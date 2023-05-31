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Любовь Степушова

Контрнаступление ВСУ остановит паника в связи с отсутствием связи

5:04
Силовые структуры » Министерство обороны

Россия ударами ВКС 28-30 мая показала, как мгновенно лишит Украину связи в случае контрнаступления ВСУ.

Контрнаступление ВСУ остановит паника в связи с отсутствием связи
Фото: t.me/zedigital

ВКС РФ подрывают основные вышки сотовых операторов Украины

Главные сотовые операторы Украины Vodafone и "Киевстар" 30 мая перестали обеспечивать связь. О проблемах сообщалось в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Киевской и других областях. Vodafone в Telegram сообщил, что "сейчас есть временные ограничения по звонкам и SMS в нашей сети".

31 мая на канале, со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова, опубликовано разъяснение, что причина — в подрыве основных вышек. Фёдоров рассказал, что выведена из строя ключевая вышка в селе Лиманы в Николаевской области, "которую разрушали и восстанавливали 7 раз". В апреле "мы смогли восстановить только 3G-интернет", пишет министр.

Ранее тот же Фёдоров сообщил, что попытки россиян "устроить тотальный блэкаут и погрузить украинцев в офлайн" провалились.

В день контрнаступления ВСУ будет тотальный блэкаут

Как говорится, ещё не вечер. 30 мая Минэнерго Украины сообщило, что случилась сильная посадка напряжения, поэтому энергосистема была рассинхронизирована. Это привело к аварийным отключениям света и, следовательно, связи по интернету (провайдерская связь и связь через "Старлинк" тоже без света долго не протянут).

По данным Минэнерго, всего без электричества одновременно остались почти 2 млн абонентов в 12 областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской областях, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях".

Далее отключилась линия ЛЭП на Молдавию. То есть, после ракетных ударов ВКС РФ 28-30 мая пошли веерные отключения электричества и интернет-связи (плюс к провайдерской связи).

Это показывает, как можно лишить Украину связи тотально всего за несколько ударов. Не случайно ВКС РФ бомбили энергосистему, вышки провайдеров и терминалы "Старлинк" всю зиму. Это означает, что мера будет повторена в день начала контрнаступления ВСУ и даже усилена, что приведёт к невозможности оповещения населения и связи в войсках и вызовет панику.

Ответ Украины не впечатлил

Украина, как водится, сразу "ответила". Пользователи провайдера "Миранда-Медиа" в Крыму, ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей сообщили 30 мая, что у них пропала интернет-связь. Причину нашли быстро — из-за мощной DDoS-атаки. Но уже к полуночи член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе связь этого провайдера восстановлена. Telegram "Миранда-Медиа" информировал, что в Крыму восстановлена связь по резервному каналу уже к 6 утра 31 мая.

Остаётся проблема с услугами оплаты и пополнения счетов, но это, конечно, не те фатальные проблемы, которые есть у Украины.

ВКС РФ наносят очень удачные удары в последние дни

Остаётся добавить, что Россия за последние дни предпринимает очень удачные ракетные удары и атаки роями дронов по территории Украины для лишения ВСУ наступательного потенциала.

К сожалению, Минобороны РФ стесняется заявлять о них. Об ударе по ГУР в Киеве руководство сообщило только через два ндя после атаки дронами по московскому региону. По итогам вчерашней атаки Сергей Шойгу заявил о поражении ещё одного ЗРК Patriot в Киевском аэропорту "Жуляны".

Тот факт, что "Кинжалы" и "Искандеры" поражают американские ЗРК обеспечивает войскам РЭБ РФ "радиоэлектронный портрет" всей системы ЗРК Patriot PAC-3, что позволит "увидеть" дальнейшее развертывание систем везде.

К успешным атакам можно отнести и затопление в Одесском порту десантного корабля "Юрий Олефиренко", с борта которого вели обстрел из ЗРК "Град" по Херсонской области. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, однако после неоднократных нарушений соглашения российское командование нанесло удар.

Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении, сообщил, что утверждены сроки движения войск ВСУ, приняты решения.

"Сказал спасибо бригадам, которые к этому подготовились. Как будто с ними попрощался. Ждём", — пишет в Telegram Олег Царёв.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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