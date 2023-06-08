Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при ночных атаках в Запорожской области

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия столкнулась с колоссальными потерями в результате ночных ударов по направлению к Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, боевики ВСУ, приступив к объёмным атакам, рассчитывали на то, что в тёмное время суток смогут спрятаться от российской авиации, однако ВС РФ сорвали планы киевского режима.

"Их потери на минных полях колоссальные от работы артиллерии и авиации, просто не считаются с потерями и кидают волну за волной", — отметил чиновник в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что перед наступлением ВСУ обстреливали позиции РФ в районе Токмака на Ореховском участке. Как пояснил представитель администрации, первая атака Киева стартовала ночью 8 июня в 03:00, однако российские военные отбросили противника. После этого Украина бросила в бой ещё более масштабные резервы, уточнил Рогов.

Кроме того, он подчеркнул: в результате разведывательных мероприятий, проводимых украинскими боевиками 7 июня, Киев лишился около 70-80% задействованных резервов.