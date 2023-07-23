Наступление группировки "О" армии России и прорыв обороны украинских войск на несколько километров на участке Сватово — Кременная вызвали панику у Генштаба ВСУ.
Пропагандисты киевского режима и СМИ публикуют карты и панические посты о серьёзном продвижении ВС РФ юго-западнее Сватово в районе Кармазиновки и Ковалёвки.
На этом участке русские имеют серьёзное преимущество в огневой мощи, из-за чего украинская армия вынуждена отступать, отметили в Киеве.
Наступление "Отважных" армии "Центр" вынуждает националистов вводить в бой резервы, чтобы выровнять фронт. Группировка войск "Запад" ВС РФ наступает также на Купянском направлении.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.