Военспецы Запада: НАТО приготовилось ко вторжению на Украину и в Россию

5:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если раньше американские эксперты не исключали, то сейчас "почти уверены" — США и НАТО для спасения киевского режима могут ввести на территорию Украины свои войска. Аналитику полковника Дугласа Макгрегора и других военспецов противника цитирует 19RusInfo.

Фото: Midjouney: Бронетехника НАТО в Москве

По словам Макгрегора, в настоящее время прорабатываются планы введения на Западную Украину войск НАТО. Полковник подчеркнул, что после падения Бахмута (Артёмовска) "говорить о победе Киева прекратили даже в Белом доме".

При этом он напомнил — если США решатся на открытую интервенцию, это повлечет за собой катастрофические последствия. По его мнению, "лучше всего было бы провозгласить Украину нейтральным государством, как и предлагала Москва до начала конфликта, но Запад этой возможностью пренебрёг".

О возможности появления на Украине натовских военных ранее говорил лауреат Путлицеровской премии, лучший расследователь США (и автор материалов о диверсии на "Северных потоках") Сеймур Херш. Причем, по его словам, триггером для прямого вмешательства США в конфликт станет именно риск поражения Киева.

"Сами американские власти не подтверждают намерений отправки войск на Украину. Но никто не отрицает, что главная цель всей затеи — наконец-то нанести с помощью Украины военное поражение "осмелившейся подняться после 90-х России. Все просто тянут время, понимая, что на поле боя уже ничего не получилось", — уверен эксперт.

Нужно понимать, что американцы всегда были изоляционистами. Лишь после Второй мировой войны их начало "накрывать" желанием контролировать весь мир.

Раньше таким "страдала" Британия, пытавшаяся прямо и косвенно, явно и тайно, военным и экономическим путём управлять человечеством.

Украина не должна Америку интересовать примерно никак, считает одна часть "глубинного государства" и властных структур США. И добавляет: "Тот же лозунг Дональда Трампа "Америка прежде всего!" — это о дистанцировании и решении внутренних проблем.

"Америка прежде всего!" — это о дистанцировании и решении внутренних проблем. С точки зрения другой части — неоглобалистов — Россию нужно окружить кордоном от Финляндии до Турции, а Китай изолировать отдельно.

При этом страны Запада уже воюют с Россией, причем не только руками ВСУ, спутниковым данным, оружием или помощью инструкторов — это уже делают кадровые военные и спецслужбы НАТО, США и Британии.

Например, не менее известный Том Роган из Wall Street Journal опубликовал "утекшие документы", которыми подтвердил, что кураторами диверсий ВСУ в России и атак на "старые" (и "новые") регионы РФ выступают британские спецслужбы.

Зафиксирован также большой интерес западных спецслужб к Крыму (что понятно — он стал "непотопляемым фортом и авианосцем Москвы"), а также к… Краснодарскому краю и Псковской области, двум столицам, городам с предприятиями ВПК, и т. д.

В планировании терактов на территории России и подготовке к тому, чтобы в РФ вторглись армии Запада, принимали и принимают участие:

Особая воздушная служба (SAS), Особая лодочная служба (SBS), Специальный разведывательный полк (SRR), Силы специального назначения (UKSF).

Согласно данным Рогана, основанным на утечках из Пентагона, Британия стоит за тайными операциями в 19 странах, а в России "боевую разведку" спецназовцы Особой службы тайно проводили даже в Сочи-2014, где присутствовали "для защиты спортсменов".

По данным организации Action by Armed Violence, британские коммандос "для себя и немного для США" раньше вели на территории России дистанционную разведку. Теперь же они сами и "их украинцы" ведут на территории региона подрывную деятельность и ждут вступления "своих" солдат НАТО на русскую землю, считают военспецы.

"Считается, что Россия постоянно допускает нарушение своих "красных линий" и не отвечает на уколы и удары ВСУ и НАТО, но Москва терпела и раньше, а потом взяла и устроила 24.02.2022 года", — напоминают эксперты 19fortyfive.

Военные также выразили уверенность, что как только "бронекулаки, десант, рейнджеры или ракеты-самолеты НАТО пересекут границы России в рамках какой-нибудь операции "Свобода и демократия народам РФ", так Москва тут же обрушит на Старый и Новый свет свой первый по размерам ядерный арсенал.

Что будет, если НАТО зайдет не в Россию, а на Украину? По мнению специалистов, "всё то же, но в облегченном варианте". Скорее всего, случатся те самые "удары по центрам принятия решений", переходам и войскам. Или высокоточным ракетным оружием, или тактическим ядерным.