Военный корреспондент Александр Сладков рассуждает на тему, кому выгодно "стояние на Днепре"? России или Украине?
"Уверен — нам. Потому, что ВСУ теряют технику, новую, ещё не побывавшую в бою — в тылу, на складах и базах хранения. Теряют людей, теряют запасы снарядов, ГСМ, амуниции. Удары-то Россия осуществляет мощные, по всей территории Украины. Плюс потери ВСУ на фронте", — пишет Сладков в своём Telegram-канале.
Российская армия копит силы, оборонный комплекс страны работает в полную силу, предприятия ВПК — в три смены. Граждане РФ идут служить по контракту, понимая, что их ждёт участие в спецоперации. Боеприпасы и оружие изготавливается в нужном объеме, заключил Сладков.
Ранее генерал Андрей Гурулёв предложил ударить тактическим ядерным оружием по Великобритании. По его мнению, после таких радикальных мер сложившаяся в мире ситуация изменится.
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