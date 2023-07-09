Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

США разрушают НАТО по вопросу поставок кассетных боеприпасов для ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Согласно либеральной сути западного мира, раскол в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ имеет большее разрушительное влияние на альянс, чем другие разногласия.

США разрушают НАТО по вопросу поставок кассетных боеприпасов для ВСУ
Фото: pagina12.com.ar

Жизнь украинца ничтожна для Вашингтона и Киева

США направят Украине старые модели кассетных боеприпасов, которые не срабатывают сразу в 14% случаев, сообщила Тhe New York Times. Военные эксперты сказали газете, что это "неприемлемо высокий" уровень, так как приведёт к огромным жертвам среди мирного населения. Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и хаотично разбрасывают большое количество мелких снарядов. 

По словам Джо Байдена, Вашингтон принял решение о поставках "кассет", потому что обычные снаряды для ВСУ у него закончились.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме разъяснил так:

"Мы понимаем, что кассетные бомбы создают риск для гражданского населения. Вот почему мы откладывали это решение так долго, как могли… но ещё большим риском будет, если российские войска пойдут вперед и будут захватывать ещё больше украинской территории, потому что Украина не имеет артиллерии".

Ему всё равно, как и Владимиру Зеленскому, что будет уничтожаться население Украины.

Это при том, что экс-пресс атташе Белого дома Джейн Псаки в феврале 2022 заявила о том, что применение кассетных бомб является военным преступлением. Впрочем, США могут менять своё мнение, международное право давно для них не указ. Тем более, что после обеднённого урана, который облаком поплыл через западную Украину в Польшу, кассетные снаряды для Вашингтона— "не так и уж страшно".

Когнитивный диссонанс либерального мира

НАТО через своего генерального секретаря Йенса Столтенберга заявил в пятницу, что каждое государство-член должно в индивидуальном порядке решать, давать ли зеленый свет поставкам кассетных снарядов.

Надо учесть, что либеральный мир думает, что заботиться о "маленьком человеке" и его правах, а право на жизнь — главное право, и это поставлено во главу угла всей их философии и требований к другому миру. Поэтому решение Вашингтона вызвало шок на Западе.

Против поставок кассетных снарядов выступили Германия, Британия, Испания, Канада, которые подписали Конвенцию о запрещении производства и применения кассетных боеприпасов 2008 года (Россия, США и Украина её не подписали).

Глава минобороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что это решение США, а не НАТО. По её мнению, такое оружие не должно использоваться даже в рамках "законной обороны".

Список разногласий ширится, в НАТО намечается раскол

Разногласия в НАТО увеличиваются по многим другим вопросам, в том числе по:

  • принятию Украины в НАТО. США и Германия настаивают на том, чтобы сосредоточиться на поставках оружия и боеприпасов, а не на более провокационном шаге, направленном на официальное приглашение вступить в НАТО.
  • увеличению производства боеприпасов для Украины. Франция против привлечения стран, не являющихся членами альянса;
  • принятия Швеции в НАТО (против Турция и Венгрия). Реджеп Эрдоган обвиняет Швецию в слишком снисходительном отношении к "курдским террористическим группировкам";
  • повышению военных расходов каждой страны НАТО. Лидеры НАТО в Вильнюсе должны подписать новое обязательство по расходам на оборону "не менее" 2% валового внутреннего продукта. Но многие страны, в том числе Люксембург, Германия, Канада и Италия против. Согласно оценкам, опубликованным НАТО, ожидается, что только 11 из 31 союзника достигнут цели в 2% в этом году;
  • выборам нового генсека НАТО — нет компромиссного варианта;
  • политики сдерживания Китая, что приведёт разрушению экономики стран ЕС ради подготовки войны с НОАК.

Мнение России по кассетным бомбам для ВСУ

МИД РФ считает, что американское решение по кассетным боеприпасам — это "жест отчаяния" и "свидетельство бессилия" на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления" с целью продления агонии украинских властей. Об этом заявил посол в США Сергей Антонов.

Он предупредил, что очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях для мирного населения, никак не повлияет на ход спецоперации, цели и задачи которой будут полностью выполнены. А Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе, русских и украинских детей.

Читайте по теме: МК: Леонков назвал главную опасность кассетных боеприпасов США на Украине

Подберёзкин: кассетные снаряды опасны прежде всего для ВСУ, Киев потеряет много людей

Хитрый Эрдоган отправил на верную смерть боевиков Азова*

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато джейк салливан дмитрий песков
Новости
TAC: Украина не вернёт утраченные территории в случае провального наступления
РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
Подрыв американского бронеавтомобиля в бою попал на видео
Wday.ru: врач Ефимова назвала неочевидные симптомы болезненной зависимости от еды
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против американцев
Кулеба: несколько важных решений для Украины и НАТО уже согласованы
По Сумской области нанесены удары управляемыми бомбами ФАБ
Глава Крыма Аксёнов: крылатая ракета сбита силами ПВО в районе Керчи
Минобороны РФ показало кадры массового подрыва украинской бронетехники на минах
Популярное
Лезут за вином: развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

Развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб — анабаса.

РИА Новости: развеяны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Онколог Евсеев из РФ назвал первый симптом особо агрессивного рака
Онколог назвал первый симптом особо агрессивного рака
Нет вокальных данных: продюсер Морозов объяснил отсутствие успехов Веры Брежневой в Европе
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Почему мосты и порты Украины до сих пор не стёрты с лица земли
На Украину из Турции возвращены командиры нацбата "Азов"*
Медведев объяснил мотивы поведения Байдена, поставившего Украине кассетные боеприпасы
Медведев объяснил мотивы поведения Байдена, поставившего Украине кассетные боеприпасы
Последние материалы
Подрыв американского бронеавтомобиля в бою попал на видео
Wday.ru: врач Ефимова назвала неочевидные симптомы болезненной зависимости от еды
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против американцев
Ароматная аквилегия добавит саду изящества
Кулеба: несколько важных решений для Украины и НАТО уже согласованы
По Сумской области нанесены удары управляемыми бомбами ФАБ
Глава Крыма Аксёнов: крылатая ракета сбита силами ПВО в районе Керчи
Минобороны РФ показало кадры массового подрыва украинской бронетехники на минах
Хитрый Эрдоган отправил на верную смерть боевиков Азова*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников