Атаманский корпус в СВО: Андрей Станкин

2:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

В 56 лет он оставил успешный бизнес и взял в руки автомат. И ушел сражаться. За то, что действительно важно, говорит он. За правду. За жизнь.

Фото: Всероссийское казачье общество

Отец четверых детей. Атаман ХМАО Андрей Станкин. Человек, для которого понятия долга и чести неразделимы.

Станкин вспоминает: когда казаки кинули клич о создании собственных подразделений, он решил, что — как атаман — не может отправлять своих земляков "за ленточку", не разведав этот путь.

Офицер в запасе присоединился к добровольческому казачьему отряду "Ермак", но прежде — за несколько недель — освоил курс командира минометного отделения. В первые же дни на передовой казаки под руководством Станкина отразили атаку украинской диверсионной группы. А затем раскусили замысел врага и сорвали артобстрел, который планировался для уничтожения опорного пункта, где закрепились бойцы. За успешно проведенную операцию Станкин был награжден — орденом "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.

Когда контракт с министерством обороны подходил к концу, атаман получил тяжелую травму. Его грузовик ехал по прифронтовой полосе. В буквальном смысле, летел, чтобы не попасть под обстрел врага. Шофер не справился с управлением и попал в воронку от снаряда. Из-за сильного удара Станкин повредил позвоночник. От немедленной госпитализации отказался, оставшееся время до ротации спасался обезболивающими.

— Стыдно было перед братьями-казаками уходить с позиций. В отряде каждый человек на счету. Как вернулся домой, сразу и прооперировали, — делится Станкин.

Дома, на реабилитации, он находил время встретиться с теми, кому только предстояло идти на СВО. Чтобы поделиться опытом и рассказать, с чем они могут там столкнуться.

А потом атаман снова ушел на передовую.

— Война, она такая неприглядная штука, особенно когда твой товарищ гибнет или получает ранение, — говорит атаман. — В основном, ранения связаны с минометным обстрелом. Сейчас очень много случаев, когда ВСУ применяют дроны-камикадзе. Бьют даже по одиночному человеку на линии фронта. Вот в этом отношении сложно. Страшно бывает, конечно.

Станкин делится, что от колоссального перенапряжения на передовой его спасают разговоры с родными. При первой возможности он выходит с ними на связь. А еще атаман в свободное время пишет стихи. Говорит, строчки рождаются сами собой, "когда совсем прижмет". Вот так, переключаясь в минуты передышки на семью и творчество, атаман и планирует воевать до победы.