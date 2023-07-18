ВС РФ получат скорострельные миномёты "Дрок". Как это повлияет на ход СВО?

5:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Пресс-служба "Ростеха" сообщила, что российским войскам передали первую экспериментальную партию 82-миллиметровых миномётов "Дрок" с увеличенной скорострельностью. "Дрок" будет функционировать на базе бронеавтомобиля "Тайфун".

Фото: Вадим Савицкий

Pravda.Ru разбиралась, в чём заключаются особенности нового миномёта и в чём он может пригодиться российским военным.

"Ростех передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных миномётов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа", — говорится в сообщении пресс-службы.

Технические особенности "Дрока"

"Дрок" — это 82-миллиметровый миномётный модуль на шасси бронеавтомобиля "Тайфун" с колёсной формулой 4х4. Само орудие вмонтировано в "Тайфун", который оборудован особыми технологиями для наведения и системой управления огнем.

Согласно сообщению пресс-службы, прицельная дальность стрельбы "Дрока" более чем в 1,5 раза выше штатных миномётов "Поднос". Кроме того, "Дрок" имеет дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом кругового вращения и оптико-электронным прицелом. "Ростех" уточняет, что цифровая система самоходного миномёта обеспечивает ему не только защищённое информационное взаимодействие с машинами управления, но и возможность автономной работы.

Напомним, "Тайфун" — это семейство бронеавтомобилей повышенной защищённости, разработанное совместно более чем 120 российскими предприятиями. "Тайфун" имеет ресурс для установки управляемого пулемётного модуля. Противоминная защита машин обеспечивается V-образным днищем, поглощающими энергию взрыва сидениями. По периметру бронемашин установлены видеокамеры, что позволяет наблюдать за обстановкой, не покидая транспортного модуля, а также управлять бронемашиной в случае невозможности использования лобового стекла. Обитаемое пространство на всех машинах герметично, с искусственно поддерживаемым избыточным давлением.

Боевые возможности

Как рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Дрок" превосходит западные виды вооружений по ряду параметров.

"Переданные в войска самоходные миномёты по совокупности характеристик не уступают, а по некоторым параметрам превосходят иностранные образцы. Одно из основных преимуществ "Дрока" — высокая скорострельность: более 10 выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает свыше 40 мин. Кроме того, миномёт имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает манёвренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника. Задача такой техники — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес", — объяснил Оздоев.

Информацию о появлении "Дрока" на вооружении у ВС РФ прокомментировал "Известиям" военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он объяснил, что данный вид техники будет востребован в зоне СВО.

"В комплект бронеавтомобиля "Тайфун" с миномётом "Дрок" входит ещё обычный миномёт, который можно выставлять рядом с машиной и вести огонь. С учётом того, что используется бронеавтомобиль, расчёт, как правило, там составляет четыре человека. То есть, я так полагаю, эти миномёты, которые будут применяться в зоне СВО, фактически относят к разряду так называемых кочующих миномётов. Только до этого их изготавливали кустарным образом: брали какие-то джипы, уазики, в кузове размещали миномёт, фиксировался он не жёстко, что создавало определённые проблемы с точностью стрельбы", — сказал он.

Более того, по словам собеседника издания, "Дрок" решит многие проблемы военнослужащих, так как ранее из-за опасности быть обнаруженными машины ранее после нескольких выстрелов постоянно меняли дислокацию.

"То есть, с одной стороны, у нас появляются кочующие миномёты, с другой стороны, бронеавтомобиль "Тайфун" обеспечивает высокую защиту личного состава от пуль, от осколков даже в случае наезда на мины. Кроме того, наличие двух миномётов — одного в башне, другого внутри бронеавтомобиля — позволяет при необходимости вести более интенсивный огонь. Так что такие машины будут востребованы не только в ВДВ, но и во всех штурмовых подразделениях, которые активно участвуют в зоне проведения специальной военной операции", — заключил эксперт.

В свою очередь, военный обозреватель Алексей Суконкин добавил, что главной особенностью этих самоходных миномётов является сочетание мобильности и защищённости экипажа. Об этом Суконкин рассказал NEWS.ru.

"Сочетание мобильности и защищённости экипажа. Слышали такую фразу — "кочующие миномёты"? Очень удобно подскочить куда-то, на известные координаты, навёлся и открыл огонь по любой точке на карте. Сделал максимальное количество выстрелов за минуту-две и свалил", — сказал он.