Украинская армия столкнулась с колоссальными потерями в результате ночных ударов по направлению к Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его мнению, боевики ВСУ, приступив к объёмным атакам, рассчитывали на то, что в тёмное время суток смогут спрятаться от российской авиации, однако ВС РФ сорвали планы киевского режима.
"Их потери на минных полях колоссальные от работы артиллерии и авиации, просто не считаются с потерями и кидают волну за волной", — отметил чиновник в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что перед наступлением ВСУ обстреливали позиции РФ в районе Токмака на Ореховском участке. Как пояснил представитель администрации, первая атака Киева стартовала ночью 8 июня в 03:00, однако российские военные отбросили противника. После этого Украина бросила в бой ещё более масштабные резервы, уточнил Рогов.
Кроме того, он подчеркнул: в результате разведывательных мероприятий, проводимых украинскими боевиками 7 июня, Киев лишился около 70-80% задействованных резервов.
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