудом" уйдёт России или дружественной ей Украине в Белом доме не представляется возможным — будет невозможно объяснить своему налогоплательщику, а зачем всё это было нужно на Украине.

Поэтому в пятницу Байден сообщил союзникам, что США будут сотрудничать с другими странами, чтобы поставить Киеву самолеты F-16 и провести обучение пилотов ВСУ.

Сколько F-16 будет выделено ВСУ

В коалицию стран, объявивших об этом, уже входят Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания, Италия объявила, что присоединится.

Defense Express пишет, что на данный момент можно говорить о возможности получения Украиной одной-двух эскадрилий из Нидерландов и одной из Дании — то есть от 24 до 36 самолетов. А если присоединятся другие страны — то до пяти эскадрилий. Аналитический портал Oryxspioenkop сообщил, что Нидерланды скоро передадут Украине 28 машин.

США заявили, что решения о том, когда, сколько и кто поставит F-16, будут приняты в ближайшие месяцы. Сами американцы пока отказываются от поставок, так как постоянно модернизируют свои истребители и не хотят допустить, чтобы они попали в руки России. Также это скажется на репутации военно-воздушных сил США.

Есть ли польза от F-16 в ВСУ

Истребитель F-16 может использоваться в качестве тактического бомбардировщика, штурмовика, самолета радиоэлектронной борьбы. Его радар может обнаруживать цели на земле за сотни километров, позволяя пилотам безопасно оставаться над своей территорией во время запуска ракет.

Старший научный сотрудник по оборонной политике в Фонде "Наследие" и ветеран-пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что самолёт четвёртого поколения, каким является F-16, не способен противостоять ЗРК С-400, предназначенной для поражения целей на расстоянии до 400 километров в условиях интенсивных радиопомех. Эксперт считает, что и другие системы ПВО РФ эффективны против истребителей четвертого поколения.

В арсенале F-16 есть три вида оружия, которые, по утверждению ВВС Украины, могут "изменить правила игры". Это высокоскоростная противорадиолокационная ракета HARM, бомба малого диаметра (SDB) и комбинированная ракета класса "воздух-поверхность" (JASSM).

SBD могут планировать на десятки километров после пуска и поражать подвижные цели. Но расстояние планирования определяется "высотой и скоростью, с которой они выпускаются".

"И даже на самом большом расстоянии истребитель четвертого поколения, пытающийся применить их, будет обнаружен и атакован С-400 задолго до того, как он сможет выпустить эти боеприпасы", — сказал Венейбл.

JASSM — это малозаметные крылатые ракеты, которые могут нести и старые модификации F-16, но они еще не получили программного обеспечения или лётных сертификатов.

"Если война на Украине чему-то и научила нас в авиации, так это тому, что платформам четвертого поколения нет места на современном поле боя. Предоставление Украине F-16 похвально, но это было бы дорогостоящей ошибкой", — сказал эксперт.

России необходимо менять правительство в Киеве

Сроки прибытия F-16 в ВСУ определяются как осенние. Это некоторыми экспертами анализируется как сдвиг наступления ВСУ на осень. Однако, как уже указывалось, речь идёт о долгосрочной программе НАТО. В перспективе есть планы вернуть под контроль то, что отойдёт РФ при заморозке конфликта. А это означает новую войну.

Это создаёт необходимость для ВС РФ дойти до Киева и менять правительство на лояльное себе с учётом того, что сопротивление будет бешеным. Пилоты на F-16, конечно, сначала будут наёмными, и уже некоторые изъявляют желание.

Главный узкий момент — обслуживание и логистика. Необходимы аэродромы, куда безопасно подвозить бомбы, ракеты и запчасти. Сложно представить, что это будут украинские аэродромы — они постоянно под угрозой поражения. Поэтому техническое обслуживание и подвеска бомб и ракет будут происходить в Польше и Румынии.

РФ должна ответить ударами по этим аэродромам, другого выхода нет. Украине это выгодно, так как может втянуть Запад в прямую конфронтацию, но, опять же, предполагаем, что самолёты поступят в распоряжение в ВСУ только после подписания условного "Минска-3" осенью.

Если, конечно, Москва опять поведётся на удочку договоренностей с Западом, что для России смерти подобно.

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