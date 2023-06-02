Военкор Сладков заявил, что "стояние на Днепре" помогает войскам ВС России в СВО на Украине

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков рассуждает на тему, кому выгодно "стояние на Днепре"? России или Украине?

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

"Уверен — нам. Потому, что ВСУ теряют технику, новую, ещё не побывавшую в бою — в тылу, на складах и базах хранения. Теряют людей, теряют запасы снарядов, ГСМ, амуниции. Удары-то Россия осуществляет мощные, по всей территории Украины. Плюс потери ВСУ на фронте", — пишет Сладков в своём Telegram-канале.

Российская армия копит силы, оборонный комплекс страны работает в полную силу, предприятия ВПК — в три смены. Граждане РФ идут служить по контракту, понимая, что их ждёт участие в спецоперации. Боеприпасы и оружие изготавливается в нужном объеме, заключил Сладков.

Ранее генерал Андрей Гурулёв предложил ударить тактическим ядерным оружием по Великобритании. По его мнению, после таких радикальных мер сложившаяся в мире ситуация изменится.