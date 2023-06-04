Противник активизировался сразу на нескольких направлениях. Сообщается о боях в Запорожье, также известно о прорыве ВСУ в Великой Новосёлке. Военкоры "Русской весны" информируют о сложной ситуации под Донецком, где в районе Авдеевки украинские танки и пехота атакуют на флангах.
"Украинские бронегруппы попытались ворваться в Водяное силами 4 танков и роты штурмовой пехоты, прорвавшись к окраинам населенного пункта. В ходе ожесточённого боя противник потерял как минимум 1 танк и боевую бронемашину", — пишут корреспонденты.
В районе Опытного ВСУ понесли серьёзные потери, когда при попытке атаковать артиллерия ВС РФ открыла огонь. Противник отошёл назад, забирая с собой раненых и убитых.
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