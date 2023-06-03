Российская армия возвращается к советским истокам для взятия Киева

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Российская армия возвращается к советским принципам ведения военных действий. Это вернёт ей наступательный потенциал, необходимый для уничтожения киевского режима.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/antique-t-54-series-tank-appears-with-russian-forces-in-ukraine

Армия РФ существенно увеличивает свой численный потенциал

В ВС РФ сформируют два военных округа — Московский и Ленинградский, а также общевойсковую и воздушную армии в 2023 году. Также планируется создание армейского корпуса, Азовского военно-морского района и формирование новых пяти дивизий и 26 бригад.

Об этом заявил начальник Главного мобилизационного управления Генштаба России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью российскому военному журналу "Военные комиссариаты России".

В 2022 году на военную службу прибыли более 300 тысяч граждан, сказал Бурдинский. Он сравнил, что в 1979 году для участия в военной операции в Афганистане было призвано из запаса более 55 тысяч граждан, а в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году участвовало 31 тысяча военнослужащих.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу на Коллегии Минобороны заявил о значительном увеличении численности российских вооруженных сил до 1,5 млн человек, включая восстановление Московского и Ленинградского военных округов, а также формирование нового армейского корпуса.

Армия "регионального типа" не справилась с масштабными задачами

Российское военное руководство сделало выводы из неудач начала СВО. У той армии, которую Россия ввела на Украину в феврале 2022 года, не было опыта ведения масштабных наступательных войсковых операций. Крымский опыт "вежливых людей" не сработал, "ключи от Харькова" армии переданы не были. На фоне "договорняков" в Стамбуле, первые удачные наступательные действия батальонных тактических групп (БТГ) сменились отступлением из-за того, что тривиально не хватало людей для построения и обустройства тылов, в том числе, даже установления минных полей.

К армии "регионального типа" привели реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова 2007-2012 годов. При нём армии и корпуса были расформированы и ликвидированы, как и дивизии, которые сократили до бригад. Главная ударная сила — танки, были законсервированы. Из имевшихся в 2008 году на вооружении 13 тысяч танков, в строю должно было остаться не более трёх тысяч. То есть была ликвидирована суть Советской армии, которая состояла в умении наносить мощные рассекающие удары с последующим окружением и уничтожением противника.

Эксперты единодушны в том, что БТГ на серьёзном театре военных действий не позволяют вести масштабное наступление.

После 2014 года Минобороны пришлось практически заново формировать армии, восстанавливать корпуса и дивизии, набирать полноценные наборы в военные училища и академии, отказаться от предложений закупать за границей технику и вооружение. Однако восемь лет до начала СВО показали, что были и другие крупные просчёты в подготовке к войне с НАТО на Украине.

Отсутствовали передовые методы управления войсками, надёжная связь, беспилотники на низовом уровне, горизонтальные связи в войсках между подразделениями. Была вера в "хороших украинцев". Дело доходило до того, что российский солдат не стрелял в украинского при встрече лицом к лицу, "братские" ведь народы.

Армия РФ возвращается к советской модели ведения войны

Российская армия образца июня 2023 года существенно отличается от неё в марте 2022 года.

Проведена мобилизация — первоначальные силы в примерно 300 тысяч человек были увеличены за счет призыва до 400 тысяч контрактников. Построена и поддерживается эшелонированная оборона. Налажено взаимодействие на линиях стыка подразделений. Передовые части на уровне роты насыщены беспилотниками и средствами РЭБ. Расконсервированы танки, которые в бою показали то, что в советской армии было непреложным фактом — бронетехника решает успех наступательного боя. Улучшено в разы качество дальнего прицельного огня и противовоздушной обороны. Мобилизован промышленный оборонный потенциал, который позволяет вести военные действия на истощение противника.

Создание в ВС РФ новых армий, дивизий, округов говорит о возврате к советской системе работы от наступления, а не от обороны.

В СССР существовали "ударные армии", которые прорывали позиции противника. В декабре 1941 и январе 1942 годов были созданы четыре ударные армии, чтобы возглавить зимнее контрнаступление. 1-ая, 3-я и 4-ая Ударные армии были развернуты под Москвой, где сыграли главную роль в успешном контрнаступлении.

5-ая Ударная армия провела контрнаступление советских войск под Сталинградом и в декабре 1943 года отбила попытки немецкого 48-го танкового корпуса освободить окруженную 6-ю армию вермахта.

Очевидно, что никаких "договорняков" с нынешнем киевским режимом не предусмотрено, его в скором времени сметут ВС РФ.

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