RusVesna.su: бронегруппа войск ВСУ пыталась ворваться в Водяное на Донецком направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Противник активизировался сразу на нескольких направлениях. Сообщается о боях в Запорожье, также известно о прорыве ВСУ в Великой Новосёлке. Военкоры "Русской весны" информируют о сложной ситуации под Донецком, где в районе Авдеевки украинские танки и пехота атакуют на флангах.

Фото: скрин Ютуб

"Украинские бронегруппы попытались ворваться в Водяное силами 4 танков и роты штурмовой пехоты, прорвавшись к окраинам населенного пункта. В ходе ожесточённого боя противник потерял как минимум 1 танк и боевую бронемашину", — пишут корреспонденты.

В районе Опытного ВСУ понесли серьёзные потери, когда при попытке атаковать артиллерия ВС РФ открыла огонь. Противник отошёл назад, забирая с собой раненых и убитых.