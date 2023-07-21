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Любовь Степушова

"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер"

4:58
Силовые структуры » Министерство обороны

Белорусские десантники и бойцы теробороны в восторге от обучения специалистами из ЧВК "Вагнер". Группа может понадобиться РФ в Белоруссии в случае блокады Калининграда.

"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер"
Фото: Пресс-служба Конкорд

Инструктора ЧВК "Вагнер" работают со спецназом и теробороной Белоруссии

Сотрудники ЧВК "Вагнер" по приглашению президента Александра Лукашенко прибыли в Белоруссию и приступили к обучению белорусского спецназа современной тактике на Брестском полигоне в Бресте. Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

В ходе проводимых занятий упор делается на вопросы:

  • организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения,
  • применения беспилотных летательных аппаратов в интересах разведки и огневого поражения,
  • тактических приёмов перемещения на поле боя с учётом высокой интенсивности огневого воздействия,
  • применения ударных беспилотных летательных аппаратов, приёмов скрытия войск и объектов,
  • психологической подготовки военнослужащих.

Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны, говорится сообщении.

Как передаёт ВоенTV, председатель Минского облисполкома Александр Турчин на сборе по территориальной обороне отметил, что в Осиповичах на полигоне были сборы с участием вагнеровцев. По мнению Турчина, в связи с ситуацией, складывающейся "на западе и юге, тренировки должны приобретать более интенсивный характер".

Вагнеровцы довольны приёмом в Белоруссии

"Белорусы встретили нас как братьев!" — в Сети появилось видео выступления Евгения Пригожина перед бойцами.

"Принято решение, что мы будем находиться здесь, в Белоруссии, какое-то время", — сказал Пригожин и пообещал сделать из белорусской армии вторую армию в мире, а также "вступиться за белорусов, если это потребуется".

Белорусский инструктор-вагнеровец с позывным "Брест" утверждает, что гражданам Белоруссии нет причин опасаться присутствия сотрудников группы, так как внутренняя дисциплина в ней "значительно строже, чем ответственность по законам Белоруссии". "Брест" отметил, что работал с 38-й бригадой ВДВ в Бресте.

После событий 24 июня, часть бойцов ЧВК, по сообщениям СМИ, перешла в подразделения ВС РФ, а меньшая — поехала с Пригожиным в Белоруссию.

"Это круто": белорусские десантники довольны тренировками

Белорусский солдат поделился своими впечатлениями от совместной тренировки:

"Это круто — занятия с "вагнерами". Эмоции, адреналин зашкаливают, готов порвать любого. Раньше занимались много, но не хватало адреналина. Решение по "вагнерам" — 100% плюс".

Ещё один десантник рассказывает, что инструктора постоянно подсказывают, вводят новые данные, учат передвигаться двойками, как занимать круговую оборону и защищаться от дронов.

"Мы берём это на вооружение", — отметил он.

Так как у Минска появился сильный союзник, Польша, Литва, Украина, забеспокоились.

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную. Об этом заявил агентству PAP представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман. Готовятся и ВСУ, отвлекая резервы и укрепляя границу.

Сувалкский коридор будет взят ЧВК "Вагнер"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК "Вагнер" понадобится РФ России, если ей будет нужен Сувалкский коридор.

"Есть такой Сувалкский коридор. <…> И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен", — продолжил Картаполов. "Речь идёт о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмёт за считанные часы", — заявил депутат.

Проживающий в Калининграде главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и "Евразия.Эксперт" Александр Носович считает, что Запад вместо "любых переговоров по Калининграду", который уже находится в частичной блокаде, будет увеличивать концентрацию военной группировки НАТО в Сувалкском коридоре, перерезая последние остатки сухопутного транзита в Калининград.

"И в конце концов в самом деле они могут нарваться на военное решение России", — указал журналист в Telegram-канале "Книга Носовича".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы белоруссия александр лукашенко
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