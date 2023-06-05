Жребий брошен: ВСУ наступают. Основные события впереди

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Четвёртого июня ВСУ перешли к "масштабному наступлению". Пятого июня оно продолжилось. Основной удар впереди.

Фото: russian.rt.com

Самые тяжёлые бои — в районе Угледара

Минобороны накануне сообщило, что "масштабное наступление" ВСУ началось на Южнодонецком направлении на 5 участках фронта силами 6 механизированных и 2 танковых батальонов. Минобороны отметило, что в этот момент начальник генштаба армии России генерал Валерий Герасимов "находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении". Таким образом, видимо, военное руководство РФ показывает, что "всё под контролем".

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский пишет Telegram о тяжёлых боях "слева от Угледара" в районе Великой Новосёловки. По его словам, на рубеж атаки украинская техника смогла выйти незаметно, "задавив связь" между российскими подразделениями .

"Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла", — указывает командир батальона.

Минобороны Украины не комментирует наступление, впрочем, это обычная практика ведомства.

ВСУ возобновили боевые действия 5 июня

Пятого июня наступление ВСУ продолжилось. Завязались бои за Новодонецкое в том же районе Угледара — восточнее Великой Новосёловки.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram, подтверждает бои и в районе Времевского выступа (левее Угледара) в Запорожской области.

"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) утра возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идёт бой", — пишет Рогов.

Главный удар ВСУ ожидается на юге

Военный эксперт Юрий Подоляка в утреннем обзоре в Telegram за 5 июня считает, что это и есть попытка того контрнаступления ВСУ, о котором говорили последние полгода.

"Очень похоже, что жребий брошен и ближайшие пару месяцев очень многое прояснят. Драка будет серьезной, потому что на кону стоит очень многое", — сказал эксперт.

Юрий Подоляка считает, что пока идёт стадия разведки боем. Противник будет маневрировать на широком участке фронта и пытаться прорываться там, где найдёт слабое место.

Эксперт отметил, что в Великой Новосёловке ценой больших потерь противник "сумел занять всего одну позицию". Подоляка заявил, что вчерашняя атака ВСУ его не очень впечатлила — он ожидал большего применения технических средств.

Также по его данным, противник начал утром движение на юге Артёмовска. На семь утра была уже вторая атака, обе отбиты.

Юрий Подоляка утверждает, что в районе Артёмовска будет осуществлена вспомогательная операция, а главный удар будет нанесён "на юге". Задача ВСУ в Артемовске — вернуться на окраины и заставить ВС РФ "распылить резервы".

Юрий Подоляка упомянул и вчерашние бои в Белгородской области в районе Верхней Таволжанки. Заход ВСУ был предпринят с целью создания паники, что украинским пропагандистам "сделать не удалось".

Основной удар ВСУ — впереди, предупредил эксперт.

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