"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения

Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями. Информация об этом появилась в Telegram-канале военкоров "Русской весны".

Фото: скрин Ютуб

Как сообщают военкоры, в районе Времевского выступа наступательные действия были начаты украинской бронегруппой, насчитывающей до 10 танков. Также там была замечена другая бронетехника. Действия бронегруппы поддерживались силами ротной тактической группы пехоты ВСУ.

"В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки "Восток" вовремя выявили движение врага и встретили огнем", — сказано в сообщении.

Военкоры сообщили о ликвидации минимум двух танков ВСУ. По их информации, бой продолжается, со стороны ВС РФ фиксируется активная работа артиллерии.

Ранее власти Запорожской области информировали о завершении формирования в регионе ударных группировок ВСУ.