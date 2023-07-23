Наступление "Отважных" и прорыв на несколько километров у Сватово — Кременной вызвали панику в Киеве

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление группировки "О" армии России и прорыв обороны украинских войск на несколько километров на участке Сватово — Кременная вызвали панику у Генштаба ВСУ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Пропагандисты киевского режима и СМИ публикуют карты и панические посты о серьёзном продвижении ВС РФ юго-западнее Сватово в районе Кармазиновки и Ковалёвки.

На этом участке русские имеют серьёзное преимущество в огневой мощи, из-за чего украинская армия вынуждена отступать, отметили в Киеве.

Наступление "Отважных" армии "Центр" вынуждает националистов вводить в бой резервы, чтобы выровнять фронт. Группировка войск "Запад" ВС РФ наступает также на Купянском направлении.