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Любовь Степушова

Россия на грани войны с Польшей и Прибалтикой

5:00
Силовые структуры » Министерство обороны

Когда наступление ВСУ в зоне СВО будет остановлено, будет дан сигнал для ввода на поле боя следующих жертв США — Польши и стран Прибалтики.

Россия на грани войны с Польшей и Прибалтикой
Фото: https://t.me/The_Kyva/4472

Россия должна готовиться к агрессии Польши

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в среду, что некоторые страны альянса, в частности Польша и страны Прибалтики, могут направить войска на Украину.

По мнению Расмуссена, это случится, если Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле гарантий безопасности или обещания принять в НАТО "после войны".

"Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать чувства поляков, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета", — приводит в среду слова экс-генсека НАТО газета The Guardian.

Есть и другие сигналы, говорящие о скором вступлении Польши в войну

1. Посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI подчеркнул в марте, что Варшава вмешается в противостояние с РФ в случае поражения Украины.

2. Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий на днях заявил, что может возобновить работу Львовский аэропорт, и он надеется, что этот коридор связи "может быть обеспечен Европейским Союзом". Это предположение укладывается в контекст заявления Владимира Зеленского о том, что Киев ожидает "мощную" поставку истребителей F-16 в ближайшие недели. И хотя он признал, что инфраструктуры для их размещения на территории Украины нет, но как аэродром подскока Львовский аэропорт может быть использован. А базироваться эти F-16 будут, опять же, на аэродромах Польши.

3. Польша давно посылает в зону СВО своих солдат под видом наёмников. В последнее время это основной костяк ДРГ, атакующих "старые" территории РФ. Об этом говорит репортаж в Military Watch Magazine, в котором польские боевики говорят об участии в боях против России порядка 20 тысяч контрактников. 

4. Niezalezny Dziennik Polityczny пишет, что власти Польши закрыли на три месяца доступ граждан в приграничные с Украиной районы. Автор статьи предполагает, что "это связано с формированием и подготовкой многонационального контингента войск с участием Украины, Литвы и Польши". Планы о его вводе на Украину были представлены Польшей на саммите НАТО 24 марта, сообщил портал Оnet.

Так называемый миротворческий контингент, как узнали польские журналисты, будет состоять из 10 тысяч солдат, как минимум, из нескольких стран НАТО. В его задачи входит "охранять гуманитарные коридоры на Украине и отвечать за создание бесполётной зоны над такими коридорами". Официальный представитель правительства Петр Мюллер отметил, что польская сторона в переговорах с партнерами по НАТО получила по этим предложениям "положительные сигналы".

Поляки воюют за "свои земли" и у Варшавы есть ресурсы

Польский народ одобрит операцию на Украине. 71% населения в Польше считают Россию противником. Это данные опроса, проведенного аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Поляки знают, за что воюют — за Восточные кресы, за то, чтобы в очередной раз "откусить" от южнорусских и западнорусских земель. Они уверены, что сейчас с англосаксами пойдут на Россию, и сумеют захватить столько, сколько им надо.

С Киевом подготовлено политическое решение. Зеленский будет согласен на конфедерацию с Польшей.

Для войны с РФ у Польши есть ресурсы. Оборонный бюджет на текущий финансовый год составляет 26 миллиардов долларов — 4% ВВП. Польша располагает армией — 125 тысяч человек "под ружьём" и 50 тысяч резервистов, планируется увеличение армии до 300 тысяч человек. В начале января Польша приобрела у США 116 танков Abrams, а всего заказано 250  таких танков. Также заказаны порядка 800 танков K2 из Южной Кореи. Есть истребители и системы ПВО американского производства.

Таким образом, Россия стоит на грани вступления в войну с Польшей и странами Прибалтики. НАТО воздержится от задействования 5 пункта о взаимопомощи, если не хочет третьей мировой войны. Тем более, что посыла к этому не будет — Польша не будет жертвой агрессии.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато польша владимир зеленский
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