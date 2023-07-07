Подберёзкин: кассетные снаряды опасны прежде всего для ВСУ, Киев потеряет много людей

Кассетные снаряды опасны прежде всего для тех, кто их использует. Об этом заявил директор Центра политических исследований концерна Алмаз-Антей Алексей Подберёзкин, комментируя в интервью Pravda.Ru решение США поставить бомбы Украине.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам доктора исторических наук, речь идёт о старых боеприпасах, многие из которых останутся в земле и создадут проблемы для сапёров.

"Эти снаряды просто опасны для тех, кто будет ими стрелять. Принимая решение об отправке бомб Киеву, США достигают нескольких целей. Во-первых, они отчасти утоляют страшный голод в тяжёлых боеприпасах для ВСУ, во-вторых, США с помощью Украины осуществят утилизацию устаревших кассетников, срок годности которых закончился. Чтобы утилизировать один боеприпас, нужно потратить несколько тысяч долларов, поэтому проще отвезти на Украину", — сказал Подберёзкин.

Он добавил, что стоимость кассетного снаряда составляет порядка 10-12 тысяч долларов. В будущем Украина должна будет вернуть долги по так называемому ленд-лизу, финансируемому американцами, уточнил эксперт. Специалист считает, что Киев потеряет много людей из-за кассетных бомб, поскольку с ними нужно уметь правильно обращаться. Он также обратил внимание на недостаточно высокую степень эффективности этих снарядов.

Подберёзкин предупредил, что применение кассетных боеприпасов создаст угрозу для гражданского населения.

"Подрыв одного снаряда означает подрыв сотни более мелких боеприпасов, которые разлетаются в радиусе нескольких сотен метров", — заключил историк.