Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями. Информация об этом появилась в Telegram-канале военкоров "Русской весны".
Как сообщают военкоры, в районе Времевского выступа наступательные действия были начаты украинской бронегруппой, насчитывающей до 10 танков. Также там была замечена другая бронетехника. Действия бронегруппы поддерживались силами ротной тактической группы пехоты ВСУ.
"В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки "Восток" вовремя выявили движение врага и встретили огнем", — сказано в сообщении.
Военкоры сообщили о ликвидации минимум двух танков ВСУ. По их информации, бой продолжается, со стороны ВС РФ фиксируется активная работа артиллерии.
Ранее власти Запорожской области информировали о завершении формирования в регионе ударных группировок ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.