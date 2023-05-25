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Олег Володин

Военспецы Запада: НАТО приготовилось ко вторжению на Украину и в Россию

5:07
Силовые структуры

Если раньше американские эксперты не исключали, то сейчас "почти уверены" — США и НАТО для спасения киевского режима могут ввести на территорию Украины свои войска. Аналитику полковника Дугласа Макгрегора и других военспецов противника цитирует 19RusInfo.

Военспецы Запада: НАТО приготовилось ко вторжению на Украину и в Россию
Фото: Midjouney: Бронетехника НАТО в Москве

По словам Макгрегора, в настоящее время прорабатываются планы введения на Западную Украину войск НАТО. Полковник подчеркнул, что после падения Бахмута (Артёмовска) "говорить о победе Киева прекратили даже в Белом доме".

При этом он напомнил — если США решатся на открытую интервенцию, это повлечет за собой катастрофические последствия. По его мнению, "лучше всего было бы провозгласить Украину нейтральным государством, как и предлагала Москва до начала конфликта, но Запад этой возможностью пренебрёг".

О возможности появления на Украине натовских военных ранее говорил лауреат Путлицеровской премии, лучший расследователь США (и автор материалов о диверсии на "Северных потоках") Сеймур Херш. Причем, по его словам, триггером для прямого вмешательства США в конфликт станет именно риск поражения Киева.

"Сами американские власти не подтверждают намерений отправки войск на Украину. Но никто не отрицает, что главная цель всей затеи — наконец-то нанести с помощью Украины военное поражение "осмелившейся подняться после 90-х России. Все просто тянут время, понимая, что на поле боя уже ничего не получилось", — уверен эксперт.

Нужно понимать, что американцы всегда были изоляционистами. Лишь после Второй мировой войны их начало "накрывать" желанием контролировать весь мир.

Раньше таким "страдала" Британия, пытавшаяся прямо и косвенно, явно и тайно, военным и экономическим путём управлять человечеством.

  • Украина не должна Америку интересовать примерно никак, считает одна часть "глубинного государства" и властных структур США. И добавляет: "Тот же лозунг Дональда Трампа "Америка прежде всего!" — это о дистанцировании и решении внутренних проблем.
  • С точки зрения другой части — неоглобалистов — Россию нужно окружить кордоном от Финляндии до Турции, а Китай изолировать отдельно.

При этом страны Запада уже воюют с Россией, причем не только руками ВСУ, спутниковым данным, оружием или помощью инструкторов — это уже делают кадровые военные и спецслужбы НАТО, США и Британии.

Например, не менее известный Том Роган из Wall Street Journal опубликовал "утекшие документы", которыми подтвердил, что кураторами диверсий ВСУ в России и атак на "старые" (и "новые") регионы РФ выступают британские спецслужбы.

Зафиксирован также большой интерес западных спецслужб к Крыму (что понятно — он стал "непотопляемым фортом и авианосцем Москвы"), а также к… Краснодарскому краю и Псковской области, двум столицам, городам с предприятиями ВПК, и т. д.

В планировании терактов на территории России и подготовке к тому, чтобы в РФ вторглись армии Запада, принимали и принимают участие:

  1. Особая воздушная служба (SAS),
  2. Особая лодочная служба (SBS),
  3. Специальный разведывательный полк (SRR),
  4. Силы специального назначения (UKSF).

Согласно данным Рогана, основанным на утечках из Пентагона, Британия стоит за тайными операциями в 19 странах, а в России "боевую разведку" спецназовцы Особой службы тайно проводили даже в Сочи-2014, где присутствовали "для защиты спортсменов".

По данным организации Action by Armed Violence, британские коммандос "для себя и немного для США" раньше вели на территории России дистанционную разведку. Теперь же они сами и "их украинцы" ведут на территории региона подрывную деятельность и ждут вступления "своих" солдат НАТО на русскую землю, считают военспецы.

"Считается, что Россия постоянно допускает нарушение своих "красных линий" и не отвечает на уколы и удары ВСУ и НАТО, но Москва терпела и раньше, а потом взяла и устроила 24.02.2022 года", — напоминают эксперты 19fortyfive.

Военные также выразили уверенность, что как только "бронекулаки, десант, рейнджеры или ракеты-самолеты НАТО пересекут границы России в рамках какой-нибудь операции "Свобода и демократия народам РФ", так Москва тут же обрушит на Старый и Новый свет свой первый по размерам ядерный арсенал.

Что будет, если НАТО зайдет не в Россию, а на Украину? По мнению специалистов, "всё то же, но в облегченном варианте". Скорее всего, случатся те самые "удары по центрам принятия решений", переходам и войскам. Или высокоточным ракетным оружием, или тактическим ядерным.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато дональд трамп великобритания
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