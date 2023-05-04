Итоги первых дней контрнаступления ВСУ внушают оптимизм

Некоторые российские военные и политики заявили, что контрнаступление ВСУ началось. Каковы результаты?

Фото: https://t.me/ukraina_ru/145228

Украинский "контрнаступ" начался

Отличился даже Евгений Пригожин с подобным заявлением. Особенно слухи о том, что "контрнаступление ВСУ началось" стали муссироваться в российском экспертном сообществе после вчерашней атаки дронов по Кремлю.

Был всплеск эмоций и днём ранее, в Запорожской области, однако, затем все аналитики сошлись во мнении, что там была разведка боем, чтобы в случае успеха одной из малых групп ВСУ (до роты), бросить в прорыв резервы. Сообщалось также, что на Херсонском направлении ВСУ пытаются перебросить десантников на правый берег Днепра на быстроходных лодках в район так называемых дач.

Украинская оккупационная администрация Херсона издала приказ о беспрерывном комендантском часе с 5 по 8 мая "в целях безопасности". Якобы это решение связано с переброской под Херсон ударных сил ВСУ из Николаева, чему не нужны лишние свидетели.

Были инсайды с Украины, что 4-5 мая будет осуществлён контрудар под Бахмутом на Соледар и Лисичанск.

ВС РФ активно купируют попытки прорыва ВСУ

На середину дня 4 мая стало ясно, что ВС РФ активно противодействуют попыткам ВСУ начать контрнаступление.

За два последних дня авиация и БПЛА ВКС превентивными ударами уничтожали резервы, в том числе топлива и живой силы, и логистические узлы ВСУ в частично оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской областях. Telegram-канал "Типичная Одесса" сообщил, что по военной академии 3 мая "попадание было чёткое, на данный момент в 3 больницы города развезли пострадавших общей численностью 50 человек".

В Артёмовске наступает ЧВК Вагнер, а не ВСУ. Большая часть обороняющейся 93 бригады сдалась в плен, сообщил одноимённый Telegram-канал. А в Белогоровке (ЛНР) чеченские подразделения "Ахмата" заняли две высоты, сообщил Telegram-канал "Шёпот фронта". Также ими под полный контроль была взята дорога, "что теперь позволяет использование тяжёлой техники".

Беспрерывно наносятся удары ТОС "Солнцепёк" и планирующими авиабомбами с целью деблокирования оккупированных Авдеевки и Марьинки.

Кремль выдерживает деморализующую ВСУ паузу

С другой стороны, Кремль взял паузу и готовит удар возмездия за покушение на русскую святыню — Кремль — и российского президента. Украинские источники сообщают, что РФ увеличила корабельную группировку в Чёрном море до 11 единиц, добавились, в частности, 4 ракетоносителя.

Вероятно, формируется список целей на Украине. Удар, очевидно, состоится уже после Парада Победы 9 мая. Возможно, готовят и ликвидацию того, кто стоит за атакой на Кремль, а именно персон ГУР Украины.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки откреститься от диверсии в Киеве и в Вашингтоне "смехотворны абсолютно". По информации итальянских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии в неуказанном направлении на американском самолёте без опознавательных знаков. Это доказывает, что он убегает от возмездия, о котором Кремль пока предпочитает молчать. А, возможно, и от ответственности за провал разрекламированного контрнаступления.

Есть ощущение, что оно закончится, так реально и не начавшись, если под ним подразумевать танковые прорывы с выходом к сухопутному коридору в Крым.

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